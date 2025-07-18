Родные просторы вблизи Златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
«Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье»»
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
42 900 ₽ за человека
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора»
Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00
«Мы побываем в «городе-театре» Богородицке, познакомимся с экспозицией музея-заповедника «Куликово поле», осмотрим усадьбу Нечаевых и Шуховскую башню в Полибино и весело проведём время в парке «Кудыкина гора»»
20 июн в 08:00
31 900 ₽ за человека
На поезде из Москвы в Карелию летом: 3 города, Кижи и парк «Рускеала»
Увидеть замок в Выборге, прокатиться на ретропоезде до горного парка и теплоходе по Онеге
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
«На ретропоезде доедете до горного парка «Рускеала» и прогуляетесь вокруг знаменитого мраморного каньона»
6 июн в 21:05
12 июн в 21:05
49 900 ₽ за человека
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