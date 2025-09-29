Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Это не просто прогулка, а интерактивное путешествие по Китай-городу, где история переплетается с романтикой настоящего купеческого детектива. Вы будете не просто слушателями, а активными участниками приключения: разгадывать загадки, изучать старинные карты, искать подсказки и исследовать город сквозь призму сюжета. Это формат для тех, кто хочет не просто узнать историю, а прожить её — в атмосфере лёгкости, игры и исследовательского духа.