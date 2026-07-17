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Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Идеальный способ познакомиться со столицей и проникнуться атмосферой Москвы-реки
Наш путь начинается от причала «Китай-город» и знаменитого парка «Зарядье».

Вы откроете для себя новые ракурсы Кремля, Красной площади, древнего Замоскворечья и других неповторимых мест города.

Завершится путешествие на том же причале «Китай-город», откуда вы сможете либо углубиться в изучение Москвы, либо просто насладиться видами парка «Зарядье»
Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Кремлёвская обзорная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Причал «Воробьевы горы» — Высотка на Котельнической набережной— Дом музыки — Причал «Китай-город/Устьинский»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46», «Виктор Потапов». На борту есть туалет
  • Сопровождение гида не предполагается
  • Нельзя приносить свою еду на борт. Можно приносить алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне для вас работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, круговой маршрут • высокий спрос890 ₽
Взрослый, с горячим ланчем, Питание включено1259 ₽
Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем , Круговой маршрут, Питание включено, ПН—ПТ4799 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, туда и обратно590 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18240 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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