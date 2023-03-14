В Клинском районе сосредоточилось несколько музеев, где можно вернуться на десятилетия назад и оказаться в СССР. Для одних эта поездка станет ностальгическим приключением, а для других — знакомством с реалиями детства их родителей. Игрушки 60-80-х гг., музей «самого» советского писателя Аркадия Гайдара, истории из жизни Веры Мухиной, человека-символа соцреализма — мы тепло поговорим об ушедшей эпохе и её знаковых личностях.

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Описание

Что вас ожидает

Музей советской дачи

В необычном музее, открытом в деревне Борщево, можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их руками. Вы увидите типичные игрушки из советского детства. По желанию прокатитесь на ретро-велосипедах, поиграете в лото и проедете на дрезине по 200-метровой узкоколейной железной дороге. После экскурсии можно устроить чаепитие из настоящего самовара. А ещё здесь проводят театрализованные представления и мастер-классы.

Музей Аркадия Гайдара

«Домик-крошечка в три окошечка» — так Аркадий Петрович называл дом, в котором снимал комнату с 1938 по 1941 год. Именно здесь писатель создал свои лучшие произведения: «Тимура и его команду», «Чука и Гека», «Судьбу барабанщика», «Коменданта снежной крепости»; здесь он нашёл свою любовь и отсюда же он уходил на фронт. В доме-музее А. П. Гайдара вы увидите множество документов, фотографий, книг, личных вещей и предметов быта, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Музей ёлочной игрушки

Также вы посетите музей при фабрике «Ёлочка», где изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы, сохраняя традиции 130-летнего промысла. Основное развитие отрасли происходило как раз в СССР. В 12 тематических залах вы увидите игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты, посвящённые, например, космонавтам и Дню Победы. Рассмотрите трогательные украшения 60-80-х гг. Узнаете, как раньше наряжали рождественские ели. Понаблюдаете за работой мастера, а после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи игрушки.

«Клинские этюды» Веры Мухиной, легенды советской скульптуры

Кроме того, в путешествии я расскажу об этом выдающемся скульпторе-монументалисте и художнике с мировым именем. Большую часть жизни Вера Игнатьевна провела в любимой Москве. Но её судьба тесно связана и с клинским краем. Вы узнаете о её муже, известном враче и уроженце деревни Борисово, его влиянии на творческую карьеру супруги, их счастливом браке и летних каникулах, которые они проводили исключительно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.

Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле или же можно организовать встречу в удобном для вас месте (по договоренности)

Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда.

Стоимость входных билетов (оплачивается дополнительно)