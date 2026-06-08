Это путешествие подойдёт тем, кто давно хотел попробовать сплав, но не знал, с чего начать. Неспешный маршрут по Нерской, поддержка инструкторов, комфортная атмосфера, вкусная еда и вечер у костра делают эту программу отличным вариантом для первого знакомства с походной жизнью.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

10:00–10:30 — сбор группы и подготовка к старту

Встречаемся у станции Куровское и отправляемся к месту старта на берегу озера Земснаряд. Вы познакомитесь с группой, получите снаряжение, пройдёте инструктаж. После — лёгкий перекус с чаем, кофе и бутербродами.

11:00–11:30 — выход на воду

Начнём наше путешествие по реке Нерская. Инструкторы помогут освоиться с байдаркой и покажут основы гребли, поэтому маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не был на сплаве. Вас ждут песчаные берега, спокойная река, сосновые леса и атмосфера на отдыха на природе.

По пути будем:

учиться уверенно управлять байдаркой

проходить простые природные препятствия

делать остановки для отдыха и фотографий

наслаждаться тишиной леса и красивыми пейзажами

14:30–15:00 — прибытие в лагерь и горячий обед

Высадимся на большой сосновой поляне, где разобьём лагерь и сделаем перерыв на горячий обед — ароматный борщ, приготовленный на огне шеф-поваром.

16:00–20:00 — свободное время и отдых

жаркая походная баня

волейбол, бадминтон и активные игры

отдых у воды и прогулки по лесу

20:00 — ужин от шеф-повара

Вечером соберёмся за большим походным ужином. Шеф-повар приготовит на огне плов в казане — одно из главных гастрономических впечатлений сплава. После ужина — самая атмосферная часть путешествия:

чай у костра

истории из походной жизни

песни под гитару

ночёвка в палаточном лагере

День 2

Проведём спокойное утро на природе, позавтракаем без спешки. А потом снова выйдем на воду и завершим маршрут по Нерской. Финальная часть путешествия пройдёт в расслабленном темпе. После окончания маршрута вам нужно самостоятельно добраться до станции на такси или автобусе.

Организационные детали

В стоимость включено: автосопровождение (ваши вещи можно положить в фургон), горячее питание + работа шеф-повара, палатки, баня, быстрые маневренные байдарки с каркасом, групповая аптечка, всё оборудование (весло, спасжилет), питьевая вода неограниченно

Дополнительные расходы