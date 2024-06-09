Спасская башня помнит историю любви Софьи Палеолог и Ивана III. Храм Василия Блаженного хранит тайный замысел Ивана Грозного. ГУМ видел закат Российской империи, а стены Кремля — парад Победы 1945 года.
Москва — это не только известные достопримечательности, но и судьбы людей, обычаи и привычки древних москвичей и… повод узнать больше об истории родной страны. Этим и займёмся на экскурсии!
Москва — это не только известные достопримечательности, но и судьбы людей, обычаи и привычки древних москвичей и… повод узнать больше об истории родной страны. Этим и займёмся на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём по всей Красной площади:
- у Спасской башни поймём, почему у наших предков не было невроза точности
- у Собора Василия Блаженного выясним, за какие заслуги народ прощал царю грозный характер
- у Никольской башни разберёмся, почему Москва стала ловушкой для армии Наполеона
- у Мавзолея посмотрим на отвергнутые проекты и порадуемся, что его построили именно таким
- у Казанского собора попробуем сравнить его с собором Василия Блаженного
Я расскажу вам всю историю Москвы от крепости Юрия Долгорукого и до наших дней: про становление Российского государства при Иване III, про победы Ивана Грозного, Смутное время и его героев, про Петра I и его причины нелюбви к Москве, про размеренный быт москвичей XIX века, бои октябрьской революции, парад 1941 года и парад Победы.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
в пятницу в 10:00, 13:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|630 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00, 13:00 и 16:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Профессиональный экскурсовод с 2014 года и краевед-любитель по жизни. Я люблю свою страну, а Москва — город, где история России раскрывается в полной мере. Считаю, что в экскурсии важны не тонкости архитектурного стиля, даты и количество этажей, а люди и их судьбы, смыслы и причинно-следственные связи того, что было.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.