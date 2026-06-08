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«Лебединое озеро» и сырное королевство в подмосковном Клину

Музыка гения и вкус традиции - за один день из Москвы
Вы проведёте день в двух необычных мирах. Сначала — Клин, где Чайковский написал свою лучшую музыку.

Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» в доме композитора, где рояль и личные вещи застыли в ожидании хозяина. А после — Конаково, родина русского промышленного сыроделия. Там вы спуститесь в подвалы, увидите, как рождается сыр, и попробуете редкие сорта.
«Лебединое озеро» и сырное королевство в подмосковном Клину
«Лебединое озеро» и сырное королевство в подмосковном Клину
«Лебединое озеро» и сырное королевство в подмосковном Клину

Описание экскурсии

8:00 — отправление

8:00–10:30 — дорога в Клин

Путевой рассказ гида: знакомство с маршрутом, история подмосковных усадеб и музыкальных вечеров прошлого века.

10:30–12:00 — Клин

Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите:

  • Соборную площадь и Троицкий собор
  • Торговые ряды из красного камня — «город в городе», работающий до сих пор
  • памятник «Девочка-грибница» работы итальянского скульптора

12:00–13:30 — дом-музей Петра Ильича Чайковского

Экскурсия по дому, где композитор прожил плодотворные 17 месяцев. Внутри всё осталось как при жизни: его любимый рояль, портреты, фотографии, мебель, перчатки и костюм. По этим вещам легко представить, какого роста и телосложения был великий музыкант. Вы услышите фрагменты «Лебединого озера» и «Щелкунчика».

13:30–14:30 — обед

14:30–15:30 — переезд в Конаково

Гид расскажет, как в Конаковском уезде сварили первый российский сыр промышленным способом и почему это случилось именно здесь.

15:30–17:00 — сыроваренный завод «Верещагин»

Посещение старинных подвалов начала 20 века, спроектированных учениками первого русского сыродела Николая Верещагина, старшего брата художника-баталиста Василия Верещагина.

Дегустация 8–9 видов сыра

Среди них редкие сорта, например шанклиш по сирийской технологии. Специи в этом сыре дают яркий привкус молодого грецкого ореха. Гид подробно расскажет о каждом виде.

17:00–17:30 — магазин при заводе

17:30–20:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • Едем на автобусе туристического класса
  • В стоимость включены все входные билеты на объекты по программе
  • Дополнительно оплачивается обед — 830 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5800 ₽
Новогодние праздники6100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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