Добро пожаловать в мир русской культуры, истории и традиций, связанных с алкоголем! Вы познакомитесь с алкогольными устоями Российской Империи, СССР и современный России. Узнаете, как менялись пристрастия москвичей и какую роль в этом играло государство. И конечно, посетите несколько питейных мест и попробуете знаковые напитки.

Описание экскурсии

Чебуречная «Дружба». Заведение работает с 70-х годов. Это эталонный образец советского общепита — в Москве подобных больше не осталось. Здесь вы попробуете чебуреки и пиво или водку на выбор.

Шашлычная. Любопытный пример переосмысления классического формата заведений со своими традициями и особенностями. В стоимость входит настойка, по желанию и за доплату вы сможете заказать шашлык и закуски.

Рюмочная «Свобода». Вы узнаете, как неорюмочная трансформировалась в нечто новое, потеряв связь с оригинальной идеей, и попробуете одну из местных настоек.

«Рюмка» — один из лучших примеров формата неорюмочной, синтез традиционных и современных идей. В стоимость входит настойка.

Вы узнаете:

как менялись традиции и культура потребления алкоголя в России и в Москве в частности

как боролись с пьянством и к чему это приводило

почему в Москве не сохранилось практически никаких заведений из прошлых эпох

как новые поколения москвичей переосмысляют старые форматы и привносят в них что-то новое

какие знаменитые москвичи любили проводить свой досуг в рюмочных

чем современная рюмочная отличается от традиционной и имеет ли она аналоги в других странах

По пути между заведениями вы увидите знаковые достопримечательности Москвы на Сретенке и Чистых Прудах. А завершится наше путешествие в центре улицы Покровка.

Организационные детали