В процессе экскурсии 🧭 путешественники познакомятся с историей 📖 нашего города и особенностями его планировки – радиально-кольцевой структурой Столицы ⭐️ посетим ключевые достопримечательности 🏛️ Москвы и совершим выходы около Храма Христа Спасителя, на территории Москва-Сити, на смотровой площадке Воробьёвых гор ⛰️, Красной площади и в парке 🌳 «Зарядье».

В рамках этого путешествия нам откроются самые яркие и красивые 🤩 места Столицы, мы увидим шедевры русской архитектуры и узнаем подробности эволюционных процессов истории города.

Мы услышим самые интересные и захватывающие подробности из жизни Москвы и убедимся в том, что исследовать этот город 🏙️ можно, и в самом деле, бесконечно.