История Москвы и России сквозь призму пьянства (18+)
Экскурсия по барам и рюмочным - с рассказами и дегустациями
Добро пожаловать в мир русской культуры, истории и традиций, связанных с алкоголем! Вы познакомитесь с алкогольными устоями Российской Империи, СССР и современный России. Узнаете, как менялись пристрастия москвичей и какую роль в этом играло государство. И конечно, посетите несколько питейных мест и попробуете знаковые напитки.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Чебуречная «Дружба». Заведение работает с 70-х годов. Это эталонный образец советского общепита — в Москве подобных больше не осталось. Здесь вы попробуете чебуреки и пиво или водку на выбор.
Шашлычная. Любопытный пример переосмысления классического формата заведений со своими традициями и особенностями. В стоимость входит настойка, по желанию и за доплату вы сможете заказать шашлык и закуски.
Рюмочная «Свобода». Вы узнаете, как неорюмочная трансформировалась в нечто новое, потеряв связь с оригинальной идеей, и попробуете одну из местных настоек.
«Рюмка» — один из лучших примеров формата неорюмочной, синтез традиционных и современных идей. В стоимость входит настойка.
Вы узнаете:
как менялись традиции и культура потребления алкоголя в России и в Москве в частности
как боролись с пьянством и к чему это приводило
почему в Москве не сохранилось практически никаких заведений из прошлых эпох
как новые поколения москвичей переосмысляют старые форматы и привносят в них что-то новое
какие знаменитые москвичи любили проводить свой досуг в рюмочных
чем современная рюмочная отличается от традиционной и имеет ли она аналоги в других странах
По пути между заведениями вы увидите знаковые достопримечательности Москвы на Сретенке и Чистых Прудах. А завершится наше путешествие в центре улицы Покровка.
Организационные детали
Экскурсия 18+
Программа включает посещение 4 заведений
Протяжённость маршрута — около 5 км
Возможно проведение экскурсии на английском и испанском языках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл всю жизнь Москвы и искренне люблю её, регулярно открываю для себя что-то новое. Для меня большой радостью будет поделиться своими знаниями с вами и показать вам не самые известные достопримечательности, а неформальные и скрытые.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
28 сен 2025
Артём Евгеньевич воспитан, учтив и культурен максимально, насколько это возможно для образования преподавателя, провёл экскурсию, было интересно узнать о культуре пьянства на Руси, рассказал много интересного, я была в компании самой себя, но одиноко себя совершенно не чувствовала, всё пошло прекрасно на уровне культурного восприятия дворянства))