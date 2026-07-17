Наш путь начинается от причала «Китай-город» и знаменитого парка «Зарядье».
Вы откроете для себя новые ракурсы Кремля, Красной площади, древнего Замоскворечья и других неповторимых мест города.
Завершится путешествие на том же причале «Китай-город», откуда вы сможете либо углубиться в изучение Москвы, либо просто насладиться видами парка «Зарядье»
Вы откроете для себя новые ракурсы Кремля, Красной площади, древнего Замоскворечья и других неповторимых мест города.
Завершится путешествие на том же причале «Китай-город», откуда вы сможете либо углубиться в изучение Москвы, либо просто насладиться видами парка «Зарядье»
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город/Устьинский» — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Причал «Воробьевы горы» — Высотка на Котельнической набережной— Дом музыки — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46», «Виктор Потапов». На борту есть туалет
- Сопровождение гида не предполагается
- Нельзя приносить свою еду на борт. Можно приносить алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). На судне для вас работает кафе-бар, где можно купить напитки и закуски
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, круговой маршрут • высокий спрос
|890 ₽
|Взрослый, с горячим ланчем, Питание включено
|1259 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем , Круговой маршрут, Питание включено, ПН—ПТ
|4799 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, туда и обратно
|590 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18240 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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