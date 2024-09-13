Спасибо большое за экскурсию! И детям и взрослым все очень понравилось. Экскурсовод Софья Викторовна умничка! Организация - на высоте

О Ольга

Пешая экскурсия по Красной Площади. Нашла на сайте эту экскурсию. Описание соответствовало желаниям. Оформила бронь, оплатила. Сразу же пришло сообщение от агрегаторов. В нем написали, как их найти и свой телефон на всякий случай. Найти их оказалось очень просто. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод Сергей настоящий профессионал. Очень интересно рассказывал. Узнали много нового. Не пожалела ни разу. Рекомендую.