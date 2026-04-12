Спасибо! От отеля ожидала большего… спасибо за экскурсию!

Была на экскурсию Гостиница «Националь» — изюминка в истории Москвы» 5.07.26г. Спасибо большое Галине за прекрасную экскурсию и приятные впечатления о гостинец е.

Ю Юлия

Красивые интерьеры, антикварная мебель, витражи, картины, роскошные номера и очень информативный, но при этом, теплый и душевный рассказ Галины - такая у нас получилась экскурсия 😊 Понравился темп экскурсии: никуда не бежали, неспешно прошли и все осмотрели.

Посетили три номера (жаль в номер ВИ Ленина не удалось попасть, занят постояльцами был).

Галина, спасибо за экскурсию и удачи Вам!