Тематическая экскурсия по Таганскому району Москвы познакомит детей с подвигами нашего народа во Второй мировой войне, расширит кругозор и поможет лучше понять прошлое.
Ребята увидят настоящие орудия и медали, выполнят различные задания, познакомятся с историей подвига лётчика Талалихина и хорошо изучат улицы и памятники одного из центральных районов столицы.
Ребята увидят настоящие орудия и медали, выполнят различные задания, познакомятся с историей подвига лётчика Талалихина и хорошо изучат улицы и памятники одного из центральных районов столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Мы встретим детей на выходе из метро Крестьянская застава и расскажем, куда эта застава подевалась и что было на месте современных улиц в прошлые века
- Увидим настоящие пушки времён ВОВ и поговорим об их применении
- Выясним, что дало название Волгоградскому проспекту, который вовсе не ведёт в Волгоград
- Рассмотрим один из редких образцов архитектуры в палладианском стиле — кинотеатр, выполненный по проекту архитектора И. Жолтовского
- Передадим привет необычному памятнику — коту из мультфильма «Возвращение блудного попугая».
- На улице Талалихина остановимся возле памятника лётчику-герою и вспомним историю его подвига. При желании возложим к памятнику цветы.
- Отыщем монумент, посвящённый героям ВОВ и скрытый во дворах от посторонних глаз
С помощью интересных заданий в ходе экскурсии дети познакомятся с улицами Таганского района и узнают:
- Сколько у Москвы колец и откуда они появились
- Как проходило одно из переломных сражений ВОВ — Сталинградская битва
- Чем помогало население в годы ВОВ и что делали дети, чтобы приблизить Победу;
И многое другое!
В конце квеста ребята разгадают код от секретной шкатулки и получат сладкие и памятные призы, а также грамоты.
Кому подойдёт и не подойдёт
Экскурсия проходит в интерактивном формате с использованием реквизита. Подойдёт детям 7-12 лет, изучающим историю и тему ВОВ, а также всем интересующимся этим вопросом. Квест не подходит для первого знакомства с городом, поскольку является узкотематическим. Если ваши дети очень впечатлительны, лучше воздержаться от посещения.
Организационные детали
- Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Сладкий и памятный призы, а также именная грамота включены в стоимость. Цветы для возложения покупаются дополнительно (по желанию).
- Экскурсию также можно провести для школьных групп (до 20 человек, без учёта взрослых), стоимость составит:
— Для группы 6-12 детей — 1300руб. /реб.
— Для группы 13-20 детей — 1200 руб. /реб.
Детям-инвалидам предоставляется скидка 30%
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Крестьянская застава»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3012 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.Задать вопрос
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