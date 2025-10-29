Мои заказы

Московский Кремль с гидом-историком

Приглашаю вас пройти классический маршрут по Кремлю, который расскажет вам его историю и секреты. Мы рассмотрим фрески соборов, прогуляемся по Боровицкому холму и Тайницкому саду. Увидим знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол, а также найдем дуб, посаженный Юрием Гагариным. При желании мы посетим музейные экспозиции Кремля: Оружейную палату и Алмазный фонд.
4.3
4 отзыва
Описание билета

Как все начиналось Наша экскурсия начнется с Кутафьей башни и прогулки по Троицкому мосту. Именно отсюда мы будем добираться до Кремлевского дворца, а по пути поговорим о его истории. Гид расскажет вам, как строили первую крепость, как менялся ее облик и какие легенды о ней сложились. Внутри Кремля Оказавшись внутри, мы пройдемся по Тайницкому саду, а также рассмотрим археологические раскопки. Увидим знаменитую Царь-пушку — одну из самых больших в мире, дойдем до места основания Москвы и услышим историю Соборной площади. После самостоятельно вы можете осмотреть соборы и музейные экспозиции Московского Кремля. Важная информация:
  • Билеты в Кремль можно приобрести на месте в кассе или автоматах, очередей нет. Для студентов и пенсионеров предоставляются скидки.
  • Билеты в Алмазный фонд продают только по вашим документам в кассах Фонда. Продажи начинаются в 9.00. Мы можем занять место в очереди за доп. плату, чтобы вы могли гарантированно купить билеты в Фонд.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кутафья башня
  • Троицкий мост
  • Кремль
  • Тайницкий сад
  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Боровицкий холм
  • Соборы и музейные экспозиции Кремля (при покупке билетов)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Территория Кремля: 1100р/чел.
  • Билеты в Оружейную палату - 1400 руб. /чел.
  • Билеты в Алмазный фонд - 800 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Район метро «Александровский сад»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
М
Михаил
29 окт 2025
Стандартная экскурсия типа ширпотреб. Цена завышена не менее чем в два раза, а то и в три. Это не экскурсия историка, а просто инфа из интернета. Ожидалось совсем другое. Диалог с историкои. Этого не было. Взрослым было не интересно, не затронуло и детей. И ценник в 12000 тыс. просто дикий за такое поделье. Пахнет не хорошо.
В
Вержанская
18 окт 2025
Большое спасибо Александру Горскому, узнала много нового про давно и хорошо известное! Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Н
Надежда
26 сен 2025
А
Александр
22 июн 2025

Входит в следующие категории Москвы

