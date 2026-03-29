9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь

Очароваться уголком старой Москвы и погрузиться в историю государства
Два часа вы проведете в средневековой Москве — ее облик и сюжеты оживут в древних Крутицах на высоком берегу реки.

Вы забудете о шуме столицы на Крутицком подворье: полюбуетесь его архаичным ансамблем, узнаете об отношениях русских князей с Золотой ордой и об истории богатейшей епархии Руси.

А в Новоспасском монастыре я познакомлю вас с особенностями фресок и судьбами нескольких представителей рода Романовых.
4.7
45 отзывов
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь
Крутицкое подворье и Новоспасский монастырь

Описание экскурсии

Крутицкое подворье — островок старой Москвы

Вы окажетесь в уголке столицы, о котором многие горожане знают, но никак не доберутся — на подворье Крутицких митрополитов, где особенно чувствуется атмосфера старой Москвы. Вы исследуете законченный архитектурный ансамбль: зайдете в главный собор и рассмотрите деревянные жилые дома, необычные Воскресенские переходы и Надвратный теремок с изразцами, который отметили даже эксперты ЮНЕСКО. Я расскажу о названии подворья и его прошлом: о создании и развитии Сарской и Подонской епархии и о том, как Крутицкое подворье связано с Золотой ордой и Лаврентием Берией.

Новоспасский монастырь — самый древний в Москве

В стоящем по соседству с подворьем монастыре вы рассмотрите фрески соборов и узнаете, в чем их уникальность. Услышите о судьбах старицы Досифеи и Великого князя Сергея Александровича Романова, похороненных в семейном некрополе бояр Романовых на территории монастыря. Кроме того, на примере этого места я расскажу о принципах планировки монастырей. После вы сможете вкусно и недорого поесть в трапезной в исторических палатах 17 века, и я подарю вам мою книгу о монастырях Москвы.

В завершение экскурсии я расскажу историю водоснабжения столицы у памятника промышленной архитектуры, здания Главной Насосной станции 1898 года.

Организационные детали

  • Обязательных дополнительных расходов нет

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро Крестьянская застава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
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и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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4
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1
С
Отличная экскурсия. Всей семье очень понравилось. Андрей - профессиональный Гид, провел экскурсию интересно и познавательно.
Отличная экскурсия. Всей семье очень понравилось. Андрей - профессиональный Гид, провел экскурсию интересно и познавательно.
Отличная экскурсия. Всей семье очень понравилось. Андрей - профессиональный Гид, провел экскурсию интересно и познавательно.
Отличная экскурсия. Всей семье очень понравилось. Андрей - профессиональный Гид, провел экскурсию интересно и познавательно.
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Ольга
Экскурсия очень понравилась, первый раз были в этих местах, хотя живем в Москве. Андрей очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!
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Н
Мы остались очень довольны экскурсией. Андрей хороший рассказчик, эрудирован, отвечает на все вопросы. Особо хочется отметить, что Андрей прекрасный собеседник, не просто рассказывает материал, но и еще с ним можно обсудить исторические события, подискутировать. Огромный плюс в том, что Андрей лицензирован проводить экскурсии внутри монастыря и храма, что позволило нам попасть в закрытую часть храма. Огромное спасибо
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Инна
Очень, понравилась экскурсия, рекомендую
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В
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё: Андрей интересно рассказывал и показывал, проводя внутрь действующих храмов и даже туда, куда зайти
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самим не получится. Кроме того, что Андрей - знаток Москвы и прирожденный рассказчик, он ешё заботился о нас по пути. А под конец вовремя поддержал наши силы, указав на монастырскую трапезную, где мы уже самостоятельно и завершили мероприятие. Часть блюд унесли с собой. Чтобы не было сочтено за рекламу заведения, скажу о себе: давненько я не открывал бутылку с молоком, где сверху плавают сбившиеся сливки… На фото (только в Крутицком и одно - по пути в монастырь): 1. Крутицкое - оно кирпичное. 2. Булыжный колорит. 3. Нет, не здесь снимали тот самый фильм… 4. Чудо-расчудесное. 5. Скромно-торжественно, слева за углом - загадка. 6. Что необычного?

Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё:
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К
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
Спасибо
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места.
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Входит в следующие категории Москвы

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