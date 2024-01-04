Заглянуть во все уголки главной правительственной гостиницы страны в мини-группе
Я покажу вам уникальную гостиницу, в которой проработала 20 лет.
Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.
Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.
Вас окружит мир роскоши: антикварная мебель из Гохрана и конфискованные шедевры из императорских дворцов.
Вы посетите номера, где жили исторические личности, пройдётесь по парадной лестнице и полюбуетесь видом на Кремль. И, конечно, послушаете об увлекательных событиях, которые происходили с постояльцами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии мы:
- Обсудим, как сочетаются в одном здании архитектурная пластика классицизма и декоративные элементы модерна.
- Рассмотрим пышный фасад с его колоннами, кариатидами и фигурными балконами.
- Пройдёмся по парадной лестнице из белого мрамора с лепными позолоченными украшениями и металлическим ограждением.
- Увидим майоликовое панно на угловом аттике здания и разгадаем его секрет.
- Полюбуемся убранством современного «Националя», взглянем на предметы мебели и произведения искусства из Царскосельского и Аничкова дворцов.
- Побываем в залах ресторанов и номерах, которые назывались «Гостиная Людовика ХV» и «Гостиная Людовика ХVI».
- Зайдём в номер, где проживал Владимир Ленин с Надеждой Крупской и сестрой Марией (если он будет свободен).
- Поговорим о том, как жила гостиница в военные и послевоенные годы.
Организационные детали
В гостинице разрешена бесплатная фотосъёмка на телефон.
в воскресенье в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 300 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Галина, я профессиональный гид в Москве. Всю жизнь живу в этом чудесном городе, не перестающем удивлять новыми деталями. Люблю дарить путешественникам знания, эмоции и впечатления. С нетерпением жду нашей встречи.
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