Детективный квест погрузит вас в те времена, когда центр столицы был холмистым, деревья — большими, а до техники и современных удобств было как до Луны. Многие москвичи до сих не знают, где находится Ивановская горка. А вы походите по ней и внимательно изучите. Отыщите нужные артефакты, разгадаете секретный код шкатулки и найдёте в ней памятные призы с дипломами юных детективов.

Описание квеста

Что вас ожидает

Мы встретим вас на выходе из метро «Китай-город» и покажем на карте, что Китай-город — это совсем не то, что вы о нём думали!

Во время увлекательных заданий дети:

С помощью игры «Виселица» отгадают, что дало название Ивановской горке

Окажутся в безлюдном Малом Спасоглинищевском переулке, чтобы отыскать редкий дореволюционный артефакт

Поднимутся к парку «Горка» и найдут необычный арт-объект, в котором каждый видит своё

На улице Забелина осмотрят громадный жилой комплекс конца 19 века и узнают, как жили в доходных домах москвичи и приезжие

Послушают о Соляном дворе, увидят на картинках загадочные подвалы, в которых хранили не только соль

Отыщут настоящую редкость для центра Москвы — дореволюционные холодильники

Увидят старейший жилой дом столицы и найдут дореволюционные вывески. Попробуют догадаться, к чему те относились.

Полюбуются элементами декора 17 века — изразцами, кирпичной кладкой, клеймами

Окажутся на знаменитой Хитровской площади — Хитровке, и послушают, чем пугало это место москвичей несколько десятков лет

Расшифруют код, откроют замок шкатулки и порадуются вкусным и памятным призам, а также грамотам каждому участнику

Кому подойдёт

Тем, кто ищет необычные маршруты, немного знает город, но не изучил до конца. Экскурсия проходит без использования гаджетов в лёгкой динамичной форме. Рассчитана на детей 8-14 лет. Взрослые также могут участвовать в расследовании, не подсказывая детям ответы.

Организационные детали