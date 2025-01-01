Что вас ждет

На рубеже XIX-XX вв. в Москве было построено множество уникальных для города гражданских и культовых сооружений в модном тогда псевдоготическом стиле. Как правило, они возводились в угоду причудливым вкусам заказчиков или для нужд христианских неправославных общин.

Неоготика в храмовой архитектуре

Экскурсия посвящена храмовой архитектуре московской неоготики, на ней мы окунемся в таинственный мир католических и протестантских соборов столицы.

Мы посетим интереснейшие московские храмы, построенные в неоготическом стиле, принадлежащие различным христианским конфессиям, среди них:

римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,

англиканский собор Святого Андрея,

кафедральный евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла.

Важно знать

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: