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«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Мы познакомимся с историей 📖 архитектурной застройки Москвы и особенностями ее планировки.

Нам откроются самые яркие и красивые 🤩 места столицы ⭐️, мы посетим ключевые достопримечательности 🏛️ города: погуляем вокруг храма Христа Спасителя, на территории Москва-Сити, полюбуемся Москвой на смотровой площадке Воробьёвых гор ⛰️, посетим Красную площадь и парк 🌳 «Зарядье».

А я расскажу захватывающие подробности из жизни Москвы и в подробностях опишу, как все-таки строилась Москва.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-46 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »
«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »

Что вы увидите

  • Храма Христа Спасителя
  • Москва-Сити
  • Воробьёвые горы
  • Красная площадь
  • парк «Зарядье».
В процессе экскурсии 🧭 путешественники познакомятся с историей 📖 нашего города и особенностями его планировки – радиально-кольцевой структурой Столицы ⭐️ посетим ключевые достопримечательности 🏛️ Москвы и совершим выходы около Храма Христа Спасителя, на территории Москва-Сити, на смотровой площадке Воробьёвых гор ⛰️, Красной площади и в парке 🌳 «Зарядье».
В рамках этого путешествия нам откроются самые яркие и красивые 🤩 места Столицы, мы увидим шедевры русской архитектуры и узнаем подробности эволюционных процессов истории города.
Мы услышим самые интересные и захватывающие подробности из жизни Москвы и убедимся в том, что исследовать этот город 🏙️ можно, и в самом деле, бесконечно.
Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Новорязанская улица.
Место завершения
🏁 Красная площадь.
«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »
«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »
«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »
«Град Московский. От древности ко дню сегодняшнему... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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