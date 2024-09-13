Увлекательная экскурсия по Красной площади позволит вам внимательно рассмотреть здешние достопримечательности и узнать о них много нового. Это место хранит многие тайны, оно стало свидетелем великих свершений.
Не упустите свой шанс перенестись в другое время и насладиться пешеходной прогулкой по главной площади страны в сопровождении профессионального гида!
Не упустите свой шанс перенестись в другое время и насладиться пешеходной прогулкой по главной площади страны в сопровождении профессионального гида!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсииСвидетель великих свершений Красная площадь — особое место, которое хранит следы разных эпох. Каждый памятник, монумент, строение имеют свою необычную историю, в которой отражается жизнь не только целого города, но и всей страны. Мы начнем нашу прогулку с посещения Александровского сада, поэтому вход на площадь будет проходить через красивые Воскресенские ворота. В ходе прогулки вы увидите:
- Кремль — сердце столицы и самую большую крепость в Европе. Вы сможете посмотреть на его величественные стены, башни, храм Василия Блаженного и посетить Казанский собор.
- Могилу Неизвестного солдата — ещё одно знаковое место в городе, знаменитое Вечным Огнём и почётным караулом.
- Памятник патриарху Гермогену — великолепную бронзовую скульптуру, воздвигнутую в честь человека, сделавшего очень многое для духовного процветания России.
- Мавзолей и Некрополь — эти достопримечательности связаны с жизнью известных политических личностей, и на экскурсии вы сможете узнать о них много удивительной информации. Говорить о Красной площади можно очень и очень много, но только визуальное знакомство с ней позволит насладиться действительным величием этого места!
Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|700 ₽
|Детский (школьники, дошкольники)
|600 ₽
|Льготный (студенты, инвалиды, пенсионеры)
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Кремль
- Могила Неизвестного солдата
- Памятник патриарху Гермогену
- Мавзолей и Некрополь
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 сен 2024
Отличная экскурсия! Экскурсовод просто замечательная! Очень рекомендую!
М
Мусатова
7 сен 2024
Спасибо большое за экскурсию! И детям и взрослым все очень понравилось. Экскурсовод Софья Викторовна умничка! Организация - на высоте
О
Ольга
27 авг 2024
Пешая экскурсия по Красной Площади. Нашла на сайте эту экскурсию. Описание соответствовало желаниям. Оформила бронь, оплатила. Сразу же пришло сообщение от агрегаторов. В нем написали, как их найти и свой телефон на всякий случай. Найти их оказалось очень просто. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод Сергей настоящий профессионал. Очень интересно рассказывал. Узнали много нового. Не пожалела ни разу. Рекомендую.
А
АЛСУ
25 авг 2024
И
Ирина
22 авг 2024
Экскурсия понравилась. Гид Сергей выше всех похвал. Четко и доступно преподнес информацию. Были с внуком 8 лет. Всем рекомендую
Входит в следующие категории Москвы
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