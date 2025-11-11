Москва — город с богатой историей: здесь гремели сражения, полыхали пожары, шумела торговля, сколачивались и проматывались целые состояния. Неудивительно, что здесь прятали богатства — и не всегда возвращались за ними. Отыщете их? Вы превратитесь в команду кладоискателей — и найдёте волшебный сундук. Конечно же, с секретным замком и наградой.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
С помощью карты и письма хранителя клада вы выполните задания, найдёте тайники и отгадаете, что было спрятано в том или ином месте несколько веков назад. А ещё разглядите и подержите в руках старинные вещи, которые расскажут о быте средневековой Москвы.
Помогать будут три всадника. Первый укажет путь. Второй прискачет после того, как вы раскроете тайну запретного переулка. А третий познакомит с артелью мастеров на монетном дворе.
В путешествии вы:
- Узнаете, что теряли в Зарядье в Средние века и чем поделилась эта земля спустя многие годы
- Рассмотрите архитектуру Гостиного двора и выясните, о каком магическом растении мечтали все кладоискатели и воры
- Найдёте огромную монету и узнаете, где купцы совершали свои выгодные сделки
- Услышите, кости каких животных прятала Красная площадь
- Отыщете самый большой клад в Москве и сосуд с причудой
Кому будет интересно
Взрослым и детям старше 10 лет. Тем, кто впервые в городе, и тем, кто хорошо знает исторический центр. Московская земля хранит много тайн — даже искушённый москвич может посмотреть на знакомые здания, улицы и переулки по-новому.
Организационные детали
- Квест рекомендован для взрослых и детей старше 9 лет
- Квест также можно провести для группы школьников (10-30 человек), стоимость — 1200 ₽ за чел. С группой от 10 человек обязательно должен быть один сопровождающий взрослый — участие для него бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 89 туристов
Я счастлива, что родилась и живу в Москве. Моё первое образование — актёр театра и кино, второе — тележурналистика. Аттестованный экскурсовод по Москве, в музее-усадьбе «Коломенское» и музее-заповеднике «Царицыно». Работала
