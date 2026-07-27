Цветы из мармелада и вышивка золотом - мастер-классы в Лихославле и Торжке
Освоить ремесло сладкое и ремесло золотое (из Москвы)
Один день — два ремесла, которыми славится Тверская земля.
Сначала — Лихославль, где под вашими руками расцветут бутоны из мармелада, и за чашкой чая вы попробуете их на вкус.
Затем — древний Торжок и погружение в мир золотного шитья: вы увидите местные сокровища и под руководством мастерицы создадите своё изделие.
Описание мастер-класса
7:15 — выезд из Москвы и путевая экскурсия
В гостях у мармеладных дел мастеров. Цветы, которые можно съесть
Вы узнаете, как в Лихославле появился центр «Мармеладное царство», и обучитесь основам вкусного ремесла. Под руководством мастера слепите цветы из упругой сладкой массы. А после — чаепитие с мармеладом разных вкусов.
Свободное время в парке «Мармеладного царства»
Вы прогуляетесь по ландшафтному парку, увидите скульптуры сказочных персонажей — Жар-птицы, Лешего и драконов. Сделаете фото у готического замка и заглянете в фирменный магазин.
Обзорная экскурсия по Торжку. Купеческая душа Верхневолжья
Имя Торжка выдаёт его суть с головой — поселение основали новгородские торговцы. На Торговой площади вы осмотрите панораму города и старинные купеческие лавки. Увидите Борисоглебский монастырь 11 века, а в Тихвинской церкви полюбуетесь фресками. Во всей красе перед вами предстанут дореволюционные здания, в том числе гостиница Пожарских, вошедшая в историю благодаря стихам Пушкина.
Музей золотного шитья. Ремесло, которое ценили императоры
Техника золотной вышивки пришла на Русь более тысячи лет назад, а в Торжке археологи нашли фрагменты шитья ещё домонгольской поры! Вы узнаете, какой путь прошло ремесло: от византийских корней до расцвета в 18–19 веках, когда мастерицы расшивали платья Екатерины II и герб для коронации Александра II.
Мастер-класс по золотному шитью. Сувенир с драгоценной нитью
Вы попробуете себя в этом кропотливом и трудоёмком ремесле. Вас научат отличать «бабий» шов от шва «гусём» и объяснят, что такое «канитель» и почему её нельзя тянуть. А затем вы создадите свой эксклюзивный сувенир, вышитый по всем правилам торжокской школы.
21:30 — возвращение в Москву
Организационные детали
В стоимость включены 2 мастер-класса, чаепитие с мармеладом и билеты в музеи
Обед в кафе (950 ₽) оплачивается дополнительно при покупке экскурсии
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки.
Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Взрослый
6790 ₽
Пенсионеры
6590 ₽
Дети от 6 до 16 лет
6690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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