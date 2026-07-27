Один день — два ремесла, которыми славится Тверская земля. Сначала — Лихославль, где под вашими руками расцветут бутоны из мармелада, и за чашкой чая вы попробуете их на вкус. Затем — древний Торжок и погружение в мир золотного шитья: вы увидите местные сокровища и под руководством мастерицы создадите своё изделие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

7:15 — выезд из Москвы и путевая экскурсия

В гостях у мармеладных дел мастеров. Цветы, которые можно съесть

Вы узнаете, как в Лихославле появился центр «Мармеладное царство», и обучитесь основам вкусного ремесла. Под руководством мастера слепите цветы из упругой сладкой массы. А после — чаепитие с мармеладом разных вкусов.

Свободное время в парке «Мармеладного царства»

Вы прогуляетесь по ландшафтному парку, увидите скульптуры сказочных персонажей — Жар-птицы, Лешего и драконов. Сделаете фото у готического замка и заглянете в фирменный магазин.

Обзорная экскурсия по Торжку. Купеческая душа Верхневолжья

Имя Торжка выдаёт его суть с головой — поселение основали новгородские торговцы. На Торговой площади вы осмотрите панораму города и старинные купеческие лавки. Увидите Борисоглебский монастырь 11 века, а в Тихвинской церкви полюбуетесь фресками. Во всей красе перед вами предстанут дореволюционные здания, в том числе гостиница Пожарских, вошедшая в историю благодаря стихам Пушкина.

Музей золотного шитья. Ремесло, которое ценили императоры

Техника золотной вышивки пришла на Русь более тысячи лет назад, а в Торжке археологи нашли фрагменты шитья ещё домонгольской поры! Вы узнаете, какой путь прошло ремесло: от византийских корней до расцвета в 18–19 веках, когда мастерицы расшивали платья Екатерины II и герб для коронации Александра II.

Мастер-класс по золотному шитью. Сувенир с драгоценной нитью

Вы попробуете себя в этом кропотливом и трудоёмком ремесле. Вас научат отличать «бабий» шов от шва «гусём» и объяснят, что такое «канитель» и почему её нельзя тянуть. А затем вы создадите свой эксклюзивный сувенир, вышитый по всем правилам торжокской школы.

21:30 — возвращение в Москву

Организационные детали

В стоимость включены 2 мастер-класса, чаепитие с мармеладом и билеты в музеи

Обед в кафе (950 ₽) оплачивается дополнительно при покупке экскурсии