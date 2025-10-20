Приглашаем поехать к святыням, которые веками дарят верующим утешение и надежду. Вы прикоснётесь к духовному наследию великих Оптинских старцев, побываете в Казанской Амвросиевской пустыни, посетите героический Козельск и древнюю Калугу. Познакомитесь с историей региона и его выдающимися уроженцами и насладитесь душевными пейзажами Оки.

Свято-Введенская Оптина пустынь

Вы войдёте в один из главных духовных центров православия и ощутите особую благодать места, где зародилось старчество. Вы познакомитесь с этим феноменом и узнаете о знаменитых людях, которые приезжали сюда, чтобы поговорить с Оптинскими старцами.

Старинный Козельск с героической историей

Вы прогуляетесь по городку, который в 13 веке стойко выдержал 7-недельную осаду монголо-татар. Увидите живописные панорамы реки Жиздры, старинные храмы и купеческие домики.

Казанская Амвросиевская пустынь в селе Шамордино

Вы побываете в обители, которую основал знаменитый Оптинский старец — преподобный Амвросий — и поклонитесь её святыням.

Колорит российской провинции в Калуге

Мы прогуляемся по улочкам старинного купеческого города

Вы узнаете о научном творчестве и жизни гениального уроженца Калуги — Константина Циолковского

Увидите Свято-Троицкий кафедральный собор, где находится Калужская икона Божией Матери — покровительницы города

Выясните, какое отношение к храму имеет великий зодчий Матвей Казаков

Ориентировочный тайминг поездки:

7:00 — отправление от станции метро «ВДНХ»

12:00 — Свято-Введенская Оптинская пустынь

15:00 — Козельск

16:00 — Казанская Амвросиевская пустынь

17:00 — обзорная экскурсия по Калуге

19:00 — отправление в сторону дома

23:00 — ориентировочное прибытие к станции метро «ВДНХ»

