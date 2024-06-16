Замоскворечье — живая энциклопедия дворянства. Старинные дворики раскроют вам истории сословий. Вы познакомитесь с бытом и традициями дворян, узнаете об известных личностях, живших или гостивших тут — Толстом, Достоевском, Ахматовой и других. Погрузитесь в дворянское чаепитие с традиционным развлечением — карточной игрой! Но не обычной, а психологической.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по историческому району

Дворянские дворики , где можно почувствовать себя знатными особами

, где можно почувствовать себя знатными особами Комплекс доходных домов Варгина . В одном из них останавливался молодой граф Лев Толстой, здесь он принимал знаменитых писателей и мечтал найти свою любовь.

. В одном из них останавливался молодой граф Лев Толстой, здесь он принимал знаменитых писателей и мечтал найти свою любовь. Парадный особняк майора Ржевского . Дом послужил на благо просвещения малоимущих в 19 веке и… снялся в российском боевике в конце 20 столетия.

. Дом послужил на благо просвещения малоимущих в 19 веке и… снялся в российском боевике в конце 20 столетия. Усадьба Демидова конца 18 века , которая до сих пор показывает нам рекламу главного производства бывшего владельца

, которая до сих пор показывает нам рекламу главного производства бывшего владельца Старинные каменные палаты генерала Дурново , превратившиеся в классический особняк с белоснежными узорами

, превратившиеся в классический особняк с белоснежными узорами Дворянские гнёзда и дома с мезонинами, словно сошедшие со страниц книг Тургенева и Чехова. Например, вы увидите дом, где жил в детстве Александр Островский.

Чаепитие и игра с глубоким смыслом

В уютной кофейне вы насладитесь культурным дворянским чаепитием и карточной игрой «Императорские гонки». В начале игры вам выпадет определённая роль — служанка/слуга, принц/принцесса, император/императрица. Вы будете бросать кубик и отвечать на вопросы. Ваши ответы могут поменять ваш статус, например из лакея превратить в правителя. А ещё заставят задуматься о важном — в жизни многое зависит от наших убеждений и собственных волевых шагов.

Зовите своих друзей. Игра будет интереснее, если в ней будут участвовать 2 и более человек!

Организационные детали