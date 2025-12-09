На экскурсии вы узнаете, зачем великому режиссеру и актеру К. Станиславскому нужен был псевдоним, увидите дом, где родился великий гений, фабрику, на которой работал много лет, фабричный театр, созданный до
Описание экскурсии
Экскурсия по бывшей Алексеевской слободе вдохновит вас узнать, как К. Станиславский шагал не только по театральным подмосткам, но и по цехам своей семейной золотоканительной фабрики, где на рубеже веков зарождалась новая эпоха. Вы увидите:
- особняк Алексеевых, в котором родился К. Станиславский;
- пример современной реставрации промышленного объекта, премированный Королевским институтом британских архитекторов;
• здание музыкальной школы, в которой директорствовал К. Станиславский. Вы узнаете:
- значение поговорки «богат, как Алексеев»;
- что такое золотая канитель;
• как К. Станиславский разработал и воплотил проект реконструкции семейной фабрики. Важная информация:
Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная — подбирайте одежду и обувь по погоде.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, улица Сергия Радонежского
Завершение: Ул. Николоямская, около автобусной остановки «Пестовский переулок»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
