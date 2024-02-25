Клин – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Клин» в Москве, цены от 17 450 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
На машине
6 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие в Клин для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
29 600 за всё до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
На машине
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
17 450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
  • А
    Анастасия
    28 декабря 2023
    Назад в СССР: советские музеи под Клином
    Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели. Всё было очень интересно и комфортно. Как с членом семьи ехали. У детей огромное впечатление от фабрики игрушек и дома Чайковского. Хотят ещё летом туда вернуться.
    Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели
  • М
    Марина
    27 декабря 2023
    Назад в СССР: советские музеи под Клином
    Не люблю писать отзывы, да и сама не очень им верю, но тут решила отступить от правил. Были с Дмитрием
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    на экскурсии еще в июне месяце. Все очень понравилось. Экскурсия будет интересна для любого возраста. Людям постарше она даст возможность вспомнить молодость, окунуться в воспоминания. Для тех кто помоложе - узнать как мы жили, хоты бы приблизительно) Были на экскурсии с внуком 13 лет, он в восторге. Особенно от музея "Советская дача". И на по узкоколейке покатался, и чаем напоили, и дали возможность выиграть приз. Чем не красота Очень рекомендую к посещению, не пожалеете

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Клин»

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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Клин" можно забронировать 3 экскурсии от 17 450 до 29 600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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