М Михаил

Стандартная экскурсия типа ширпотреб. Цена завышена не менее чем в два раза, а то и в три. Это не экскурсия историка, а просто инфа из интернета. Ожидалось совсем другое. Диалог с историкои. Этого не было. Взрослым было не интересно, не затронуло и детей. И ценник в 12000 тыс. просто дикий за такое поделье. Пахнет не хорошо.