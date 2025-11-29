Под Новый год в Москве всё словно дышит светом и радостью.
Приглашаю вас пройти по самым выразительным площадям столицы — от величественного Большого театра до главной башни страны. Той самой, под бой курантов которой вы загадываете желания в новогоднюю ночь. Вы увидите лучшие праздничные декорации, услышите истории о прошлом и ощутите атмосферу чуда.
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся на Театральной площади у Большого театра и завершится на Красной площади — у Спасской башни, где каждый год звучат главные куранты страны.
В нашей программе:
- праздничная прогулка по красивейшим локациям центра
- лёгкие и увлекательные истории о новогодних традициях
- интересные факты о знаковых достопримечательностях
- красивые фотографии ярких моментов и новогодние желания у Спасской башни
- внешний осмотр роскошного отеля «Метрополь»
- истории о том, как праздновали Рождество и Новый год 100 лет назад
- сувениры в конце маршрута
Во время экскурсии вы узнаете:
- как появилась традиция отмечать Новый год
- чем украшали ёлки в 18 и 19 веках
- где находился самый крупный ёлочный базар Москвы
- кто первым на Руси начал наряжать ёлку
- откуда пришли образы Деда Мороза и Снегурочки
- и многое другое, что создаст объёмную и живую картину праздника
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, все объекты осматриваем снаружи
- С собой можно взять чай или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1039 туристов
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
