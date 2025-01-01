Что вас ждет
Католические приходы в Москве имеют длинную и подчас драматическую историю.
Я расскажу об историческом кризисе двух крупнейших христианских конфессий — Католичества и Православия, который закончился разделением Церквей в 1054 г.
Католические приходы Москвы
В настоящее время в Москве существуют три католических храма, которые занимаются духовным окормлением верующих:
- кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии,
- церковь Святого Людовика Французского,
- храм Святой Ольги.
- Эти приходы совсем разные, в том числе и по времени постройки.
- Так, храм Непорочного Зачатия, является самым большим католическим храмом не только Москвы, но и всей России. Построен он в неоготическом стиле в конце XIX — начале ХХ в. (освящен в 1911 г. ).
- Гораздо более камерная церковь Святого Людовика Французского сооружена в 1830 г. и являлась домовым храмом при Французском посольстве.
Храм Святой Ольги в Люблино совсем новый — он вырос из прихода «французского» храма, а здание, которое он занимает, бывший советский Дом культуры!
Во всех трех храмах Богослужения проводятся как на вполне традиционных европейских языках, так и на более экзотичных, вьетнамском и корейском.
Важно знать
Обзорная экскурсия проводится только по двум из них: кафедральному собору и церкви св. Людовика Французского.
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы,
- возможные транспортные расходы.