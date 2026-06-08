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Лайт-сплав по Нерской на 2 дня: байдарки, баня и ужин от шеф-повара

Активный отдых днём и песни под гитару у костра вечером (из Москвы)
Это путешествие подойдёт тем, кто давно хотел попробовать сплав, но не знал, с чего начать.

Неспешный маршрут по Нерской, поддержка инструкторов, комфортная атмосфера, вкусная еда и вечер у костра делают эту программу отличным вариантом для первого знакомства с походной жизнью.
Лайт-сплав по Нерской на 2 дня: байдарки, баня и ужин от шеф-повара
Лайт-сплав по Нерской на 2 дня: байдарки, баня и ужин от шеф-повара
Лайт-сплав по Нерской на 2 дня: байдарки, баня и ужин от шеф-повара

Описание экскурсии

День 1

10:00–10:30 — сбор группы и подготовка к старту

Встречаемся у станции Куровское и отправляемся к месту старта на берегу озера Земснаряд. Вы познакомитесь с группой, получите снаряжение, пройдёте инструктаж. После — лёгкий перекус с чаем, кофе и бутербродами.

11:00–11:30 — выход на воду

Начнём наше путешествие по реке Нерская. Инструкторы помогут освоиться с байдаркой и покажут основы гребли, поэтому маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не был на сплаве. Вас ждут песчаные берега, спокойная река, сосновые леса и атмосфера на отдыха на природе.

По пути будем:

  • учиться уверенно управлять байдаркой
  • проходить простые природные препятствия
  • делать остановки для отдыха и фотографий
  • наслаждаться тишиной леса и красивыми пейзажами

14:30–15:00 — прибытие в лагерь и горячий обед

Высадимся на большой сосновой поляне, где разобьём лагерь и сделаем перерыв на горячий обед — ароматный борщ, приготовленный на огне шеф-поваром.

16:00–20:00 — свободное время и отдых

  • жаркая походная баня
  • волейбол, бадминтон и активные игры
  • отдых у воды и прогулки по лесу

20:00 — ужин от шеф-повара

Вечером соберёмся за большим походным ужином. Шеф-повар приготовит на огне плов в казане — одно из главных гастрономических впечатлений сплава. После ужина — самая атмосферная часть путешествия:

  • чай у костра
  • истории из походной жизни
  • песни под гитару
  • ночёвка в палаточном лагере

День 2

Проведём спокойное утро на природе, позавтракаем без спешки. А потом снова выйдем на воду и завершим маршрут по Нерской. Финальная часть путешествия пройдёт в расслабленном темпе. После окончания маршрута вам нужно самостоятельно добраться до станции на такси или автобусе.

Организационные детали

В стоимость включено: автосопровождение (ваши вещи можно положить в фургон), горячее питание + работа шеф-повара, палатки, баня, быстрые маневренные байдарки с каркасом, групповая аптечка, всё оборудование (весло, спасжилет), питьевая вода неограниченно

Дополнительные расходы

  • Билеты на электричку
  • Такси от электрички до места старта (500 ₽ на четверых)
  • Такси от места финиша до электрички (1500 ₽ на четверых) или автобус до Москвы
  • Аренда спальников и ковриков — по запросу
  • Обед и ужин во второй день

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 500 ₽
Дети до 10 лет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Куровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Ваши эмоции — бесценны! Я делаю то, что люблю — сплавы. И организую их как для себя. Никаких надувных байдарок, никаких унылых овсяных каш на завтрак. Крутые, быстрые лодки, авторская еда из-под ножа в казане, приготовленная на огне, и автосопровождение всех туров, чтобы вы были налегке, без вещей в лодке, — вот основные моменты, которые стоит знать о моих сплавах.

Входит в следующие категории Москвы

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