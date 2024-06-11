Детективный квест погрузит вас в те времена, когда центр столицы был холмистым, деревья — большими, а до техники и современных удобств было как до Луны. Многие москвичи до сих не знают, где находится Ивановская горка. А вы походите по ней и внимательно изучите.
Отыщите нужные артефакты, разгадаете секретный код шкатулки и найдёте в ней памятные призы с дипломами юных детективов.
Отыщите нужные артефакты, разгадаете секретный код шкатулки и найдёте в ней памятные призы с дипломами юных детективов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Мы встретим вас на выходе из метро «Китай-город» и покажем на карте, что Китай-город — это совсем не то, что вы о нём думали!
Во время увлекательных заданий дети:
- С помощью игры «Виселица» отгадают, что дало название Ивановской горке
- Окажутся в безлюдном Малом Спасоглинищевском переулке, чтобы отыскать редкий дореволюционный артефакт
- Поднимутся к парку «Горка» и найдут необычный арт-объект, в котором каждый видит своё
- На улице Забелина осмотрят громадный жилой комплекс конца 19 века и узнают, как жили в доходных домах москвичи и приезжие
- Послушают о Соляном дворе, увидят на картинках загадочные подвалы, в которых хранили не только соль
- Отыщут настоящую редкость для центра Москвы — дореволюционные холодильники
- Увидят старейший жилой дом столицы и найдут дореволюционные вывески. Попробуют догадаться, к чему те относились.
- Полюбуются элементами декора 17 века — изразцами, кирпичной кладкой, клеймами
- Окажутся на знаменитой Хитровской площади — Хитровке, и послушают, чем пугало это место москвичей несколько десятков лет
- Расшифруют код, откроют замок шкатулки и порадуются вкусным и памятным призам, а также грамотам каждому участнику
Кому подойдёт
Тем, кто ищет необычные маршруты, немного знает город, но не изучил до конца. Экскурсия проходит без использования гаджетов в лёгкой динамичной форме. Рассчитана на детей 8-14 лет. Взрослые также могут участвовать в расследовании, не подсказывая детям ответы.
Организационные детали
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительных расходов нет: сладкий и памятный призы, а также именная грамота включены в стоимость
- Экскурсию также можно провести для большего количества участников и школьных групп (до 40 человек), стоимость составит:
— Для группы 6-12 детей — 1300руб. /реб.
— Для группы 13-24 детей — 1200 руб. /реб.
— Для группы 25-40 детей — 1100 руб. /реб.
— Детям-инвалидам предоставляется скидка 30%
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3012 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.Задать вопрос
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