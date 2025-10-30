Мотопрогулка по Москве - это уникальная возможность ощутить драйв и насладиться панорамными видами столицы.
Вас ждут захватывающие маршруты, которые проходят через лучшие смотровые площадки, такие как Воробьёвы горы и Москва-Сити.
Видеосъёмка на камеру INSTA 360×3 включена в стоимость, и вы получите незабываемое видео о вашем приключении. Комфортные мотоциклы и современная экипировка обеспечат безопасность и удобство в пути
Вас ждут захватывающие маршруты, которые проходят через лучшие смотровые площадки, такие как Воробьёвы горы и Москва-Сити.
Видеосъёмка на камеру INSTA 360×3 включена в стоимость, и вы получите незабываемое видео о вашем приключении. Комфортные мотоциклы и современная экипировка обеспечат безопасность и удобство в пути
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальный опыт мотопрогулки
- 📸 Видеосъёмка на память
- 🌆 Виды с лучших смотровых площадок
- 🛡️ Современная экипировка и безопасность
- 🚀 Мощные и комфортные мотоциклы
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Смотровая РАН
- Смотровая на Воробьёвых горах
- Смотровая «Москва-Сити»
Описание экскурсии
Вы узнаете о правилах езды на мотоцикле и мотокультуре Москвы. И посетите самые живописные смотровые площадки города:
- Смотровую РАН
- Смотровую на Воробьёвых горах
- Смотровую «Москва-Сити»
На чём едем:
Туристические мотоциклы с комфортной прямой посадкой и удобной спинкой. Мощный двигатель. Отличная подвеска для комфортных поездок, даже через лежачие полицейские. Современные системы безопасности (ABS, TC).
Дополнительная экипировка: выдаём шлем, балаклавы и перчатки. По желанию предоставим дождевики.
Организационные детали
- Время начала поездки может измениться в зависимости от погодных условий
- Ваш возраст — 12+, ваш вес — не более 130 кг
- Вашим водителем буду я или другие мотоциклисты из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 128 туристов
Опыт езды на мотоцикле более 10 лет. Увлекаюсь мотоциклами с детства, всю жизнь езжу только на мото. Ни одного ДТП! Могу ехать быстро и агрессивно, либо наоборот — максимально спокойно и неспешно. Работаю с командой надёжных мотоводителей. Вместе мы отвезём вас в самые живописные уголки столицы и Московской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Б
Бурлият
30 окт 2025
Спасибо огромное, были в восторге, планируем повторить 😎
В
Виктория
18 окт 2025
Хочется сказать спасибо Николаю и его команде за возможность людям получать незабываемые впечатления. Мне не хочется повторятся в том, что организация на достойном уровне заботы о клиентах. Все ровно как
Е
Евгения
23 сен 2025
Просто непередаваемые ощущения! Ребята приложили немало усилий, чтобы Москва раскрылась совершенно по-иному даже для коренных жителей! Непрекращающийся наплыв эмоций, ощущения полета и свободы, и все в сопровождении опытных пилотов, способных рассказать множество неожиданных фактов о родном городе! Только яркие впечатления и положительные эмоции, за которые не жалко потраченных времени и денег.
И
Иванисова
22 сен 2025
Комфортно, безопасно, интересно! Спасибо организаторам за внимательность, профессионализм!
И
Игорь
21 сен 2025
Эмоции, драйв, профессионализм 🙏🏻
Н
Наталия
15 сен 2025
Добрый день!
Все прошло просто замечательно, большое спасибо нашим мальчикам!!! Будем еще пользоваться вашими услугами. Уже порекомендовали своим друзьям. СПАСИБО!!!
Все прошло просто замечательно, большое спасибо нашим мальчикам!!! Будем еще пользоваться вашими услугами. Уже порекомендовали своим друзьям. СПАСИБО!!!
Т
Татьяна
14 сен 2025
Не люблю много буковок…
Все просто супер и вау. Буду всем рекомендовать и сами повторим поездку.
Огромное спасибо ребятам!!!
Все просто супер и вау. Буду всем рекомендовать и сами повторим поездку.
Огромное спасибо ребятам!!!
Оксана
11 сен 2025
Отличная мотопрогулка по Москве, до Москва-сити по различным улицам.
Скорость, драйв, непередаваемые ощущения!
Однозначно рекомендую всем, кто любит подобные эмоции 👌
Скорость, драйв, непередаваемые ощущения!
Однозначно рекомендую всем, кто любит подобные эмоции 👌
Анастасия
9 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Николаю за чудесную мотопрогулку и увлекательную экскурсию по Москве! Это было настоящее приключение, которое подарило мне массу драйва, адреналина и куража.
Особенно понравилось, что Николай не только
Особенно понравилось, что Николай не только
Е
Елена
1 сен 2025
Поездка очень понравилась, было очень круто, да и с погодой очень повезло. Николай, очень уверенный водитель, было драйвово👍👍👍
А
Анастасия
26 авг 2025
Москва с другого ракурса… Вечер,огни,адреналин,скорость,ощущение свободы и рёв мотора. Безопасная и комфортная мотопрогулка. Водители вежливые и общительные и просто хорошие ребята) Незабываемые эмоции!!! Обязательно повторим,теперь хочется кататься и кататься
Н
Наталья
25 авг 2025
Прогулка на мотоциклах очень понравилось. Круто! Рекомендуем!
Елена
24 авг 2025
Очень интересная и увлекательная прогулка! Очень понравилось то, что организаторы позаботились обо всех мелочах - от музыки в пути, которая нам нравится, до выбора самых красивых маршрутов и стоянок. Увлекательный рассказ, самые стильные и надежные байки, да еще и погода нам преподнесла подарок - солнечный день! Огромное спасибо и обязательно будем заказывать еще!
Лариса
20 авг 2025
Подарили покатушки с внучкой дедушке на день рождения. Он был ошарашен. Говорит, что пока не привык, было страшновато, потом все здорово!
Алина
10 авг 2025
Большое спасибо Николаю за прогулку! Это был мой первый раз на мотоцикле) очень боялась, но через пару минут страх прошёл. Очень комфортный мотоцикл! Николай - очень тактичный, аккуратный водитель и приятный парень! Выбрали индивидуальный маршрут, получила массу впечатлений! Теперь хочу собраться на поездку на более дальнее расстояние с компанией))
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Билеты
«Москва-Сити»: смотровая площадка PANORAMA360
Полюбоваться просторами столицы с 89-го этажа и посетить уникальную фабрику на башне
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
2900 ₽ за билет
Билеты
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж Башня Федерация
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 22:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
2600 ₽ за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 23:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.