Наша прогулка — это отличная возможность увидеть красавицу Москву с необычного ракурса, полюбоваться её известными локациями, познакомиться с историей и архитектурой, а также сделать красивые фото. Вы проплывёте мимо храма Христа Спасителя, Кремля и других символов столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:34, 17:19, 20:04
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Во время речной прогулки вы увидите:
- Парк Горького — один из самых популярных столичных парков, где можно погулять, покататься на велосипеде или роликах, а также посетить музей и различные выставки
- Андреевский мост — красивый пешеходный мост, соединяющий два берега Москвы-реки
- Московский Кремль — символ России и сердце Москвы
- И другие знаковые места столицы
Маршрут прогулки
Причал «Нескучный сад» — ЦПКиО им. Горького — Крымский мост — памятник Петру — театр Эстрады — храм Христа Спасителя — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — причал «Китай-Город/Устьинский» — причал «Нескучный сад»
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены водная прогулка и аудиогид
- Поездка пройдёт на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор»
- На борту есть кафе-бар и все удобства
- Можно проходить с детской коляской, велосипедом и самокатом
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (с 12 лет)
|600 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|400 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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