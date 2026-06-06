В галерее спрятана картина. Она — граница. Линия, проведённая между «до» и «после». Она — тишина, в которой слышно всё. Её видят как пустоту, но в ней спрятан целый мир.
Чтобы
Чтобы
Описание квеста
- Вам предстоит выполнить более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов
- Вы познакомитесь с ключевыми художниками русского авангарда: Петров-Водкин, Машков и Кончаловский, Амазонки авангарда, Шагал, Кандинский и, конечно, Казимир Малевич
- И отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От реальных узнаваемых сюжетов до беспредметности и космичности сюрреализма
Вы узнаете:
- о сложной судьбе художника, про которого поется в песне «Миллион алых роз»
- кто такой Владимир Татлин и как он придумал самый необычный в истории летательный аппарат
- как случилось, что Наталью Гончарову арестовали за распространение порнографии
- почему на картинах Шагала частенько появляется маленький какающий человечек
- как Кандинский учит нас видеть звуки
- что такое супрематизм — высшее направление живописи, после которого нет больше ничего
- а главное — как простой «Черный квадрат» радикально перевернул прежние представления об искусстве
Нужно ли разбираться в искусстве?
Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Шагала от Кандинского. Квест не требует предварительных знаний.
Организационные детали
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
- Квест проходит по постоянной экспозиции Новой Третьяковской галереи (Крымский вал, 10)
- Он не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно, в часы работы музея
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста (от 12 лет)
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей: взрослые — 600 ₽, дети — 350 ₽
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — спикер об искусстве 20 века, художник-дизайнер и арт-терапевт. Моя миссия: помогать людям всех возрастов через знакомство с искусством знакомиться с собой, а затем самим начинать творить, проявляться, звучать, созидать.
Входит в следующие категории Москвы
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