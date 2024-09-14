Кто сто лет назад был королём ночной Москвы? Что за роковую ошибку он совершил под Сокольническим мостом? И кого полвека спустя окрестили «патриархом криминального мира»? Приготовьтесь к малоизвестным фактам из жизни авторитетов банды 90-х.
Решая задания на смекалку, вы отыщете их логово (его всё ещё не снесли) и исследуете территорию парка.
Решая задания на смекалку, вы отыщете их логово (его всё ещё не снесли) и исследуете территорию парка.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 03:00
Описание квеста
Легенда квеста
В результате глобальной техногенной катастрофы часть цивилизации была уничтожена и погрузилась во мрак. Вы — люди из будущего, на которых лежит ответственная работа по восстановлению истории. В этот раз вас направляют в один из районов Москвы — Сокольники.
Почему Сокольники?
Что связывает преступников разных эпох с районом и почему в старину эти места объезжали стороной? Что мистического здесь происходило? Осторожно, вам предстоит пройти сквозь неспокойные времена. Любители истории и детективов, этот квест для вас, ведь он основан на реальных исторических событиях. А любителей предсказаний ожидает сюрприз: будет возможность получить знак от потусторонних сил…
Организационные детали
- Квест проходит на территории парка «Сокольники». Обычно в него можно свободно пройти в любое время суток. Но убедитесь, что он не закрыт из-за погодных условий
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 4 км. Он начинается у станции метро «Сокольники», а заканчивается в парке на Песочной аллее
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сокольники»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 214 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
14 сен 2024
Подарили родителям мужа на годовщину их свадьбы, играли вчетвером 2 чел 40 и 2 чел 60 лет.
Почти всё в точку! Спокойная игра без азарта заняла более 3 часов и 20 000 шагов.
Рекомендую как времяпровождение.
Почти всё в точку! Спокойная игра без азарта заняла более 3 часов и 20 000 шагов.
Рекомендую как времяпровождение.
Входит в следующие категории Москвы
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