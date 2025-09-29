Это не просто прогулка, а интерактивное путешествие по Китай-городу, где история переплетается с романтикой настоящего купеческого детектива. Вы будете не просто слушателями, а активными участниками приключения: разгадывать загадки, изучать старинные карты, искать подсказки и исследовать город сквозь призму сюжета. Это формат для тех, кто хочет не просто узнать историю, а прожить её — в атмосфере лёгкости, игры и исследовательского духа.
Описание квестаУтраченная реликвия Лизоньки Хотим представить вам Козьму Терентьева, молодого купца из Ярославской губернии, приехавшего покорять столицу своими добротными кушаками. Он умён, находчив и им движет любовь к торговому ремеслу, но вот незадача, месяца 3 назад увидел он в Зеркальном ряду в Китай-городе купеческую дочь, Лизоньку Рахманову, и потерял голову. Вчера он случайно подслушал разговор Лизы с подругой, когда она в слезах признавалась в том, что потеряла на балу семейную реликвию. Вам предстоит пройти по маршруту Лизоньки, чтобы найти пропажу и помочь Козьме завоевать сердце красавицы. Маршрут: Наш квест начнется с Никольской улицы, одной из старейших улиц Москвы, где торговля и купеческая жизнь кипели веками. Мы пройдём мимо Зеркального ряда и отправимся по следам Лизоньки — через старые переулки и оживлённые купеческие кварталы. Двигаясь в сторону Маросейки, вы откроете для себя малоизвестные уголки Китай-города, где за фасадами скрыты настоящие исторические клады. Важная информация:
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание.
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии.
- Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.
Ежедневно с 9:00 до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольская улица
- Зеркальный ряд
- Старые переулки
- Купеческие кварталы
Что включено
- Услуги гида-ведущего
- Карта и другой реквизит для прохождения квеста
- Фото на память
Что не входит в цену
- Услуги актера - рекомендуем для больших групп и групп с детьми
- Услуги профессионального фотографа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь
Завершение: Ул. Покровка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
29 сен 2025
Все было классно. Мария очень интересно рассказывала об интересных исторических домах китай-города. Квест тоже был нескучным. Особенно понравился интерактив с духами.
