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Цветы из мармелада и вышивка золотом - мастер-классы в Лихославле и Торжке

Освоить ремесло сладкое и ремесло золотое (из Москвы)
Один день — два ремесла, которыми славится Тверская земля.

Сначала — Лихославль, где под вашими руками расцветут бутоны из мармелада, и за чашкой чая вы попробуете их на вкус.

Затем — древний Торжок и погружение в мир золотного шитья: вы увидите местные сокровища и под руководством мастерицы создадите своё изделие.
Цветы из мармелада и вышивка золотом - мастер-классы в Лихославле и Торжке
Цветы из мармелада и вышивка золотом - мастер-классы в Лихославле и Торжке
Цветы из мармелада и вышивка золотом - мастер-классы в Лихославле и Торжке

Описание мастер-класса

7:15 — выезд из Москвы и путевая экскурсия

В гостях у мармеладных дел мастеров. Цветы, которые можно съесть

Вы узнаете, как в Лихославле появился центр «Мармеладное царство», и обучитесь основам вкусного ремесла. Под руководством мастера слепите цветы из упругой сладкой массы. А после — чаепитие с мармеладом разных вкусов.

Свободное время в парке «Мармеладного царства»

Вы прогуляетесь по ландшафтному парку, увидите скульптуры сказочных персонажей — Жар-птицы, Лешего и драконов. Сделаете фото у готического замка и заглянете в фирменный магазин.

Обзорная экскурсия по Торжку. Купеческая душа Верхневолжья

Имя Торжка выдаёт его суть с головой — поселение основали новгородские торговцы. На Торговой площади вы осмотрите панораму города и старинные купеческие лавки. Увидите Борисоглебский монастырь 11 века, а в Тихвинской церкви полюбуетесь фресками. Во всей красе перед вами предстанут дореволюционные здания, в том числе гостиница Пожарских, вошедшая в историю благодаря стихам Пушкина.

Музей золотного шитья. Ремесло, которое ценили императоры

Техника золотной вышивки пришла на Русь более тысячи лет назад, а в Торжке археологи нашли фрагменты шитья ещё домонгольской поры! Вы узнаете, какой путь прошло ремесло: от византийских корней до расцвета в 18–19 веках, когда мастерицы расшивали платья Екатерины II и герб для коронации Александра II.

Мастер-класс по золотному шитью. Сувенир с драгоценной нитью

Вы попробуете себя в этом кропотливом и трудоёмком ремесле. Вас научат отличать «бабий» шов от шва «гусём» и объяснят, что такое «канитель» и почему её нельзя тянуть. А затем вы создадите свой эксклюзивный сувенир, вышитый по всем правилам торжокской школы.

21:30 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включены 2 мастер-класса, чаепитие с мармеладом и билеты в музеи
  • Обед в кафе (950 ₽) оплачивается дополнительно при покупке экскурсии
Обратите внимание
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки.
  • Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Взрослый6790 ₽
Пенсионеры6590 ₽
Дети от 6 до 16 лет6690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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