Вы проведёте день в двух необычных мирах. Сначала — Клин, где Чайковский написал свою лучшую музыку. Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» в доме композитора, где рояль и личные вещи застыли в ожидании хозяина. А после — Конаково, родина русского промышленного сыроделия. Там вы спуститесь в подвалы, увидите, как рождается сыр, и попробуете редкие сорта.

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Описание экскурсии

8:00 — отправление

8:00–10:30 — дорога в Клин

Путевой рассказ гида: знакомство с маршрутом, история подмосковных усадеб и музыкальных вечеров прошлого века.

10:30–12:00 — Клин

Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите:

Соборную площадь и Троицкий собор

Торговые ряды из красного камня — «город в городе», работающий до сих пор

памятник «Девочка-грибница» работы итальянского скульптора

12:00–13:30 — дом-музей Петра Ильича Чайковского

Экскурсия по дому, где композитор прожил плодотворные 17 месяцев. Внутри всё осталось как при жизни: его любимый рояль, портреты, фотографии, мебель, перчатки и костюм. По этим вещам легко представить, какого роста и телосложения был великий музыкант. Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» и «Щелкунчика».

13:30–14:30 — обед

14:30–15:30 — переезд в Конаково

Гид расскажет, как в Конаковском уезде сварили первый российский сыр промышленным способом и почему это случилось именно здесь.

15:30–17:00 — сыроваренный завод «Верещагин»

Посещение старинных подвалов начала 20 века, спроектированных учениками первого русского сыродела Николая Верещагина, старшего брата художника-баталиста Василия Верещагина.

Дегустация 8–9 видов сыра

Среди них редкие сорта, например шанклиш по сирийской технологии. Специи в этом сыре дают яркий привкус молодого грецкого ореха. Гид подробно расскажет о каждом виде.

17:00–17:30 — магазин при заводе

17:30–20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали