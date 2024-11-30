Коломенское — это необыкновенное место, как магнит притягивающее любителей истории, мистики и живописных пейзажей.
Здесь всё пронизано стариной: храмы и даже некоторые деревья парка застали эпоху первых русских царей, а деревянные строения и каменные изваяния, еще более древние, были привезены сюда из разных уголков нашей страны.
Здесь всё пронизано стариной: храмы и даже некоторые деревья парка застали эпоху первых русских царей, а деревянные строения и каменные изваяния, еще более древние, были привезены сюда из разных уголков нашей страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Интерактивная прогулка по старинному парку В этой экскурсии вы узнаете ответы на вопросы:
- О чем молчат старинные стены государева двора?
- Что за таинственный перезвон нарушает тишину Коломенского парка?
- Следы какой призрачной библиотеки пытались найти ученые археологи на склонах холмов в этом и без того необычном месте? Может римские легионеры, а может спасающиеся от татаро-монгольского ига жители города Коломна когда то основали это село в котором до сих пор растут дубы пятисотлетней давности. Недалеко от одного из них мы загадаем желание, которое обязательно сбудется. Вместе мы спустимся в" Голосов овраг", где иногда происходят аномальные события, в зеленом тумане открывается проход в другое измерение, возникают из ниоткуда силуэты «мохнатых странников», пропадают и появляются люди, перешагнув целые исторические эпохи. Подойдем к «местам силы» — мужскому и девьему камням. У них можно почерпнуть энергию и здоровье для себя и своих близких, прикоснуться к истокам великих загадок бытия. Вы узнаете в каком храме был найден артефакт, предсказавший большие потрясения для истории России, узнаете про племя исчезнувшее таинственным образом на территории Коломенского парка, про раскопки и судьбу знаменитого археолога Игнатия Стелецкого.
Провожу экскурсию индивидуально под удобное для вас время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Государев двор
- Казанский собор
- Полковничьи палаты
- Домик Петра
- Вознесенский храм
- Церковь Усекновения главы Иоана Предтечи
- Голосов овраг с девьим и мужским камнями
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Спасских ворот государева двора
Завершение: У выхода из Голосова оврага
Когда и сколько длится?
Когда: Провожу экскурсию индивидуально под удобное для вас время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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