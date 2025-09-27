Мои заказы

Детская квест-экскурсия по ВДНХ «Загадки из прошлого»

Про подземные ходы и космические каштаны
Юные путешественники погрузятся в историю ВДНХ в игровой форме. Увидят фонтаны и павильоны, отыщут большой бункер и послание гор Урала. Отгадают загадки времён СССР и посмотрят на город глазами сказочного джинна. А в финале — осмотр миниатюрной Москвы.
5
2 отзыва
Детская квест-экскурсия по ВДНХ «Загадки из прошлого»
Детская квест-экскурсия по ВДНХ «Загадки из прошлого»
Детская квест-экскурсия по ВДНХ «Загадки из прошлого»
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Начнём от великолепной арки, открывающей нам путь к загадкам. Попробуем разобраться, кем трудились люди, изображённые в скульптуре. Будем гулять среди каштанов, которые посадили те, кто видел Землю из космоса. Найдём:

  • Подземный ход и большой бункер, скрытый под зданием
  • Младшую сестру, скульптура которой украшает главный фонтан страны
  • Три вида транспорта из прошлого

И узнаем:

  • Какие легенды хранят в себе семь старших сестёр главного павильона ВДНХ и какой смысл таят 16 медалей на его фасаде
  • Кто тот царь, что объединил народы
  • Какой бы увидел Москву сказочный джинн, если бы мы потревожили его покой

На нашем пути — фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», несколько павильонов, дублёр первой ракеты, побывавшей в космосе, вертолёт МИ-8 и другие достопримечательности выставки. Окончание экскурсии — в музее «Макет Москвы».

Организационные детали

  • Будет интересно детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5099 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
читать дальше

в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Александра
27 сен 2025
Нам понравилась экскурсия. Экскурсовод старалась, чтобы детям было интересно. Мы предупредили, что дети уже не маленькие(12-14 лет), поэтому материал надо было адаптировать. Экскурсовод так заинтересовала подростков своим рассказом и непростыми вопросами, что они от неё не отходили всё время. Буду рекомендовать коллегам и знакомым.
Ольга
Ольга
19 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Взрослые тоже для себя открыли много нового. Наши шубутные мальчишки были вовлечены в процесс на 100%.
Прекрасная экскурсия. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Взрослые тоже для себя открыли много нового. Наши шубутныеПрекрасная экскурсия. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Взрослые тоже для себя открыли много нового. Наши шубутные

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

ВДНХ - для взрослых и детей
Пешая
2 часа
63 отзыва
Групповая
до 14 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:00
1800 ₽ за человека
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве