11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
29 600₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
17 450₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
- ВВячеслав4 февраля 2024Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
- ААнастасия28 декабря 2023Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели. Всё было очень интересно и комфортно. Как с членом семьи ехали. У детей огромное впечатление от фабрики игрушек и дома Чайковского. Хотят ещё летом туда вернуться.
- ММарина27 декабря 2023Не люблю писать отзывы, да и сама не очень им верю, но тут решила отступить от правил. Были с Дмитрием
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Клин»
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