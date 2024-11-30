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Коломенское — это необыкновенное место, как магнит притягивающее любителей истории, мистики и живописных пейзажей.



Здесь всё пронизано стариной: храмы и даже некоторые деревья парка застали эпоху первых русских царей, а деревянные строения и каменные изваяния, еще более древние, были привезены сюда из разных уголков нашей страны.