9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы окажетесь в уголке столицы, о котором многие горожане знают, но никак не доберутся — на подворье Крутицких митрополитов, где особенно чувствуется атмосфера старой Москвы. Вы исследуете законченный архитектурный ансамбль: зайдете в главный собор и рассмотрите деревянные жилые дома, необычные Воскресенские переходы и Надвратный теремок с изразцами, который отметили даже эксперты ЮНЕСКО. Я расскажу о названии подворья и его прошлом: о создании и развитии Сарской и Подонской епархии и о том, как Крутицкое подворье связано с Золотой ордой и Лаврентием Берией.
Новоспасский монастырь — самый древний в Москве
В стоящем по соседству с подворьем монастыре вы рассмотрите фрески соборов и узнаете, в чем их уникальность. Услышите о судьбах старицы Досифеи и Великого князя Сергея Александровича Романова, похороненных в семейном некрополе бояр Романовых на территории монастыря. Кроме того, на примере этого места я расскажу о принципах планировки монастырей. После вы сможете вкусно и недорого поесть в трапезной в исторических палатах 17 века, и я подарю вам мою книгу о монастырях Москвы.
В завершение экскурсии я расскажу историю водоснабжения столицы у памятника промышленной архитектуры, здания Главной Насосной станции 1898 года.
Организационные детали
Обязательных дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро Крестьянская застава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил читать дальшеуменьшить
и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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Сергей
Отличная экскурсия. Всей семье очень понравилось. Андрей - профессиональный Гид, провел экскурсию интересно и познавательно.
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Ольга
Экскурсия очень понравилась, первый раз были в этих местах, хотя живем в Москве. Андрей очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, однозначно рекомендую!
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Н
Наталья
Мы остались очень довольны экскурсией. Андрей хороший рассказчик, эрудирован, отвечает на все вопросы. Особо хочется отметить, что Андрей прекрасный собеседник, не просто рассказывает материал, но и еще с ним можно обсудить исторические события, подискутировать. Огромный плюс в том, что Андрей лицензирован проводить экскурсии внутри монастыря и храма, что позволило нам попасть в закрытую часть храма. Огромное спасибо
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Инна
Очень, понравилась экскурсия, рекомендую
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В
Василий
Андрей, спасибо! На экскурсии мы были 1 декабря (трое взрослых, умеренно интересующихся историей). Нам понравилось всё: Андрей интересно рассказывал и показывал, проводя внутрь действующих храмов и даже туда, куда зайти читать дальшеуменьшить
самим не получится. Кроме того, что Андрей - знаток Москвы и прирожденный рассказчик, он ешё заботился о нас по пути. А под конец вовремя поддержал наши силы, указав на монастырскую трапезную, где мы уже самостоятельно и завершили мероприятие. Часть блюд унесли с собой. Чтобы не было сочтено за рекламу заведения, скажу о себе: давненько я не открывал бутылку с молоком, где сверху плавают сбившиеся сливки… На фото (только в Крутицком и одно - по пути в монастырь): 1. Крутицкое - оно кирпичное. 2. Булыжный колорит. 3. Нет, не здесь снимали тот самый фильм… 4. Чудо-расчудесное. 5. Скромно-торжественно, слева за углом - загадка. 6. Что необычного?
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К
Ксения
Экскурсия понравилась! Андрей интересно рассказывает. Показал нам удивительные места. Спасибо
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