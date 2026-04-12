Я покажу вам уникальную гостиницу, в которой проработала 20 лет.
Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.
Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.
Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.
Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Обсудим, как сочетаются в одном здании архитектурная пластика классицизма и декоративные элементы модерна
- Рассмотрим пышный фасад с его колоннами, кариатидами и фигурными балконами
- Пройдёмся по парадной лестнице из белого мрамора с лепными позолоченными украшениями и металлическим ограждением
- Увидим майоликовое панно на угловом аттике здания и разгадаем его секрет
- Полюбуемся убранством современного «Националя», взглянем на предметы мебели и произведения искусства из Царскосельского и Аничкова дворцов
- Побываем в залах ресторанов и номерах, которые назывались «Гостиная Людовика ХV» и «Гостиная Людовика ХVI»
- Зайдём в номер, где проживал Владимир Ленин с Надеждой Крупской и сестрой Марией (если он будет свободен)
- Поговорим о том, как жила гостиница в военные и послевоенные годы
Организационные детали
В гостинице разрешена бесплатная фотосъёмка на телефон.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1258 туристов
Я профессиональный гид в Москве. Всю жизнь живу в этом чудесном городе, не перестающем удивлять новыми деталями. Люблю дарить путешественникам знания, эмоции и впечатления. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Дата посещения: 12 апр 2026
Спасибо! От отеля ожидала большего… спасибо за экскурсию!
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И
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень понравилось. Спасибо Галине
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Была на экскурсию Гостиница «Националь» — изюминка в истории Москвы» 5.07.26г. Спасибо большое Галине за прекрасную экскурсию и приятные впечатления о гостинец е.
+3
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Ю
Дата посещения: 27 дек 2025
Красивые интерьеры, антикварная мебель, витражи, картины, роскошные номера и очень информативный, но при этом, теплый и душевный рассказ Галины - такая у нас получилась экскурсия 😊 Понравился темп экскурсии: никуда не бежали, неспешно прошли и все осмотрели.
Посетили три номера (жаль в номер ВИ Ленина не удалось попасть, занят постояльцами был).
Галина, спасибо за экскурсию и удачи Вам!
Посетили три номера (жаль в номер ВИ Ленина не удалось попасть, занят постояльцами был).
Галина, спасибо за экскурсию и удачи Вам!
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Е
Прекрасная экскурсия! Всем рекомендую! Очень информативно,возможность увидеть прекрасные интерьеры и окунуться в историю этого места.
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И
Великолепно! Шикарные интерьеры, интересный рассказ Галины! Благодарю за возможность постить такую замечательную экскурсию!
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