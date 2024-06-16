Замоскворечье — живая энциклопедия дворянства. Старинные дворики раскроют вам истории сословий.
Вы познакомитесь с бытом и традициями дворян, узнаете об известных личностях, живших или гостивших тут — Толстом, Достоевском, Ахматовой и других.
Погрузитесь в дворянское чаепитие с традиционным развлечением — карточной игрой! Но не обычной, а психологической.
Вы познакомитесь с бытом и традициями дворян, узнаете об известных личностях, живших или гостивших тут — Толстом, Достоевском, Ахматовой и других.
Погрузитесь в дворянское чаепитие с традиционным развлечением — карточной игрой! Но не обычной, а психологической.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по историческому району
- Дворянские дворики, где можно почувствовать себя знатными особами
- Комплекс доходных домов Варгина. В одном из них останавливался молодой граф Лев Толстой, здесь он принимал знаменитых писателей и мечтал найти свою любовь.
- Парадный особняк майора Ржевского. Дом послужил на благо просвещения малоимущих в 19 веке и… снялся в российском боевике в конце 20 столетия.
- Усадьба Демидова конца 18 века, которая до сих пор показывает нам рекламу главного производства бывшего владельца
- Старинные каменные палаты генерала Дурново, превратившиеся в классический особняк с белоснежными узорами
- Дворянские гнёзда и дома с мезонинами, словно сошедшие со страниц книг Тургенева и Чехова. Например, вы увидите дом, где жил в детстве Александр Островский.
Чаепитие и игра с глубоким смыслом
В уютной кофейне вы насладитесь культурным дворянским чаепитием и карточной игрой «Императорские гонки». В начале игры вам выпадет определённая роль — служанка/слуга, принц/принцесса, император/императрица. Вы будете бросать кубик и отвечать на вопросы. Ваши ответы могут поменять ваш статус, например из лакея превратить в правителя. А ещё заставят задуматься о важном — в жизни многое зависит от наших убеждений и собственных волевых шагов.
Зовите своих друзей. Игра будет интереснее, если в ней будут участвовать 2 и более человек!
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, чаепитие и проведение карточной игры
- Прогулка займёт около 2 часов, чаепитие и игра — около 1,5 часов
в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.Задать вопрос
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