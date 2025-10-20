Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
Паломническая экскурсия по святым местам
Приглашаем поехать к святыням, которые веками дарят верующим утешение и надежду.
Вы прикоснётесь к духовному наследию великих Оптинских старцев, побываете в Казанской Амвросиевской пустыни, посетите героический Козельск и древнюю Калугу.
Познакомитесь с историей региона и его выдающимися уроженцами и насладитесь душевными пейзажами Оки.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Свято-Введенская Оптина пустынь
Вы войдёте в один из главных духовных центров православия и ощутите особую благодать места, где зародилось старчество. Вы познакомитесь с этим феноменом и узнаете о знаменитых людях, которые приезжали сюда, чтобы поговорить с Оптинскими старцами.
Старинный Козельск с героической историей
Вы прогуляетесь по городку, который в 13 веке стойко выдержал 7-недельную осаду монголо-татар. Увидите живописные панорамы реки Жиздры, старинные храмы и купеческие домики.
Казанская Амвросиевская пустынь в селе Шамордино
Вы побываете в обители, которую основал знаменитый Оптинский старец — преподобный Амвросий — и поклонитесь её святыням.
Колорит российской провинции в Калуге
Мы прогуляемся по улочкам старинного купеческого города
Вы узнаете о научном творчестве и жизни гениального уроженца Калуги — Константина Циолковского
Увидите Свято-Троицкий кафедральный собор, где находится Калужская икона Божией Матери — покровительницы города
Выясните, какое отношение к храму имеет великий зодчий Матвей Казаков
Ориентировочный тайминг поездки:
7:00 — отправление от станции метро «ВДНХ» 12:00 — Свято-Введенская Оптинская пустынь 15:00 — Козельск 16:00 — Казанская Амвросиевская пустынь 17:00 — обзорная экскурсия по Калуге 19:00 — отправление в сторону дома 23:00 — ориентировочное прибытие к станции метро «ВДНХ»
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится в другом регионе: после бронирования вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе YUTONG или ZHONGTONG или на микроавтобусе Ford Transit — в зависимости от количества человек
Дополнительно оплачивается выбор места в автобусе — 450 ₽ за чел.
Обед в трапезной монастыря — по желанию, не входит в стоимость. Средний чек — 500 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров.
Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины.
Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Алексей
20 окт 2025
Великолепная экскурсия, автобус чистый, комфортный, места завораживающие. Спасибо большое!
Дмитрий
8 окт 2025
Ездил в сентябре вместе с компанией на экскурсию "Из Москвы — в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск". Все понравилось. Хочу отметить хорошую организацию: представители компании были всегда на связи, читать дальше
своевременно отвечали на все вопросы. Автобус был новый, комфортабельный и удобный. В автобусе была даже USB - подзарядка на каждом пассажирском месте. Гид Ирина хорошо владела материалом, рассказ был интересный, без воды, по существу экскурсии. Также хочу отметить доброжелательность гида, получил от нее массу полезной информации по тем вопросам, которые интересовали меня персонально. Хорошо подобраны объекты для посещения, дорога между местами для посещения проходит незаметно. Рекомендую данную экскурсию для посещения и саму команду гидов, если решите заказать у них любую другую экскурсию или поездку.