Готические храмы Москвы

Приглашаю вас прикоснуться к таинственному миру католических и протестантских соборов столицы

Приглашаю вас прикоснуться к таинственному миру католических и протестантских соборов столицы.

Мы полюбуемся храмовой архитектурой, увидим церкви, построенные в неоготическом стиле.

Я расскажу истории о возникновении в Москве неоготических архитектурных сооружений и их владельцах.
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы
Готические храмы Москвы

Что вы увидите 🤩

  • римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
  • англиканский собор Святого Андрея
  • кафедральный евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла.
Что вас ждет
На рубеже XIX-XX вв. в Москве было построено множество уникальных для города гражданских и культовых сооружений в модном тогда псевдоготическом стиле. Как правило, они возводились в угоду причудливым вкусам заказчиков или для нужд христианских неправославных общин.
Неоготика в храмовой архитектуре
Экскурсия посвящена храмовой архитектуре московской неоготики, на ней мы окунемся в таинственный мир католических и протестантских соборов столицы.

Мы посетим интереснейшие московские храмы, построенные в неоготическом стиле, принадлежащие различным христианским конфессиям, среди них:

  • римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
  • англиканский собор Святого Андрея,
  • кафедральный евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные траты,
  • возможные транспортные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные траты
  • возможные транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. «Баррикадная», около метро
Завершение: пер. Старосадский
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник, в 10:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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