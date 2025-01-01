Я приглашаю вас посетить католические приходы Моквы

Я приглашаю вас посетить католические приходы Моквы.

Мы с вами увидим кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и церковь Святого Людовика Французского.

Я расскажу о кризисе двух христианских конфессий и разделении Церквей.
Москва католическая
Москва католическая
Москва католическая
Москва католическая
Москва католическая
Москва католическая
Москва католическая

Что вы увидите 🤩

  • кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
  • храм Святого Людовика Французского.
Что вас ждет
Католические приходы в Москве имеют длинную и подчас драматическую историю.
Я расскажу об историческом кризисе двух крупнейших христианских конфессий — Католичества и Православия, который закончился разделением Церквей в 1054 г.
Католические приходы Москвы

В настоящее время в Москве существуют три католических храма, которые занимаются духовным окормлением верующих:

  • кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
  • церковь Святого Людовика Французского,
  • храм Святой Ольги.
  • Эти приходы совсем разные, в том числе и по времени постройки.
  • Так, храм Непорочного Зачатия, является самым большим католическим храмом не только Москвы, но и всей России. Построен он в неоготическом стиле в конце XIX — начале ХХ в. (освящен в 1911 г. ).
  • Гораздо более камерная церковь Святого Людовика Французского сооружена в 1830 г. и являлась домовым храмом при Французском посольстве.
Храм Святой Ольги в Люблино совсем новый — он вырос из прихода «французского» храма, а здание, которое он занимает, бывший советский Дом культуры!
Во всех трех храмах Богослужения проводятся как на вполне традиционных европейских языках, так и на более экзотичных, вьетнамском и корейском.
Важно знать
Обзорная экскурсия проводится только по двум из них: кафедральному собору и церкви св. Людовика Французского.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • возможные транспортные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартное предложение
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • возможные транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: м. Баррикадная, на выходе
Завершение: пер. Милютинский
Когда и сколько длится?
Когда: вторник в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вторник в 15:00

Владислав Д.
Владислав Д.
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