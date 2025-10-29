Приглашаю вас пройти классический маршрут по Кремлю, который расскажет вам его историю и секреты. Мы рассмотрим фрески соборов, прогуляемся по Боровицкому холму и Тайницкому саду. Увидим знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол, а также найдем дуб, посаженный Юрием Гагариным. При желании мы посетим музейные экспозиции Кремля: Оружейную палату и Алмазный фонд.
Описание билетаКак все начиналось Наша экскурсия начнется с Кутафьей башни и прогулки по Троицкому мосту. Именно отсюда мы будем добираться до Кремлевского дворца, а по пути поговорим о его истории. Гид расскажет вам, как строили первую крепость, как менялся ее облик и какие легенды о ней сложились. Внутри Кремля Оказавшись внутри, мы пройдемся по Тайницкому саду, а также рассмотрим археологические раскопки. Увидим знаменитую Царь-пушку — одну из самых больших в мире, дойдем до места основания Москвы и услышим историю Соборной площади. После самостоятельно вы можете осмотреть соборы и музейные экспозиции Московского Кремля. Важная информация:
- Билеты в Кремль можно приобрести на месте в кассе или автоматах, очередей нет. Для студентов и пенсионеров предоставляются скидки.
- Билеты в Алмазный фонд продают только по вашим документам в кассах Фонда. Продажи начинаются в 9.00. Мы можем занять место в очереди за доп. плату, чтобы вы могли гарантированно купить билеты в Фонд.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кутафья башня
- Троицкий мост
- Кремль
- Тайницкий сад
- Царь-пушка
- Царь-колокол
- Боровицкий холм
- Соборы и музейные экспозиции Кремля (при покупке билетов)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Территория Кремля: 1100р/чел.
- Билеты в Оружейную палату - 1400 руб. /чел.
- Билеты в Алмазный фонд - 800 руб. /чел.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
29 окт 2025
Стандартная экскурсия типа ширпотреб. Цена завышена не менее чем в два раза, а то и в три. Это не экскурсия историка, а просто инфа из интернета. Ожидалось совсем другое. Диалог с историкои. Этого не было. Взрослым было не интересно, не затронуло и детей. И ценник в 12000 тыс. просто дикий за такое поделье. Пахнет не хорошо.
В
Вержанская
18 окт 2025
Большое спасибо Александру Горскому, узнала много нового про давно и хорошо известное! Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Н
Надежда
26 сен 2025
А
Александр
22 июн 2025
