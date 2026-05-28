Накануне 300-летия династии Романовых из монастыря пропадает святыня, без которой праздник в честь юбилея не состоится. Событие — под угрозой, а с ним — честь царской семьи. Вы станете хранителями тайны и найдёте пропавшую вещь.
Для этого отыщете символы в архитектуре, разгадаете загадки, оставленные монахами и купцами, и шаг за шагом соберёте цепочку улик.
Описание квеста
- Начало квеста — у единственного фрагмента сохранившейся китайгородской стены.
- Вы пройдёте по самым значимым улицам Китай-города — Никольской, Ильинке, Варварке — и закончите в парке «Зарядье», недалеко от Красной площади.
- Окажетесь в переулках, где древние монастыри, доходные дома, аптеки и памятники раскроют вам свои тайны.
- Поднимете головы вверх и обратите внимание на детали фасадов, мимо которых, возможно, проходили раз сто и не замечали.
- Решите логические загадки, разгадаете тайны старинных манускриптов и выполните интерактивные задания.
Организационные детали
- Квест интереснее проходить в группе от 2 человек.
- Я буду с вами в течение всей прогулки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Москве
Люблю этот город до мурашек и знаю его так, что за каждым углом у меня есть своя история. На основе легенд, фактов и неожиданных деталей я создаю квесты и индивидуальные маршруты
от 8000 ₽ за экскурсию