поставить в расписание дополнительную экскурсию для меня и моих подруг. Экскурсия дивная, Татьяна потрясающая расказчица и очень приятный человек, и слушать её можно бесконечно. Мне нравится, что экскурсия построена на довольно компактном маршруте, очень удобно, что экскурсанты снабжаются гарнитурой с наушниками, очень комфортно слышать гида в городском шуме. Мы провели очень интересный вечер, и получили такой объём информации, что для её закрепления планируем в следующем году повторить прогулку с Татьяной.