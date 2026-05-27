Это городское приключение для детей, где мы не просто гуляем, а раскрываем тайны домов, улиц и находим следы прошлого в самом центре Москвы — на Старом Арбате.
Описание квеста«Тайный код Арбата» — это детская квест-прогулка по Старому Арбату, где улица превращается в игровое поле. Дети ищут рыцарей на фасадах, разгадывают загадки Принцессы Турандот, открывают деревянный терем среди города, слушают голос поэтического Арбата и собирают личную карту впечатлений. Это не школьная экскурсия, а живое приключение, где история Москвы становится понятной через игру, эмоции и наблюдательность.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Расходные материалы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив станции метро Арбатская (Арбатско - покровская линия)
Завершение: Метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
