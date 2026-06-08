Неспешный маршрут по Нерской, поддержка инструкторов, комфортная атмосфера, вкусная еда и вечер у костра делают эту программу отличным вариантом для первого знакомства с походной жизнью.
Описание экскурсии
День 1
10:00–10:30 — сбор группы и подготовка к старту
Встречаемся у станции Куровское и отправляемся к месту старта на берегу озера Земснаряд. Вы познакомитесь с группой, получите снаряжение, пройдёте инструктаж. После — лёгкий перекус с чаем, кофе и бутербродами.
11:00–11:30 — выход на воду
Начнём наше путешествие по реке Нерская. Инструкторы помогут освоиться с байдаркой и покажут основы гребли, поэтому маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не был на сплаве. Вас ждут песчаные берега, спокойная река, сосновые леса и атмосфера на отдыха на природе.
По пути будем:
- учиться уверенно управлять байдаркой
- проходить простые природные препятствия
- делать остановки для отдыха и фотографий
- наслаждаться тишиной леса и красивыми пейзажами
14:30–15:00 — прибытие в лагерь и горячий обед
Высадимся на большой сосновой поляне, где разобьём лагерь и сделаем перерыв на горячий обед — ароматный борщ, приготовленный на огне шеф-поваром.
16:00–20:00 — свободное время и отдых
- жаркая походная баня
- волейбол, бадминтон и активные игры
- отдых у воды и прогулки по лесу
20:00 — ужин от шеф-повара
Вечером соберёмся за большим походным ужином. Шеф-повар приготовит на огне плов в казане — одно из главных гастрономических впечатлений сплава. После ужина — самая атмосферная часть путешествия:
- чай у костра
- истории из походной жизни
- песни под гитару
- ночёвка в палаточном лагере
День 2
Проведём спокойное утро на природе, позавтракаем без спешки. А потом снова выйдем на воду и завершим маршрут по Нерской. Финальная часть путешествия пройдёт в расслабленном темпе. После окончания маршрута вам нужно самостоятельно добраться до станции на такси или автобусе.
Организационные детали
В стоимость включено: автосопровождение (ваши вещи можно положить в фургон), горячее питание + работа шеф-повара, палатки, баня, быстрые маневренные байдарки с каркасом, групповая аптечка, всё оборудование (весло, спасжилет), питьевая вода неограниченно
Дополнительные расходы
- Билеты на электричку
- Такси от электрички до места старта (500 ₽ на четверых)
- Такси от места финиша до электрички (1500 ₽ на четверых) или автобус до Москвы
- Аренда спальников и ковриков — по запросу
- Обед и ужин во второй день
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 500 ₽
|Дети до 10 лет
|5500 ₽