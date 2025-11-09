Измайловский кремль — пожалуй, одно из лучших мест в Москве для фотосессии в исконно русских традициях.
Стиль зодчества 17 века, яркие архитектурные детали и национальный колорит — здесь действительно получаются волшебные фото. Мы подберём удачные локации и создадим вашу собственную русскую сказку.
Стиль зодчества 17 века, яркие архитектурные детали и национальный колорит — здесь действительно получаются волшебные фото. Мы подберём удачные локации и создадим вашу собственную русскую сказку.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
- Мы поговорим об архитектурной фантазии на тему русского зодчества и Москвы Белокаменной.
- Познакомимся с сюжетами былин и сказаний, посмотрим на работы русских художников.
- Подскажем вам лучшие места для фотографий, сделаем портретные и общие кадры на фоне ярких зданий кремля.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите на почту около 20 обработанных фотографий (цветокоррекция).
- Предоставим участникам русские народные платки (4 шт.).
- Фотосессию можно провести и для большей группы. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽.
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Измайловского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2885 туристов
Я аккредитованный гид-фотограф из Москвы. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю и архитектуру нашей столицы. Профессионально фотографирую в красивых локациях города. Работаю совместно с командой фотогидов. На наших экскурсиях мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Измайловский кремль - сказка и быль
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
14 ноя в 19:00
15 ноя в 16:30
1500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.