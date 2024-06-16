Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)

Увидеть дворянские гнёзда, испить чаю и погрузиться в игру - о жизни и отношении к себе
Замоскворечье — живая энциклопедия дворянства. Старинные дворики раскроют вам истории сословий.

Вы познакомитесь с бытом и традициями дворян, узнаете об известных личностях, живших или гостивших тут — Толстом, Достоевском, Ахматовой и других.

Погрузитесь в дворянское чаепитие с традиционным развлечением — карточной игрой! Но не обычной, а психологической.
Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)
Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)
Москва дворянская: прогулка по Замоскворечью, чаепитие и карточная игра (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по историческому району

  • Дворянские дворики, где можно почувствовать себя знатными особами
  • Комплекс доходных домов Варгина. В одном из них останавливался молодой граф Лев Толстой, здесь он принимал знаменитых писателей и мечтал найти свою любовь.
  • Парадный особняк майора Ржевского. Дом послужил на благо просвещения малоимущих в 19 веке и… снялся в российском боевике в конце 20 столетия.
  • Усадьба Демидова конца 18 века, которая до сих пор показывает нам рекламу главного производства бывшего владельца
  • Старинные каменные палаты генерала Дурново, превратившиеся в классический особняк с белоснежными узорами
  • Дворянские гнёзда и дома с мезонинами, словно сошедшие со страниц книг Тургенева и Чехова. Например, вы увидите дом, где жил в детстве Александр Островский.

Чаепитие и игра с глубоким смыслом

В уютной кофейне вы насладитесь культурным дворянским чаепитием и карточной игрой «Императорские гонки». В начале игры вам выпадет определённая роль — служанка/слуга, принц/принцесса, император/императрица. Вы будете бросать кубик и отвечать на вопросы. Ваши ответы могут поменять ваш статус, например из лакея превратить в правителя. А ещё заставят задуматься о важном — в жизни многое зависит от наших убеждений и собственных волевых шагов.

Зовите своих друзей. Игра будет интереснее, если в ней будут участвовать 2 и более человек!

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, чаепитие и проведение карточной игры
  • Прогулка займёт около 2 часов, чаепитие и игра — около 1,5 часов

в воскресенье в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеДворцы, замки и особнякиПо дворам и параднымПарки и усадьбыУсадьбы и дворцыЗамоскворечьеИнтерактивныеСтарая МоскваДля студентов

Похожие экскурсии из Москвы

Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Увлекательная экскурсия для семей или всего класса
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
6 900 за всё до 10 чел.
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
Начало: У метро Арбатская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
11 июня в 10:30
5 300 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам