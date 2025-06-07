Проведите целый день в настоящем карельском старинном селе.
Вас ждет погружение в быт, кухню, традиции и обряды тверских карел, а также обед из печи и дегустация местной наливки. Помимо этого, вы посетите музей художественного стекла и увидите шоу стеклодува!
Вас ждет погружение в быт, кухню, традиции и обряды тверских карел, а также обед из печи и дегустация местной наливки. Помимо этого, вы посетите музей художественного стекла и увидите шоу стеклодува!
Описание экскурсииПрограмма тура: 07:45 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1). 08:00 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Путевая информация. Толмачи:
- Экскурсия по карельскому подворью Власовых и музею живой старины.
- Мастер-класс по приготовлению калиток.
- Интерактивная программа с песнями, танцами и народными карельскими играми.
• Традиционный карельский обед из печи: карельские щи «нуатти рокка», картошечка из чугунка, котлетка из лосятины, домашние соленья, традиционные пирожки «калитка», морс. Медное:
- Экскурсия по музею художественного стекла.
- Шоу стеклодува. 22:00 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов в районе станции метро «ВДНХ». Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
См. расписание
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Толмачи:
- Карельское подворье Власовых
- Музей живой старины
- Село Медное:
- Музей художественного стекла
- Шоу стеклодува
Что включено
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная и развлекательная программы
- Билеты в музеи
- Обед
- Кулинарный мастер-класс
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. ВДНХ
Завершение: Высадка туристов в районе станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- ВАЖНО: Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности
- Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ "О транспортной безопасности" и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов., Экстренный номер связи для автобусных туров (в день отправления) -, +79636418201, Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Показать все отзывы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
Завтра в 09:30
31 мая в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Секреты Ивановской горки
Ивановская горка - это колоритный уголок Москвы, где сохранились старинные палаты и храмы. Прогулка по историческим переулкам подарит незабываемые впечатления
Начало: В районе м. Китай-город
8 июн в 12:00
15 июн в 12:00
800 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:00
31 мая в 19:00
1500 ₽ за человека