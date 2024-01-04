Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы

Заглянуть во все уголки главной правительственной гостиницы страны в мини-группе

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Ответы на вопросы
Я покажу вам уникальную гостиницу, в которой проработала 20 лет.

Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.

Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Гостиница «Националь» - изюминка в истории Москвы
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии мы:

  • Обсудим, как сочетаются в одном здании архитектурная пластика классицизма и декоративные элементы модерна.
  • Рассмотрим пышный фасад с его колоннами, кариатидами и фигурными балконами.
  • Пройдёмся по парадной лестнице из белого мрамора с лепными позолоченными украшениями и металлическим ограждением.
  • Увидим майоликовое панно на угловом аттике здания и разгадаем его секрет.
  • Полюбуемся убранством современного «Националя», взглянем на предметы мебели и произведения искусства из Царскосельского и Аничкова дворцов.
  • Побываем в залах ресторанов и номерах, которые назывались «Гостиная Людовика ХV» и «Гостиная Людовика ХVI».
  • Зайдём в номер, где проживал Владимир Ленин с Надеждой Крупской и сестрой Марией (если он будет свободен).
  • Поговорим о том, как жила гостиница в военные и послевоенные годы.

Организационные детали

В гостинице разрешена бесплатная фотосъёмка на телефон.

в воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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