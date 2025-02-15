Мобильный квест в Москве «Здравствуйте, господин Вдохновение!»

Что проще: взойти на Эверест или прийти к себе настоящему? Хотя бы на 1,5 часа вырваться из рутины и узнать что-то о мире и людях, которые изменили его к лучшему. Запустить в пространство радость для другого человека. Загадать заветное желание, пройти по Поцелуеву мосту, стать творцом текущего дня. Хотите? Наш квест сумеет вдохновить вас на свершения!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Вы будете искать вдохновение в разных локациях города, узнавая их историю:
- На Кадашевской набережной
- У Моста поцелуев
- Возле памятника Репину и скульптурных композиций в Репинском сквере
- В почтовом отделении, откуда можно отправить красивую открытку
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 1,5 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Дополнительные расходы — 100 ₽ в случае покупки и отправки открытки внутри отделения почты
График работы почты:
Пн-пт — 09:00-19:00
Сб — 10:00-18:00
Вс — выходной
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кадашевской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 465 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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