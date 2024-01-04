Я покажу вам уникальную гостиницу, в которой проработала 20 лет.



Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.



Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.