«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином

Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья

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В Клинском районе сосредоточилось несколько музеев, где можно вернуться на десятилетия назад и оказаться в СССР.

Для одних эта поездка станет ностальгическим приключением, а для других — знакомством с реалиями детства их родителей.

Игрушки 60-80-х гг., музей «самого» советского писателя Аркадия Гайдара, истории из жизни Веры Мухиной, человека-символа соцреализма — мы тепло поговорим об ушедшей эпохе и её знаковых личностях.
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
«Мой адрес - не дом и не улица»: советские музеи под Клином
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Описание

Что вас ожидает

Музей советской дачи

В необычном музее, открытом в деревне Борщево, можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их руками. Вы увидите типичные игрушки из советского детства. По желанию прокатитесь на ретро-велосипедах, поиграете в лото и проедете на дрезине по 200-метровой узкоколейной железной дороге. После экскурсии можно устроить чаепитие из настоящего самовара. А ещё здесь проводят театрализованные представления и мастер-классы.

Музей Аркадия Гайдара

«Домик-крошечка в три окошечка» — так Аркадий Петрович называл дом, в котором снимал комнату с 1938 по 1941 год. Именно здесь писатель создал свои лучшие произведения: «Тимура и его команду», «Чука и Гека», «Судьбу барабанщика», «Коменданта снежной крепости»; здесь он нашёл свою любовь и отсюда же он уходил на фронт. В доме-музее А. П. Гайдара вы увидите множество документов, фотографий, книг, личных вещей и предметов быта, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Музей ёлочной игрушки

Также вы посетите музей при фабрике «Ёлочка», где изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы, сохраняя традиции 130-летнего промысла. Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР. В 12 тематических залах вы увидите игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты, посвящённые, например, космонавтам и Дню Победы. Рассмотрите трогательные украшения 60-80-х гг. Узнаете, как раньше наряжали рождественские ели. Понаблюдаете за работой мастера, а после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи игрушки.

«Клинские этюды» Веры Мухиной, легенды советской скульптуры

Кроме того, в путешествии я расскажу об этом выдающемся скульпторе-монументалисте и художнике с мировым именем. Большую часть жизни Вера Игнатьевна провела в любимой Москве. Но её судьба тесно связана и с клинским краем. Вы узнаете о её муже, известном враче и уроженце деревни Борисово, его влиянии на творческую карьеру супруги, их счастливом браке и летних каникулах, которые они проводили исключительно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле или же можно организовать встречу в удобном для вас месте (по договоренности)
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда.

Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно)

  • Музей ёлочной игрушки — от 450 руб. с человека; мастер-класс по изготовлению игрушки — от 350 руб. с человека
  • Музей советской дачи — 400 руб. с человека, катание на дрезине — 300 руб. с человека, чаепитие с самоваром — 200 руб. с человека
  • Музей Аркадия Гайдара — 200 руб. с человека (льготные — 150 руб.)
  • *Музеи реализуют льготные билеты для отдельных категорий граждан (дети, школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и др.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Саларьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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