Однажды, выходя из метро «Кузнецкий мост», вы столкнулись с пожилым господином в старомодном костюме. Он был очень взволнован, и вы спросили, не нужна ли ему помощь. «Её дух снова здесь! Мы в опасности!» — вскричал он. Нет, это не сумасшедший. Оказалось, что во время работ в монастыре злой дух Салтычихи, погубившей не одну душу, вырвался на свободу. Готовы побороться с ним?

Описание квеста

История Салтычихи

Там, где сейчас метро «Кузнецкий мост», в 18-м веке находилась городская усадьба жестокой крепостницы Дарьи Николаевны Салтыковой, Салтычихи, погубившей не один десяток жизней своих слуг. К счастью, её преступления были раскрыты, а она осуждена. Но недавно в монастыре, где она содержалась, велись большие работы, и её духу удалось выскользнуть на свободу. Это уже не первый раз — и каждый раз её освобождение приносит большие беды, потому что в своей жажде зла она неудержима.

Просьба необычного господина

— Видите, что происходит вокруг? А если её не остановить, мы утонем в крови. Я человек прошлого (господин представился доктором, фамилию было не разобрать), вы — человек настоящего. Нам обоим надо постараться для будущего: уменьшим творящееся зло!

Ваша миссия

Согласитесь ли вы на предложение старого доктора? Готовы ли вы сразиться со злом? Вашим орудием станут память и знания. Вы увидите, что история не пылится в учебниках, люди, которые жили столетия назад — и добрые, и злые — не исчезают бесследно, а настоящее время удивительным образом вмещает в себя все прошедшие времена.

Маршрут

Квест начинается на станции метро «Кузнецкий мост», а заканчивается у Иоанно-Предтеченского женского монастыря, рядом со станцией метро «Китай-город». Вам предстоит прогулка по центру Москвы протяжённостью 5,1 км. На этом пути вы посетите значимые места столицы, посмотрите на её неповторимую архитектуру, побываете на Красной площади.

Кому подойдёт этот квест

Людям, которые не боятся смотреть правде в глаза, верят в справедливость и готовы за неё бороться! Как москвичам, так и гостям столицы.

Организационные детали