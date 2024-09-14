Кто сто лет назад был королём ночной Москвы? Что за роковую ошибку он совершил под Сокольническим мостом? И кого полвека спустя окрестили «патриархом криминального мира»? Приготовьтесь к малоизвестным фактам из жизни авторитетов банды 90-х. Решая задания на смекалку, вы отыщете их логово (его всё ещё не снесли) и исследуете территорию парка.

Описание квеста

Легенда квеста

В результате глобальной техногенной катастрофы часть цивилизации была уничтожена и погрузилась во мрак. Вы — люди из будущего, на которых лежит ответственная работа по восстановлению истории. В этот раз вас направляют в один из районов Москвы — Сокольники.

Почему Сокольники?

Что связывает преступников разных эпох с районом и почему в старину эти места объезжали стороной? Что мистического здесь происходило? Осторожно, вам предстоит пройти сквозь неспокойные времена. Любители истории и детективов, этот квест для вас, ведь он основан на реальных исторических событиях. А любителей предсказаний ожидает сюрприз: будет возможность получить знак от потусторонних сил…

Организационные детали