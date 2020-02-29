Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле

Что вас ожидает

Must-see Москвы (и это далеко не полный перечень): Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, «Москва-Сити» — всё это вы увидите и удивитесь, как много ещё интересного в этом городе. Оставьте это мне. Кроме того, любую экскурсию можно откорректировать по вашим запросам.

По умолчанию же я предлагаю вашему вниманию самый традиционный, а потому и самый эффектный маршрут: