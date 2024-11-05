Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»

Окунуться в историю реального персонажа из прошлого - Салтычихи, решить задания и покончить со злом
Однажды, выходя из метро «Кузнецкий мост», вы столкнулись с пожилым господином в старомодном костюме. Он был очень взволнован, и вы спросили, не нужна ли ему помощь. «Её дух снова здесь! Мы в опасности!» — вскричал он. Нет, это не сумасшедший.

Оказалось, что во время работ в монастыре злой дух Салтычихи, погубившей не одну душу, вырвался на свободу. Готовы побороться с ним?
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Мобильный квест в Москве «По следам кровавой барыни на Китай-городе»
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00

Описание квеста

История Салтычихи

Там, где сейчас метро «Кузнецкий мост», в 18-м веке находилась городская усадьба жестокой крепостницы Дарьи Николаевны Салтыковой, Салтычихи, погубившей не один десяток жизней своих слуг. К счастью, её преступления были раскрыты, а она осуждена. Но недавно в монастыре, где она содержалась, велись большие работы, и её духу удалось выскользнуть на свободу. Это уже не первый раз — и каждый раз её освобождение приносит большие беды, потому что в своей жажде зла она неудержима.

Просьба необычного господина

— Видите, что происходит вокруг? А если её не остановить, мы утонем в крови. Я человек прошлого (господин представился доктором, фамилию было не разобрать), вы — человек настоящего. Нам обоим надо постараться для будущего: уменьшим творящееся зло!

Ваша миссия

Согласитесь ли вы на предложение старого доктора? Готовы ли вы сразиться со злом? Вашим орудием станут память и знания. Вы увидите, что история не пылится в учебниках, люди, которые жили столетия назад — и добрые, и злые — не исчезают бесследно, а настоящее время удивительным образом вмещает в себя все прошедшие времена.

Маршрут

Квест начинается на станции метро «Кузнецкий мост», а заканчивается у Иоанно-Предтеченского женского монастыря, рядом со станцией метро «Китай-город». Вам предстоит прогулка по центру Москвы протяжённостью 5,1 км. На этом пути вы посетите значимые места столицы, посмотрите на её неповторимую архитектуру, побываете на Красной площади.

Кому подойдёт этот квест

Людям, которые не боятся смотреть правде в глаза, верят в справедливость и готовы за неё бороться! Как москвичам, так и гостям столицы.

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кузнецкий мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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