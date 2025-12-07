Для вас — классическая автобусная обзорная экскурсия по городу, а перед ней — прогулка по главной площади страны.
Гиды расскажут много интересного о прошлом и настоящем города, а вы полюбуетесь панорамами Москвы и её ключевыми достопримечательностями.
Гиды расскажут много интересного о прошлом и настоящем города, а вы полюбуетесь панорамами Москвы и её ключевыми достопримечательностями.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Красной площади — главной в стране. Рассмотрите стены и башни Кремля, ГУМ, Мавзолей и Храм Василия Блаженного.
Затем поедем по городу на автобусе и сделаем три остановки с выходами:
- Пречистенская набережная — Патриарший мост, виды на Храм Христа Спасителя и Кремль, Большой Каменный мост, Дом на набережной
- Новодевичья набережная — Новодевичий монастырь, Большой Новодевичий пруд
- Воробьёвы горы — Лужники, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь, вид на «Москва-сити»
На каждой остановке — интересные факты и рассказы об истории этих мест.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Едем на автобусе туристического класса
- Если Красная площадь будет закрыта, пешая часть экскурсии пройдёт по близлежащим улицам
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2600 ₽
|Пенсионеры
|2600 ₽
|Школьники
|2400 ₽
|Студенты
|2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2065 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь к сердцу Москвы
Лёгкая прогулка по Красной площади и Никольской улице раскроет историю Москвы и её главных достопримечательностей. Узнайте секреты города
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 10:30
9 дек в 14:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Групповая
Москва за 5 часов: must-see обзорная и Красная площадь
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
1615 ₽
1900 ₽ за человека