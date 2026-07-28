Мир авторской куклы в Москве: посещение галереи «Адель» с аудиогидом
Увидеть в игрушке настоящее произведение искусства
В нашей галерее вы увидите 36 авторских кукол из частной коллекции с выразительными, почти портретными лицами и тщательно проработанными костюмами. Узнаете, как куклы создаются и почему они — больше произведения искусства, чем игрушки.
Познакомитесь с творческим подходом Хильдегард Гюнцель и Алисы Филипповой и поймёте различия в художественном языке двух мастеров.
Описание аудиогида
Знакомство с экспозицией проходит в едином выставочном зале. Здесь нет заданного направления движения: вы сможете самостоятельно выбрать последовательность осмотра, задержаться возле заинтересовавших работ и рассмотреть кукол с близкого расстояния.
Коллекция работ Хильдегард Гюнцель. Вы увидите произведения немецкого мастера с выразительными, почти портретными лицами, утончённой пластикой и тщательно проработанными костюмами. Внимание к мимике, фактуре тканей и небольшим деталям помогает раскрыть характер каждого персонажа.
Работы Алисы Филипповой. Другая часть экспозиции познакомит вас с произведениями современной художницы. Это яркие индивидуальные образы, в которых внешний облик, костюм и детали складываются в цельную художественную историю.
Сопровождение аудиогида. Рядом с экспонатами размещены QR-коды. Переходя от одной работы к другой, вы сможете прослушать рассказы об авторах, персонажах и замыслах отдельных произведений. Порядок прослушивания и продолжительность осмотра вы определяете самостоятельно.
Вы проследите, как рождается образ куклы: от первоначального замысла и выбора характера до работы над лицом, костюмом и мельчайшими деталями. Узнаете, как с помощью выражения лица, позы, цветовой гаммы и фактуры материалов художницы передают настроение и создают ощущение внутренней жизни персонажа.
Организационные детали
В стоимость входит билет в галерею и доступ к аудиогиду по QR-кодам. Сопровождение гида не предусмотрено
Для прослушивания аудиогида понадобится смартфон с камерой. В галерее доступен бесплатный гостевой Wi-Fi, также можно воспользоваться мобильным интернетом
Рекомендуем взять с собой наушники, чтобы слушать аудиогид с комфортом и не мешать другим посетителям
Дети посещают галерею в сопровождении взрослых. Просим бережно относиться к экспонатам и не оставлять детей без присмотра
Экспозицию можно осматривать в удобном темпе и любой последовательности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
Тариф
Стоимость
Стандартный
500 ₽
Дети до 18 лет
300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Достоевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провожу экскурсии по камерной галерее кукол. Знакомлю гостей с авторскими работами Хильдегард Гюнцель и Алисы Филипповой, рассказываю об истории создания кукол, художественных техниках и деталях, раскрывающих характер каждого образа. Мне важно, чтобы знакомство с галереей получилось живым, понятным и запоминающимся.
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