Кто не слышал о «кварталах красных фонарей»? Но это там, «у них»! А что же у нас? Москва златоглавая славилась храмами, монастырями, уютными пейзажами и патриархальным духом. Однако, в 19 веке, по соседству с центром Москвы, вдруг появляются лабиринты-переулочки с дурной репутацией. По утрам тихие и безлюдные, к вечеру они до неузнаваемости преображались. Яркое освещение, вызывающе красного цвета, из окон раздавались развеселая музыка, а к открытым дверям ямщики беспрерывно подвозили гостей.

Ежедневно сотни мужчин стремились на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей». Дамочки, с непристойно ярко накрашенными губами, игривые «вдовушки» в траурных нарядах и с фривольным поведением, манерные гимназистки и деревенские бабы - это все обитатели знаменитой Грачевки.

Хотите сквозь столетия окунуться в лабиринты Сретенки, самого злачного места Москвы 19 века? Узнать как так получилось что блуд был легализован в царской патриархальной России? Готовы закружиться в дворах-колодцах и разглядеть за великолепными доходными домами элитные публичные дома и бывшие трущебы? Тогда оставляйте детей дома и записывайтесь на экскурсию ⛳, будет жарко!