Статусный автомобиль, поездки на Мальдивы, дорогие аксессуары — сегодня несложно перечислить атрибуты богатой жизни. А что значило быть богатым в 18 веке? Что могли позволить себе люди с огромным капиталом и тысячами крепостных душ? Что ели, о чём думали, чем восхищались? Приглашаю вас погрузиться в эпоху роскоши на прогулке по бывшим владениям графов Шереметевых.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кусково: дух Века Роскоши

Музей-заповедник Кусково — это уникальное место для погружения в царскую эпоху, потому как большинство загородных резиденций либо не сохранились в первозданном виде, либо находятся далеко от столицы.

Создавая увеселительную резиденцию, Шереметев не жалел баснословных средств. Картины и скульптуры граф привозил из Европы, строительством занимались лучшие мастера, а уж сколько было вложено в театральную труппу…

Мы посмотрим на дворцовый пруд как на главную сцену для увеселений, затем зайдем во дворец, чтобы заглянуть за кулисы блистательной жизни. В парке представим, как проходили уединенные встречи и театральные постановки, а в конце посетим Грот, где в жаркий летний день принимали сами императрицу.

Будни и праздники властителей судеб

В учебниках истории широко освещают военные походы или царские указы — мы же изучим повседневную жизнь богатейших людей эпохи Дворцовых Переворотов. Интерьеры дворца позволят нам прикоснуться к частной жизни Шереметевых. Вы узнаете, где они обсуждали свои проблемы, где играли и занимались рукоделием, из какой посуды ели.

И конечно, богатейшие люди империи не жалели денег на забавы. У празднеств в Кусково были баснословные бюджеты: я расскажу, на что уходили деньги, чем развлекали императрицу и кто мог прийти на праздник к графу. Кстати, выясним, до скольки Екатерина II присутствовала на ужине в свою честь и что на нем подавали, а также пробежимся по другим деталям эпохи рассвета дворянства.

Организационные детали

Билеты на территорию Кусково приобретаются отдельно (я помогу с покупкой), стоимость — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /льготный.