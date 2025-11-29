В Москве спрятано больше готики, чем кажется: католические соборы, лютеранские кирхи, викторианские церкви и редчайшая усадьба в стиле неоготики. Вы разберётесь, как этот стиль появился в России, научитесь находить готические детали в городской среде, увидите шедевры Баженова и почувствуете атмосферу «московского Средневековья» — от величественных шпилей до камерных двориков и парка с каскадом прудов.

Описание экскурсии

Собор Непорочного Зачатия. Главный католический храм России и крупнейший неоготический костёл страны. Высочайшие шпили (62 м), орган из Швейцарии и впечатляющие своды — тот самый «московский Нотр-Дам».

Англиканская церковь св. Андрея. Единственный англиканский храм Москвы и чистый образец викторианской готики.

Лютеранская кирха святых Петра и Павла. Выдающийся памятник неоготики с элементами модерна. Когда-то здесь играл сам Ференц Лист.

Готические особняки и замки Москвы. Увидите дома купцов и инженеров, которые стремились построить собственные европейские замки: башенки, бойницы, эркеры и рельефные картуши — вся мрачная красота викторианской фантазии.

Усадьба Михалково. Неоготический ансамбль, который многие исследователи приписывают Баженову. Вас ждут парадные башни, флигели, пруды, дубовые аллеи и удивительные истории Дашковых, Паниных и Екатерины Воронцовой-Дашковой.

Экспозиция во флигеле усадьбы. Вы узнаете историю создания готического ансамбля, судьбы владельцев и легенды усадьбы.

Гастросет «от графа Панина» (по желанию). Сэндвич с курицей и песто, маффин с вишней, напиток — чай, кофе, морс или лимонад. Лёгкое чаепитие в уютных интерьерах флигеля.

Свободное время в парке. Прогулка по аллеям, фотографирование, каскад прудов, романтичная беседка-пристань и маленький горбатый мостик.

Организационные детали