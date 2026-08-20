Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Увидеть столицу в совершенно ином свете
В этом круизе вам откроются виды на главные достопримечательности, такие как Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и другие архитектурные шедевры. Ночная подсветка придаст им особую атмосферу.
Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город» — Парящий мост парка «Зарядье» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — оборот — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Китай-город».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов»
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • В стоимость входит ланч: 1/4 пиццы «Маргарита» или «Пепперони», чай чёрный или зелёный (0,3 л)
  • Можно приносить свой алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Свою еду — нельзя
  • На борту есть кафе-бар, ресторан-бар, WC и отдельные столики
  • Детских билетов (с 6 до 12 лет) в одном заказе не может быть больше, чем взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый490 ₽
Взрослый, невозвратный тариф365 ₽
Взрослый, с горячим ЛАНЧЕМ, высокий спрос, Питание включено765 ₽
Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Питание включено2690 ₽
Детский , с 6 до 12 лет420 ₽
Детский, невозвратный тариф, с 6 до 12 лет365 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 20526 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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