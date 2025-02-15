Мобильный квест в Москве «Здравствуйте, господин Вдохновение!»

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Что проще: взойти на Эверест или прийти к себе настоящему? Хотя бы на 1,5 часа вырваться из рутины и узнать что-то о мире и людях, которые изменили его к лучшему. Запустить в пространство радость для другого человека. Загадать заветное желание, пройти по Поцелуеву мосту, стать творцом текущего дня. Хотите? Наш квест сумеет вдохновить вас на свершения!