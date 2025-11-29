Мои заказы

Москва готическая: соборы, замки и усадьба Михалково

Путешествие по известным и тайным адресам московской неоготики
В Москве спрятано больше готики, чем кажется: католические соборы, лютеранские кирхи, викторианские церкви и редчайшая усадьба в стиле неоготики.

Вы разберётесь, как этот стиль появился в России, научитесь находить готические детали в городской среде, увидите шедевры Баженова и почувствуете атмосферу «московского Средневековья» — от величественных шпилей до камерных двориков и парка с каскадом прудов.
Описание экскурсии

Собор Непорочного Зачатия. Главный католический храм России и крупнейший неоготический костёл страны. Высочайшие шпили (62 м), орган из Швейцарии и впечатляющие своды — тот самый «московский Нотр-Дам».

Англиканская церковь св. Андрея. Единственный англиканский храм Москвы и чистый образец викторианской готики.

Лютеранская кирха святых Петра и Павла. Выдающийся памятник неоготики с элементами модерна. Когда-то здесь играл сам Ференц Лист.

Готические особняки и замки Москвы. Увидите дома купцов и инженеров, которые стремились построить собственные европейские замки: башенки, бойницы, эркеры и рельефные картуши — вся мрачная красота викторианской фантазии.

Усадьба Михалково. Неоготический ансамбль, который многие исследователи приписывают Баженову. Вас ждут парадные башни, флигели, пруды, дубовые аллеи и удивительные истории Дашковых, Паниных и Екатерины Воронцовой-Дашковой.

Экспозиция во флигеле усадьбы. Вы узнаете историю создания готического ансамбля, судьбы владельцев и легенды усадьбы.

Гастросет «от графа Панина» (по желанию). Сэндвич с курицей и песто, маффин с вишней, напиток — чай, кофе, морс или лимонад. Лёгкое чаепитие в уютных интерьерах флигеля.

Свободное время в парке. Прогулка по аллеям, фотографирование, каскад прудов, романтичная беседка-пристань и маленький горбатый мостик.

Организационные детали

  • Отправление от станции метро «Баррикадная», возвращение к метро «Войковская»
  • В дни служб и мероприятий храмы могут ограничить посещение — программа адаптируется на месте
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

