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Московский квартал красных фонарей

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Московский квартал красных фонарей
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 700 ₽ за человека

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Московский квартал красных фонарей
Московский квартал красных фонарей

Что вы увидите

  • Трудная площадь
  • ул. Сретенка
  • доходные дома
Кто не слышал о «кварталах красных фонарей»? Но это там, «у них»! А что же у нас? Москва златоглавая славилась храмами, монастырями, уютными пейзажами и патриархальным духом. Однако, в 19 веке, по соседству с центром Москвы, вдруг появляются лабиринты-переулочки с дурной репутацией. По утрам тихие и безлюдные, к вечеру они до неузнаваемости преображались. Яркое освещение, вызывающе красного цвета, из окон раздавались развеселая музыка, а к открытым дверям ямщики беспрерывно подвозили гостей.
Ежедневно сотни мужчин стремились на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей». Дамочки, с непристойно ярко накрашенными губами, игривые «вдовушки» в траурных нарядах и с фривольным поведением, манерные гимназистки и деревенские бабы - это все обитатели знаменитой Грачевки.
Хотите сквозь столетия окунуться в лабиринты Сретенки, самого злачного места Москвы 19 века? Узнать как так получилось что блуд был легализован в царской патриархальной России? Готовы закружиться в дворах-колодцах и разглядеть за великолепными доходными домами элитные публичные дома и бывшие трущебы? Тогда оставляйте детей дома и записывайтесь на экскурсию ⛳, будет жарко!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
Место завершения
🏁 ул. Сретенка
Московский квартал красных фонарей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
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