Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле

Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Георгий – ваш гид
Если вы в Москве в первый раз, вам нужна именно эта экскурсия.
Если вы думаете, что знаете Москву уже достаточно хорошо, вам нужна эта экскурсия.
Если вам нужно показать этот прекрасный город гостям, это как раз то, что нужно. Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью – Москве и мне всегда есть, чем вас удивить.
Если вы думаете, что знаете Москву уже достаточно хорошо, вам нужна эта экскурсия.
Если вам нужно показать этот прекрасный город гостям, это как раз то, что нужно. Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью – Москве и мне всегда есть, чем вас удивить.
14900 ₽ за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Что вас ожидает
Must-see Москвы (и это далеко не полный перечень): Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьёвы горы, «Москва-Сити» — всё это вы увидите и удивитесь, как много ещё интересного в этом городе. Оставьте это мне. Кроме того, любую экскурсию можно откорректировать по вашим запросам.
По умолчанию же я предлагаю вашему вниманию самый традиционный, а потому и самый эффектный маршрут:
- мы посетим сердце Москвы — Красную площадь и подробно изучим её архитектурный ансамбль;
- прогуляемся вокруг Храма Христа Спасителя на Патриарший мост — отличную обзорную площадку, а при желании посетим и сам храм;
- поднимемся на Воробьёвы горы и увидим отличную московскую панораму и главное здание МГУ неподалёку;
- побываем в хорошо известном Парке Победы на Поклонной горе (и да, это тоже хорошая смотровая точка!);
- оценим, как смотрится “Москва новейшая”: почти достроенный бизнес-центр “Москва-Сити”;
- и многое другое, что мы проедем по пути: Кутузовский проспект, Новый Арбат, Садовое кольцо и прочее.
Организационные детали
Для группы до 4х человек транспорт входит в стоимость экскурсии. От 5 человек – по запросу.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Я родился и вырос в семье экскурсоводов — родители, брат, всё моё окружение... С гордостью и удовольствием продолжаю семейную традицию: помогаю людям увлекательно открывать новые места уже более 13 лет. В этом я нашёл своё предназначение. Провожу экскурсии с 17 лет, с 2005 года. В 2018 году победил в конкурсе «Московский гид». Теперь по версии канала «Москва-24» и Русского Географического Общества я — лучший гид Москвы. Являюсь создателем многих авторских экскурсий по Москве. За годы накопил большой опыт и работаю с туристическими агентствами, крупными российскими и иностранными компаниями, а также с индивидуальными VIP-клиентами. Говорить о Москве можно часами, но я хочу познакомить вас с этим замечательным городом лично. Вы убедитесь, что у Москвы для нас ещё много историй и что этот город может влюбить в себя кого угодно. Сделаю всё, чтобы такое знакомство запомнилось вам надолго!Напишите мне
23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Alvina
29 февраля 2020
20-го февраля посмотрели красавицу Москву вместе с замечательным гидом Георгием. Чувствуется, что он любит свой город . Поэтому экскурсия получилась очень интересной. На экскурсии были три поколения! И. понравилось всем! Спасибо Георгию. Желаем ему дальнейших успехов.
с уважением, группа туристов из Санкт-Петербурга.
с уважением, группа туристов из Санкт-Петербурга.
Ирина
1 февраля 2020
Георгий провел интересную экскурсию, порекомендовал ресторан в котором мы поужинали перед театром, был пунктуален и предупредителен. Спасибо!
Владимир
5 января 2020
Что понравилось:
пунктуальность-прибыл точно в назначенное время;
эрудиция-дал много интересной информации;
гибкий маршрут-уменее показать то, что хочется увидеть;
хорошо поставленная правильная, четкая, понятная речь.
Экскурсия очень понравилась всем. Спасибо. Георгию.
пунктуальность-прибыл точно в назначенное время;
эрудиция-дал много интересной информации;
гибкий маршрут-уменее показать то, что хочется увидеть;
хорошо поставленная правильная, четкая, понятная речь.
Экскурсия очень понравилась всем. Спасибо. Георгию.
Tatiana
2 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия - срочные интересные моменты из истории Москвы и самых самых достопримечательностей. Рекомендую все кто в Москве первый раз и не только на короткое время! Спасибо
Наталья
8 ноября 2019
Большое спасибо Георгию за прекрасную экскурсию:) мы заранее согласовали маршрут и за 3 часа получили максимум информации и увидели именно то, что хотели.
Наталья
5 ноября 2019
Экскурсия оставила приятные впечатления. Георгий удовлетворил потребности всех участников группы, что было непросто😊 особенно отмечу уровень знаний о городе! Спасибо!
Ольга
9 июля 2019
Прекрасная экскурсия с готовностью редактировать сценарий и очень зажигающий рассказ, способный заинтересовать любые возраста. Рекомендуем.
Антон
9 июля 2019
Все шикарно! Найти нормального гида почти нереально, но с Георгием очень повезло, экскурсия просто топ!
Екатерина
17 июня 2019
Всем рекомендую, Георгия! Отлично разбирается в материале. Действительно специалист. Хорошая машина. Максимум комфорта!
Татьяна
10 января 2019
С удовольствием всем рекомендую выбирать гидом Георгия! Мы провели три чудесных часа на обзорной экскурсии по Москве! Было интересно, весело и очень дружески! Москва в нашем сердце! Ждите еще!
Ещё 13 отзывов
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Узнать и полюбить город за 2 часа
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