Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи
Статусный автомобиль, поездки на Мальдивы, дорогие аксессуары — сегодня несложно перечислить атрибуты богатой жизни.
А что значило быть богатым в 18 веке? Что могли позволить себе люди с огромным капиталом и тысячами крепостных душ? Что ели, о чём думали, чем восхищались? Приглашаю вас погрузиться в эпоху роскоши на прогулке по бывшим владениям графов Шереметевых.
Музей-заповедник Кусково — это уникальное место для погружения в царскую эпоху, потому как большинство загородных резиденций либо не сохранились в первозданном виде, либо находятся далеко от столицы.
Создавая увеселительную резиденцию, Шереметев не жалел баснословных средств. Картины и скульптуры граф привозил из Европы, строительством занимались лучшие мастера, а уж сколько было вложено в театральную труппу…
Мы посмотрим на дворцовый пруд как на главную сцену для увеселений, затем зайдем во дворец, чтобы заглянуть за кулисы блистательной жизни. В парке представим, как проходили уединенные встречи и театральные постановки, а в конце посетим Грот, где в жаркий летний день принимали сами императрицу.
Будни и праздники властителей судеб
В учебниках истории широко освещают военные походы или царские указы — мы же изучим повседневную жизнь богатейших людей эпохи Дворцовых Переворотов. Интерьеры дворца позволят нам прикоснуться к частной жизни Шереметевых. Вы узнаете, где они обсуждали свои проблемы, где играли и занимались рукоделием, из какой посуды ели.
И конечно, богатейшие люди империи не жалели денег на забавы. У празднеств в Кусково были баснословные бюджеты: я расскажу, на что уходили деньги, чем развлекали императрицу и кто мог прийти на праздник к графу. Кстати, выясним, до скольки Екатерина II присутствовала на ужине в свою честь и что на нем подавали, а также пробежимся по другим деталям эпохи рассвета дворянства.
Организационные детали
Билеты на территорию Кусково приобретаются отдельно (я помогу с покупкой), стоимость — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /льготный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Юности 2 с30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 74 туристов
Я просто обожаю Москву! За годы работы гидом показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет, читать дальшеуменьшить
и на наших прогулках будет много истории из достоверных источников. Я также люблю архитектуру и научу тебя понимать ее. Я не люблю занудные долгие рассказы, так что у нас будут только сочные интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия отличная, спасибо Олесе!!!!! Мы были с группой семиклассников, слушали, что уже говорит о гиде,как о замечательном рассказчике. Очень интересно,познавательно и красиво! У всех были аудиогиды, что дало нам всем свободу перемещения! Спасибо!!!!!! Однозначно рекомендую, не пожалеете.
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Д
Дмитрий
Олеся - большая умничка! Очень грамотно организовано и познавательно. Ощущал себя на увлекательной неспешной прогулке, а не просто на экскурсии. Перемещения, остановки, кофепаузы своевременны и неутомительны. Все прошло на одном дыхании, приятное послевкусие и воспоминания в сделанных фотографиях.
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