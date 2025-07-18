Найдено 3 тура в категории « Парки » в Москве, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 дня Родные просторы вблизи Златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости «Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье»» 42 900 ₽ за человека 3 дня Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора» Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00 «Мы побываем в «городе-театре» Богородицке, познакомимся с экспозицией музея-заповедника «Куликово поле», осмотрим усадьбу Нечаевых и Шуховскую башню в Полибино и весело проведём время в парке «Кудыкина гора»» 31 900 ₽ за человека На теплоходе На поезде 4 дня На поезде из Москвы в Карелию летом: 3 города, Кижи и парк «Рускеала» Увидеть замок в Выборге, прокатиться на ретропоезде до горного парка и теплоходе по Онеге Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ... «На ретропоезде доедете до горного парка «Рускеала» и прогуляетесь вокруг знаменитого мраморного каньона» 49 900 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки»

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