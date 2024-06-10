Круговая речная прогулка от Нескучного сада

Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Наша прогулка — это отличная возможность увидеть красавицу Москву с необычного ракурса, полюбоваться её известными локациями, познакомиться с историей и архитектурой, а также сделать красивые фото. Вы проплывёте мимо храма Христа Спасителя, Кремля и других символов столицы.
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Ближайшие даты:
Время начала: 14:34, 17:19, 20:04

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Во время речной прогулки вы увидите:

  • Парк Горького — один из самых популярных столичных парков, где можно погулять, покататься на велосипеде или роликах, а также посетить музей и различные выставки
  • Андреевский мост — красивый пешеходный мост, соединяющий два берега Москвы-реки
  • Московский Кремль — символ России и сердце Москвы
  • И другие знаковые места столицы

Маршрут прогулки

Причал «Нескучный сад» — ЦПКиО им. Горького — Крымский мост — памятник Петру — театр Эстрады — храм Христа Спасителя — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — причал «Китай-Город/Устьинский» — причал «Нескучный сад»

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены водная прогулка и аудиогид
  • Поездка пройдёт на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор»
  • На борту есть кафе-бар и все удобства
  • Можно проходить с детской коляской, велосипедом и самокатом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Взрослый (с 12 лет)600 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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