Мир авторской куклы в Москве: посещение галереи «Адель» с аудиогидом

В нашей галерее вы увидите 36 авторских кукол из частной коллекции с выразительными, почти портретными лицами и тщательно проработанными костюмами. Узнаете, как куклы создаются и почему они — больше произведения искусства, чем игрушки. Познакомитесь с творческим подходом Хильдегард Гюнцель и Алисы Филипповой и поймёте различия в художественном языке двух мастеров.

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Описание аудиогида

Знакомство с экспозицией проходит в едином выставочном зале. Здесь нет заданного направления движения: вы сможете самостоятельно выбрать последовательность осмотра, задержаться возле заинтересовавших работ и рассмотреть кукол с близкого расстояния.

Коллекция работ Хильдегард Гюнцель. Вы увидите произведения немецкого мастера с выразительными, почти портретными лицами, утончённой пластикой и тщательно проработанными костюмами. Внимание к мимике, фактуре тканей и небольшим деталям помогает раскрыть характер каждого персонажа.

Работы Алисы Филипповой. Другая часть экспозиции познакомит вас с произведениями современной художницы. Это яркие индивидуальные образы, в которых внешний облик, костюм и детали складываются в цельную художественную историю.

Сопровождение аудиогида. Рядом с экспонатами размещены QR-коды. Переходя от одной работы к другой, вы сможете прослушать рассказы об авторах, персонажах и замыслах отдельных произведений. Порядок прослушивания и продолжительность осмотра вы определяете самостоятельно.

Вы проследите, как рождается образ куклы: от первоначального замысла и выбора характера до работы над лицом, костюмом и мельчайшими деталями. Узнаете, как с помощью выражения лица, позы, цветовой гаммы и фактуры материалов художницы передают настроение и создают ощущение внутренней жизни персонажа.

Организационные детали