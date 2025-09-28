Мои заказы

История Москвы и России сквозь призму пьянства (18+)

Экскурсия по барам и рюмочным - с рассказами и дегустациями
Добро пожаловать в мир русской культуры, истории и традиций, связанных с алкоголем! Вы познакомитесь с алкогольными устоями Российской Империи, СССР и современный России. Узнаете, как менялись пристрастия москвичей и какую роль в этом играло государство. И конечно, посетите несколько питейных мест и попробуете знаковые напитки.
Описание экскурсии

Чебуречная «Дружба». Заведение работает с 70-х годов. Это эталонный образец советского общепита — в Москве подобных больше не осталось. Здесь вы попробуете чебуреки и пиво или водку на выбор.

Шашлычная. Любопытный пример переосмысления классического формата заведений со своими традициями и особенностями. В стоимость входит настойка, по желанию и за доплату вы сможете заказать шашлык и закуски.

Рюмочная «Свобода». Вы узнаете, как неорюмочная трансформировалась в нечто новое, потеряв связь с оригинальной идеей, и попробуете одну из местных настоек.

«Рюмка» — один из лучших примеров формата неорюмочной, синтез традиционных и современных идей. В стоимость входит настойка.

Вы узнаете:

  • как менялись традиции и культура потребления алкоголя в России и в Москве в частности
  • как боролись с пьянством и к чему это приводило
  • почему в Москве не сохранилось практически никаких заведений из прошлых эпох
  • как новые поколения москвичей переосмысляют старые форматы и привносят в них что-то новое
  • какие знаменитые москвичи любили проводить свой досуг в рюмочных
  • чем современная рюмочная отличается от традиционной и имеет ли она аналоги в других странах

По пути между заведениями вы увидите знаковые достопримечательности Москвы на Сретенке и Чистых Прудах. А завершится наше путешествие в центре улицы Покровка.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • Программа включает посещение 4 заведений
  • Протяжённость маршрута — около 5 км
  • Возможно проведение экскурсии на английском и испанском языках

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Артём
Артём — ваш гид в Москве
Провёл всю жизнь Москвы и искренне люблю её, регулярно открываю для себя что-то новое. Для меня большой радостью будет поделиться своими знаниями с вами и показать вам не самые известные достопримечательности, а неформальные и скрытые.

Отзывы и рейтинг

Светлана
Светлана
28 сен 2025
Артём Евгеньевич воспитан, учтив и культурен максимально, насколько это возможно для образования преподавателя, провёл экскурсию, было интересно узнать о культуре пьянства на Руси, рассказал много интересного, я была в компании самой себя, но одиноко себя совершенно не чувствовала, всё пошло прекрасно на уровне культурного восприятия дворянства))

