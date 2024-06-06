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Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого
Начало: В районе метро Охотный ряд
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Квест
2 часа
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки»
Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы
Начало: Возле метро «Китай-город»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ЛЛюбовь30 мая 2024Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
- ММария6 мая 2024Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -
- ЮЮлия4 мая 2024Отличная экскурсия, очень рада, что выбрала именно такой формат для празднования дня рождения. Очень увлекательная форма повествования, интересный маршрут, который открывает такую знакомую и популярную улицу с другой стороны. Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время!
- ООльга3 мая 2024Ирина, спасибо за интересную экскурсию! Прогулка по уголкам НеЧистых прудов в формате экскурсии-квест оказалась очень увлекательной и познавательной. Подарок сыну на
- EEkaterina1 мая 2024Очаровательный, знающий и добрый гид, прекрасная экскурсия с любовью подготовленная, чтобы заинтересовать ребенка, и море приятных впечатлений
- ННаталья22 апреля 2024Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
- ААлина14 апреля 2024Получили огромное удовольствие. Экскурсия будет интересна не только туристам, но и коренным жителям. Давайте честно, когда вы в последний раз
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты на День рождения»
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