Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа

Зимний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня

5
3 отзыва
Зимний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня.

Мы посетим Московский Кремль — визитную карточку не только Москвы, но и России: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля, неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Отправимся в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим, где сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва… Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп зимой. Сокращенная программа
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Что вас ожидает 🤩

Гибкая программа
Гибкая программа
7 разных программ на выбор — выберем программу на свой вкус
Московский колорит
Московский колорит
Увидим неповторимый природный ландшафт, который сочетается с непревзойденной рукотворной красотой
Все самое интересное
Все самое интересное
Мы собрали лучшие локации столицы в одном туре

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия по историческому центру столицы

12:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру столицы.

Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.

История и архитектура Московского Кремля с посещением собора.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Понедельник. Экскурсия по историческому центру столицыПонедельник. Экскурсия по историческому центру столицыПонедельник. Экскурсия по историческому центру столицыПонедельник. Экскурсия по историческому центру столицы
2 день

Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

12:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».

Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.

Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.

Вы побываете на Сытном дворе.

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).

Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
3 день

Среда. Купеческое Замоскворечье

12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Среда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое ЗамоскворечьеСреда. Купеческое Замоскворечье
4 день

Четверг. Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной Библиотеки

16:30 Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной Библиотеки.

Окрестности главной библиотеки страны, расположенные вокруг Ваганьковского холма, достойно хранят память о самых интересных событиях этого места.

Ведь здесь расположились: усадьба ранее крепостной актрисы П. Жемчуговой, здесь же, Л. Толстой поселил Андрея Болконского.

Первое здание университета. Дом Пашкова и первый общедоступный музей Москвы.

Перед вами распахнет свои двери величественное здание из мрамора и гранита, шедевр в стиле ар-деко — Российская Государственная Библиотека - легендарная «Ленинка» — настоящий дворец для книг!

Одна изкрупнейших в мире библиотек, расположенная напротив Кремля, с радостью расскажет вам о себе, пригласит в 19-этажное хранилище для книг; продемонстрирует, каким образом книга добирается из хранилища в читальный зал.

Вы познакомитесь с самыми необычными книжными коллекциями, в которых хранятся образцы 16-17 в. в.

Закулисная жизнь города для книг удивит вас, ведь вы узнаете, что такое пневмопочта.

Поймете: зачем здесь миниатюрная железная дорога для книг (телелифт) и увидите ее в действии.

Вы научитесь находить карточки книг в картотеке, и расшифровывать книжный шифр.

Узнаете и увидите: как обеспыливают книги.

А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь уникальным видом на Кремль.

Четверг. Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной БиблиотекиЧетверг. Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной БиблиотекиЧетверг. Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной БиблиотекиЧетверг. Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной Библиотеки
5 день

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением КремляПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением КремляПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением КремляПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением Кремля
6 день

Суббота. Московский Голливуд

10:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Суббота. Московский ГолливудСуббота. Московский ГолливудСуббота. Московский ГолливудСуббота. Московский Голливуд
7 день

Воскресенье. ВДНХ

09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.

Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…

Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.

В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

Воскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХВоскресенье. ВДНХ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря 2-местный номер стандартный11 750 руб.
Заря1-местный номер стандартный15 840 руб.
Заря2-местный номер стандартный

10 250 руб.

Осн. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

10 250 руб.

Доп. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

11 750 руб.

Доп. место Взрослый

Космос2-местный номер стандартный12 450руб.
Космос1-местный номер стандартный16 390 руб.
Космос2-местный номер стандартный

11 350 руб.

Доп. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

11 650 руб.

Осн. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

12 150.00 руб.

Доп. место

Варианты проживания

«Заря» 3*

3 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*

«Космос» 3*

3 ночи

Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.

Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».

К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.

Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)

«Космос» 3*«Космос» 3*«Космос» 3*«Космос» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» — 2 300 руб.
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 700 руб.
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 500 руб.
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 500 руб.
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7ч — 1 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно. .

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
18 ноя 2022
Организаторам тура спасибо за организацию самого тура. На телефоне 24/7,всегда на связи, всегда помогут и подскажут)
Д
13 ноя 2022
переживала что что-то пойдёт не так, но все было отлично! огромное спасибо Татьяне что была эти дни с нами. все остались довольными и всем надолго запомнилась эта поездка!
П
11 ноя 2022
спасибо огромное «Большой стране» за организацию тура! все прошло просто прекрасно! мы рады, что смогли увидеть столицу нашей Родины! спасибо!

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