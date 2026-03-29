9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Два часа вы проведете в средневековой Москве — ее облик и сюжеты оживут в древних Крутицах на высоком берегу реки. Вы забудете о шуме столицы на Крутицком подворье: полюбуетесь его архаичным ансамблем, узнаете об отношениях русских князей с Золотой ордой и об истории богатейшей епархии Руси. А в Новоспасском монастыре я познакомлю вас с особенностями фресок и судьбами нескольких представителей рода Романовых.

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Описание экскурсии

Крутицкое подворье — островок старой Москвы

Вы окажетесь в уголке столицы, о котором многие горожане знают, но никак не доберутся — на подворье Крутицких митрополитов, где особенно чувствуется атмосфера старой Москвы. Вы исследуете законченный архитектурный ансамбль: зайдете в главный собор и рассмотрите деревянные жилые дома, необычные Воскресенские переходы и Надвратный теремок с изразцами, который отметили даже эксперты ЮНЕСКО. Я расскажу о названии подворья и его прошлом: о создании и развитии Сарской и Подонской епархии и о том, как Крутицкое подворье связано с Золотой ордой и Лаврентием Берией.

Новоспасский монастырь — самый древний в Москве

В стоящем по соседству с подворьем монастыре вы рассмотрите фрески соборов и узнаете, в чем их уникальность. Услышите о судьбах старицы Досифеи и Великого князя Сергея Александровича Романова, похороненных в семейном некрополе бояр Романовых на территории монастыря. Кроме того, на примере этого места я расскажу о принципах планировки монастырей. После вы сможете вкусно и недорого поесть в трапезной в исторических палатах 17 века, и я подарю вам мою книгу о монастырях Москвы.

В завершение экскурсии я расскажу историю водоснабжения столицы у памятника промышленной архитектуры, здания Главной Насосной станции 1898 года.

Организационные детали