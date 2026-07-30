В четверг, пятницу или на выходных подарите себе классный вечер на теплоходе с танцами! Настроение здесь задают музыканты и диджей. А за роскошные виды отвечает вечерняя Москва с огнями Лужников, Парка Горького, Зарядья. Танцуя под хиты, вы пройдёте мимо главных достопримечательностей. На борту работает кафе-бар, можно приходить со своим алкоголем (18+).
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский» — разворот — Причал «Киевский»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе с кондиционером «Августина» или «Алексия». На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Нельзя проносить на борт еду и безолкогольные напитки; можно свой алкоголь (кроме пива) из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Посуда на теплоходе не предоставляется
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый , 18+
|1600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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