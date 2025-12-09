Мои заказы

На экскурсии вы узнаете, зачем великому режиссеру и актеру К. Станиславскому нужен был псевдоним, увидите дом, где родился великий гений, фабрику, на которой работал много лет, фабричный театр, созданный до
легендарного МХТ, погрузитесь в атмосферу эпохи, ощутите дух перемен и узнаете, как прошлое живет в современном городе. Это путешествие, полное неожиданных открытий, подарит вам новый взгляд на знакомое имя и позволит увидеть К. Станиславского в совершенно новом свете!

Описание экскурсии

Экскурсия по бывшей Алексеевской слободе вдохновит вас узнать, как К. Станиславский шагал не только по театральным подмосткам, но и по цехам своей семейной золотоканительной фабрики, где на рубеже веков зарождалась новая эпоха. Вы увидите:
  • особняк Алексеевых, в котором родился К. Станиславский;
  • пример современной реставрации промышленного объекта, премированный Королевским институтом британских архитекторов;

• здание музыкальной школы, в которой директорствовал К. Станиславский. Вы узнаете:

  • значение поговорки «богат, как Алексеев»;
  • что такое золотая канитель;

• как К. Станиславский разработал и воплотил проект реконструкции семейной фабрики. Важная информация:

Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная — подбирайте одежду и обувь по погоде.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Особняк Алексеевых
  • Пример современной реставрации промышленного объекта, премированный Королевским институтом британских архитекторов
  • Здание музыкальной школы, в которой директорствовал К. Станиславский
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, улица Сергия Радонежского
Завершение: Ул. Николоямская, около автобусной остановки «Пестовский переулок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная - подбирайте одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

