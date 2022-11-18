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Понедельник. Экскурсия по историческому центру столицы

12:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру столицы.

Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.

История и архитектура Московского Кремля с посещением собора.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.