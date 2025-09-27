Юные путешественники погрузятся в историю ВДНХ в игровой форме. Увидят фонтаны и павильоны, отыщут большой бункер и послание гор Урала. Отгадают загадки времён СССР и посмотрят на город глазами сказочного джинна. А в финале — осмотр миниатюрной Москвы.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание квеста
Начнём от великолепной арки, открывающей нам путь к загадкам. Попробуем разобраться, кем трудились люди, изображённые в скульптуре. Будем гулять среди каштанов, которые посадили те, кто видел Землю из космоса. Найдём:
- Подземный ход и большой бункер, скрытый под зданием
- Младшую сестру, скульптура которой украшает главный фонтан страны
- Три вида транспорта из прошлого
И узнаем:
- Какие легенды хранят в себе семь старших сестёр главного павильона ВДНХ и какой смысл таят 16 медалей на его фасаде
- Кто тот царь, что объединил народы
- Какой бы увидел Москву сказочный джинн, если бы мы потревожили его покой
На нашем пути — фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», несколько павильонов, дублёр первой ракеты, побывавшей в космосе, вертолёт МИ-8 и другие достопримечательности выставки. Окончание экскурсии — в музее «Макет Москвы».
Организационные детали
- Будет интересно детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5099 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
27 сен 2025
Нам понравилась экскурсия. Экскурсовод старалась, чтобы детям было интересно. Мы предупредили, что дети уже не маленькие(12-14 лет), поэтому материал надо было адаптировать. Экскурсовод так заинтересовала подростков своим рассказом и непростыми вопросами, что они от неё не отходили всё время. Буду рекомендовать коллегам и знакомым.
Ольга
19 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Взрослые тоже для себя открыли много нового. Наши шубутные мальчишки были вовлечены в процесс на 100%.
