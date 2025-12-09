Экскурсия по бывшей Алексеевской слободе вдохновит вас узнать, как К. Станиславский шагал не только по театральным подмосткам, но и по цехам своей семейной золотоканительной фабрики, где на рубеже веков зарождалась новая эпоха. Вы увидите:

особняк Алексеевых, в котором родился К. Станиславский;

пример современной реставрации промышленного объекта, премированный Королевским институтом британских архитекторов;

• здание музыкальной школы, в которой директорствовал К. Станиславский. Вы узнаете:

значение поговорки «богат, как Алексеев»;

что такое золотая канитель;

• как К. Станиславский разработал и воплотил проект реконструкции семейной фабрики. Важная информация:

Экскурсия продолжительная (около 2 часов) и пешеходная — подбирайте одежду и обувь по погоде.