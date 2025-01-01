Что вас ждет

Католические приходы в Москве имеют длинную и подчас драматическую историю.

Я расскажу об историческом кризисе двух крупнейших христианских конфессий — Католичества и Православия, который закончился разделением Церквей в 1054 г.

Католические приходы Москвы

В настоящее время в Москве существуют три католических храма, которые занимаются духовным окормлением верующих:

кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,

церковь Святого Людовика Французского,

храм Святой Ольги.

Эти приходы совсем разные, в том числе и по времени постройки.

Так, храм Непорочного Зачатия, является самым большим католическим храмом не только Москвы, но и всей России. Построен он в неоготическом стиле в конце XIX — начале ХХ в. (освящен в 1911 г. ).

Гораздо более камерная церковь Святого Людовика Французского сооружена в 1830 г. и являлась домовым храмом при Французском посольстве.

Храм Святой Ольги в Люблино совсем новый — он вырос из прихода «французского» храма, а здание, которое он занимает, бывший советский Дом культуры!

Во всех трех храмах Богослужения проводятся как на вполне традиционных европейских языках, так и на более экзотичных, вьетнамском и корейском.

Важно знать

Обзорная экскурсия проводится только по двум из них: кафедральному собору и церкви св. Людовика Французского.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: