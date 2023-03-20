Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково

Как жили, о чём думали, что ели и как развлекались самые богатые люди Российской Империи

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Статусный автомобиль, поездки на Мальдивы, дорогие аксессуары — сегодня несложно перечислить атрибуты богатой жизни.

А что значило быть богатым в 18 веке? Что могли позволить себе люди с огромным капиталом и тысячами крепостных душ? Что ели, о чём думали, чем восхищались? Приглашаю вас погрузиться в эпоху роскоши на прогулке по бывшим владениям графов Шереметевых.
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
Luxury life 18 века: нескучная прогулка по усадьбе Кусково
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Описание

Что вас ожидает

Кусково: дух Века Роскоши

Музей-заповедник Кусково — это уникальное место для погружения в царскую эпоху, потому как большинство загородных резиденций либо не сохранились в первозданном виде, либо находятся далеко от столицы.

Создавая увеселительную резиденцию, Шереметев не жалел баснословных средств. Картины и скульптуры граф привозил из Европы, строительством занимались лучшие мастера, а уж сколько было вложено в театральную труппу…

Мы посмотрим на дворцовый пруд как на главную сцену для увеселений, затем зайдем во дворец, чтобы заглянуть за кулисы блистательной жизни. В парке представим, как проходили уединенные встречи и театральные постановки, а в конце посетим Грот, где в жаркий летний день принимали сами императрицу.

Будни и праздники властителей судеб

В учебниках истории широко освещают военные походы или царские указы — мы же изучим повседневную жизнь богатейших людей эпохи Дворцовых Переворотов. Интерьеры дворца позволят нам прикоснуться к частной жизни Шереметевых. Вы узнаете, где они обсуждали свои проблемы, где играли и занимались рукоделием, из какой посуды ели.

И конечно, богатейшие люди империи не жалели денег на забавы. У празднеств в Кусково были баснословные бюджеты: я расскажу, на что уходили деньги, чем развлекали императрицу и кто мог прийти на праздник к графу. Кстати, выясним, до скольки Екатерина II присутствовала на ужине в свою честь и что на нем подавали, а также пробежимся по другим деталям эпохи рассвета дворянства.

Организационные детали

Билеты на территорию Кусково приобретаются отдельно (я помогу с покупкой), стоимость — 500 руб. /взрослый, 250 руб. /льготный.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
улица Юности 2 с30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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