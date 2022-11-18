12:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру столицы.
Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
История и архитектура Московского Кремля с посещением собора.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
12:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
16:30 Экскурсия «Как пройти в библиотеку?» с посещением Российской Государственной Библиотеки.
Окрестности главной библиотеки страны, расположенные вокруг Ваганьковского холма, достойно хранят память о самых интересных событиях этого места.
Ведь здесь расположились: усадьба ранее крепостной актрисы П. Жемчуговой, здесь же, Л. Толстой поселил Андрея Болконского.
Первое здание университета. Дом Пашкова и первый общедоступный музей Москвы.
Перед вами распахнет свои двери величественное здание из мрамора и гранита, шедевр в стиле ар-деко — Российская Государственная Библиотека - легендарная «Ленинка» — настоящий дворец для книг!
Одна изкрупнейших в мире библиотек, расположенная напротив Кремля, с радостью расскажет вам о себе, пригласит в 19-этажное хранилище для книг; продемонстрирует, каким образом книга добирается из хранилища в читальный зал.
Вы познакомитесь с самыми необычными книжными коллекциями, в которых хранятся образцы 16-17 в. в.
Закулисная жизнь города для книг удивит вас, ведь вы узнаете, что такое пневмопочта.
Поймете: зачем здесь миниатюрная железная дорога для книг (телелифт) и увидите ее в действии.
Вы научитесь находить карточки книг в картотеке, и расшифровывать книжный шифр.
Узнаете и увидите: как обеспыливают книги.
А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь уникальным видом на Кремль.
10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
10:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.
Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Заря
|2-местный номер стандартный
|11 750 руб.
|Заря
|1-местный номер стандартный
|15 840 руб.
|Заря
|2-местный номер стандартный
10 250 руб.
Осн. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
10 250 руб.
Доп. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
11 750 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос
|2-местный номер стандартный
|12 450руб.
|Космос
|1-местный номер стандартный
|16 390 руб.
|Космос
|2-местный номер стандартный
11 350 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
11 650 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
12 150.00 руб.
Доп. место
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.
Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно. .
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.