Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» в доме композитора, где рояль и личные вещи застыли в ожидании хозяина. А после — Конаково, родина русского промышленного сыроделия. Там вы спуститесь в подвалы, увидите, как рождается сыр, и попробуете редкие сорта.
Описание экскурсии
8:00 — отправление
8:00–10:30 — дорога в Клин
Путевой рассказ гида: знакомство с маршрутом, история подмосковных усадеб и музыкальных вечеров прошлого века.
10:30–12:00 — Клин
Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите:
- Соборную площадь и Троицкий собор
- Торговые ряды из красного камня — «город в городе», работающий до сих пор
- памятник «Девочка-грибница» работы итальянского скульптора
12:00–13:30 — дом-музей Петра Ильича Чайковского
Экскурсия по дому, где композитор прожил плодотворные 17 месяцев. Внутри всё осталось как при жизни: его любимый рояль, портреты, фотографии, мебель, перчатки и костюм. По этим вещам легко представить, какого роста и телосложения был великий музыкант. Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» и «Щелкунчика».
13:30–14:30 — обед
14:30–15:30 — переезд в Конаково
Гид расскажет, как в Конаковском уезде сварили первый российский сыр промышленным способом и почему это случилось именно здесь.
15:30–17:00 — сыроваренный завод «Верещагин»
Посещение старинных подвалов начала 20 века, спроектированных учениками первого русского сыродела Николая Верещагина, старшего брата художника-баталиста Василия Верещагина.
Дегустация 8–9 видов сыра
Среди них редкие сорта, например шанклиш по сирийской технологии. Специи в этом сыре дают яркий привкус молодого грецкого ореха. Гид подробно расскажет о каждом виде.
17:00–17:30 — магазин при заводе
17:30–20:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
- Дополнительно оплачивается обед — 830 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5800 ₽
|Новогодние праздники
|6100 ₽