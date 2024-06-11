Тематическая экскурсия по Таганскому району Москвы познакомит детей с подвигами нашего народа во Второй мировой войне, расширит кругозор и поможет лучше понять прошлое. Ребята увидят настоящие орудия и медали, выполнят различные задания, познакомятся с историей подвига лётчика Талалихина и хорошо изучат улицы и памятники одного из центральных районов столицы.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Мы встретим детей на выходе из метро Крестьянская застава и расскажем, куда эта застава подевалась и что было на месте современных улиц в прошлые века

Увидим настоящие пушки времён ВОВ и поговорим об их применении

Выясним, что дало название Волгоградскому проспекту, который вовсе не ведёт в Волгоград

Рассмотрим один из редких образцов архитектуры в палладианском стиле — кинотеатр, выполненный по проекту архитектора И. Жолтовского

Передадим привет необычному памятнику — коту из мультфильма «Возвращение блудного попугая».

На улице Талалихина остановимся возле памятника лётчику-герою и вспомним историю его подвига. При желании возложим к памятнику цветы.

Отыщем монумент, посвящённый героям ВОВ и скрытый во дворах от посторонних глаз

С помощью интересных заданий в ходе экскурсии дети познакомятся с улицами Таганского района и узнают:

Сколько у Москвы колец и откуда они появились

Как проходило одно из переломных сражений ВОВ — Сталинградская битва

Чем помогало население в годы ВОВ и что делали дети, чтобы приблизить Победу;

И многое другое!

В конце квеста ребята разгадают код от секретной шкатулки и получат сладкие и памятные призы, а также грамоты.

Кому подойдёт и не подойдёт

Экскурсия проходит в интерактивном формате с использованием реквизита. Подойдёт детям 7-12 лет, изучающим историю и тему ВОВ, а также всем интересующимся этим вопросом. Квест не подходит для первого знакомства с городом, поскольку является узкотематическим. Если ваши дети очень впечатлительны, лучше воздержаться от посещения.

Организационные детали