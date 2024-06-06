Квесты на День рождения – экскурсии в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «Квесты на День рождения» в Москве, цены от 5 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
Американский след в истории Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000 за всё до 15 чел.
Британская загадка Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000 за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
15 отзывов
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
16 отзывов
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950 за всё до 10 чел.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
8 отзывов
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
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    (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает, задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…
  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
    Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -
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    ожидания совпали с реальностью. Отличная организация: управление временем и целями каждого этапа квеста, антураж, разные форматы контента (видно, живая беседа, тексты, картинки). Проверка навыков работы с информацией: анализ, формулировка гипотез, аргументация. Отмечу четкость и тактичность ведущего Виктора, приветливость и заботу Анны, кто нас встретила и проводила. В конце была пятиминутка обратной связи: что понравилось, что было сложно. Очень вежливо, в диалоге, видно, что ребята горят своим делом - класс! Спасибо за мероприятие, однозначно отличный для нас опыт! Рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Отличная экскурсия, очень рада, что выбрала именно такой формат для празднования дня рождения. Очень увлекательная форма повествования, интересный маршрут, который открывает такую знакомую и популярную улицу с другой стороны. Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время!
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Ирина, спасибо за интересную экскурсию! Прогулка по уголкам НеЧистых прудов в формате экскурсии-квест оказалась очень увлекательной и познавательной. Подарок сыну на
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    день рождения удался! Дети 13 и 16 лет с интересом участвовали в поисках ответов на непростые задания квеста, да и взрослые с удовольствием принимали участие и узнали много интересных фактов и секретиков спрятанных в зданиях НеЧистых прудов)).

  • E
    Ekaterina
    1 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Очаровательный, знающий и добрый гид, прекрасная экскурсия с любовью подготовленная, чтобы заинтересовать ребенка, и море приятных впечатлений
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодыеНе знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые
  • А
    Алина
    14 апреля 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Получили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когда вы в последний раз
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    ходили и изучали исторические улочки Москвы? Вот и мы, кажется, что никогда. Восполнили этот пробел, благодаря Ирине. Благодаря формату квеста, в нас проснулись азартные кладоискатели😁Советуем всем✨

    Получили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когдаПолучили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когда

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты на День рождения»

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