Что вас ждет
На рубеже XIX-XX вв. в Москве было построено множество уникальных для города гражданских и культовых сооружений в модном тогда псевдоготическом стиле. Как правило, они возводились в угоду причудливым вкусам заказчиков или для нужд христианских неправославных общин.
Неоготика в храмовой архитектуре
Экскурсия посвящена храмовой архитектуре московской неоготики, на ней мы окунемся в таинственный мир католических и протестантских соборов столицы.
Мы посетим интереснейшие московские храмы, построенные в неоготическом стиле, принадлежащие различным христианским конфессиям, среди них:
- римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
- англиканский собор Святого Андрея,
- кафедральный евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные траты,
- возможные транспортные расходы.