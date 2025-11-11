Москва — город с богатой историей: здесь гремели сражения, полыхали пожары, шумела торговля, сколачивались и проматывались целые состояния. Неудивительно, что здесь прятали богатства — и не всегда возвращались за ними. Отыщете их? Вы превратитесь в команду кладоискателей — и найдёте волшебный сундук. Конечно же, с секретным замком и наградой.

Описание квеста

С помощью карты и письма хранителя клада вы выполните задания, найдёте тайники и отгадаете, что было спрятано в том или ином месте несколько веков назад. А ещё разглядите и подержите в руках старинные вещи, которые расскажут о быте средневековой Москвы.

Помогать будут три всадника. Первый укажет путь. Второй прискачет после того, как вы раскроете тайну запретного переулка. А третий познакомит с артелью мастеров на монетном дворе.

В путешествии вы:

Узнаете, что теряли в Зарядье в Средние века и чем поделилась эта земля спустя многие годы

Рассмотрите архитектуру Гостиного двора и выясните, о каком магическом растении мечтали все кладоискатели и воры

Найдёте огромную монету и узнаете, где купцы совершали свои выгодные сделки

Услышите, кости каких животных прятала Красная площадь

Отыщете самый большой клад в Москве и сосуд с причудой

Кому будет интересно

Взрослым и детям старше 10 лет. Тем, кто впервые в городе, и тем, кто хорошо знает исторический центр. Московская земля хранит много тайн — даже искушённый москвич может посмотреть на знакомые здания, улицы и переулки по-новому.

Организационные детали