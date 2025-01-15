Зима! А значит — время новогоднего настроения.
Мы пройдёмся по нарядным местам столицы и на их фоне вспомним, как здесь отмечались зимние праздники с 16 по 20 век.
Разберёмся, кто спутал календари, как Санта Клаус превратился в Деда Мороза и откуда взялась Снегурочка.
Заглянем в праздничный ГУМ и на рождественскую ярмарку, где согреемся пряным глинтвейном с трдельниками.
Мы пройдёмся по нарядным местам столицы и на их фоне вспомним, как здесь отмечались зимние праздники с 16 по 20 век.
Разберёмся, кто спутал календари, как Санта Клаус превратился в Деда Мороза и откуда взялась Снегурочка.
Заглянем в праздничный ГУМ и на рождественскую ярмарку, где согреемся пряным глинтвейном с трдельниками.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как отмечали Рождество и Новый год церковь и горожане, купцы и аристократы.
- Что такое Сочельник, когда бывают Святки и что означает выражение «от звезды до воды».
- Что такое «святочные бесчинства».
- Кто привёз в Россию первую новогоднюю ёлку.
- Какой необычный подарок для своей дочери положил «под ёлочку» Николай I.
- Что подавали на новогоднем ужине в отеле «Метрополь».
Вы увидите:
- Предновогоднюю Красную площадь.
- Нарядный ГУМ, где мы сравним традиции советского Нового года и нынешний фестиваль ёлок.
- Большой театр, рядом с которым обсудим разные постановки «Щелкунчика».
- Никольскую улицу и места аристократических, купеческих и светских праздников.
- Новогоднюю ярмарку — глинтвейн и трдельники согреют вас и помогут ощутить атмосферу зимних торжеств.
Организационные детали
- Очень важно одеться потеплее!
- В экскурсии нет специальных игровых эпизодов, так что детям младше 10 лет может быть неинтересно.
- Ваши расходы на ярмарке не входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 16 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Большого театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2987 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 янв 2025
Прогулка по новогодней Москве понравилась и мне и ребёнку 10 лет. Услышали очень много интересной информации и фактов, все четко, познавательно и понятно! Очень рады, спасибо!)
Алла
26 дек 2024
После знакомства с Татьяной на экскурсии по Китай-городу в сентябре, я захотела этот восхитительный опыт расширить. Мой декабрьский визит в Москву предполагал только один свободный день - и Татьяна согласилась
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Как москвичи Новый год отмечали: традиции праздника 17-20 веков
Узнайте, как москвичи праздновали Новый год в 17-20 веках. Прогулка по центру Москвы раскроет секреты прошлого и подарит праздничное настроение
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
8 янв в 13:00
10 янв в 13:00
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мясницкая: по страницам московской жизни
Исследуйте Мясницкую улицу, где каждый камень хранит истории московской аристократии, дворянства и ремесленников
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Где жил слон царя: московские координаты Ивана Грозного
Погрузиться в непростой 16 век и прочувствовать нерв одной из самых переломных эпох русской истории
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
Расписание: в понедельник и среду в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:00
21 дек в 13:00
24 дек в 16:00
1615 ₽
1700 ₽ за человека