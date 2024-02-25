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на экскурсии еще в июне месяце. Все очень понравилось. Экскурсия будет интересна для любого возраста. Людям постарше она даст возможность вспомнить молодость, окунуться в воспоминания. Для тех кто помоложе - узнать как мы жили, хоты бы приблизительно) Были на экскурсии с внуком 13 лет, он в восторге. Особенно от музея "Советская дача". И на по узкоколейке покатался, и чаем напоили, и дали возможность выиграть приз. Чем не красота Очень рекомендую к посещению, не пожалеете