Москва готическая: соборы, замки и усадьба Михалково
Путешествие по известным и тайным адресам московской неоготики
В Москве спрятано больше готики, чем кажется: католические соборы, лютеранские кирхи, викторианские церкви и редчайшая усадьба в стиле неоготики.
Вы разберётесь, как этот стиль появился в России, научитесь находить готические детали в городской среде, увидите шедевры Баженова и почувствуете атмосферу «московского Средневековья» — от величественных шпилей до камерных двориков и парка с каскадом прудов.
Описание экскурсии
Собор Непорочного Зачатия. Главный католический храм России и крупнейший неоготический костёл страны. Высочайшие шпили (62 м), орган из Швейцарии и впечатляющие своды — тот самый «московский Нотр-Дам».
Англиканская церковь св. Андрея. Единственный англиканский храм Москвы и чистый образец викторианской готики.
Лютеранская кирха святых Петра и Павла. Выдающийся памятник неоготики с элементами модерна. Когда-то здесь играл сам Ференц Лист.
Готические особняки и замки Москвы. Увидите дома купцов и инженеров, которые стремились построить собственные европейские замки: башенки, бойницы, эркеры и рельефные картуши — вся мрачная красота викторианской фантазии.
Усадьба Михалково. Неоготический ансамбль, который многие исследователи приписывают Баженову. Вас ждут парадные башни, флигели, пруды, дубовые аллеи и удивительные истории Дашковых, Паниных и Екатерины Воронцовой-Дашковой.
Экспозиция во флигеле усадьбы. Вы узнаете историю создания готического ансамбля, судьбы владельцев и легенды усадьбы.
Гастросет «от графа Панина» (по желанию). Сэндвич с курицей и песто, маффин с вишней, напиток — чай, кофе, морс или лимонад. Лёгкое чаепитие в уютных интерьерах флигеля.
Свободное время в парке. Прогулка по аллеям, фотографирование, каскад прудов, романтичная беседка-пристань и маленький горбатый мостик.
Организационные детали
Отправление от станции метро «Баррикадная», возвращение к метро «Войковская»
В дни служб и мероприятий храмы могут ограничить посещение — программа адаптируется на месте
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
