В этом круизе вам откроются виды на главные достопримечательности, такие как Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и другие архитектурные шедевры. Ночная подсветка придаст им особую атмосферу.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город» — Парящий мост парка «Зарядье» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — оборот — Храм Христа Спасителя — Московский Кремль — Ландшафтный парк «Зарядье» — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Китай-город».
Организационные детали
- Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов»
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
- В стоимость входит ланч: 1/4 пиццы «Маргарита» или «Пепперони», чай чёрный или зелёный (0,3 л)
- Можно приносить свой алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Свою еду — нельзя
- На борту есть кафе-бар, ресторан-бар, WC и отдельные столики
- Детских билетов (с 6 до 12 лет) в одном заказе не может быть больше, чем взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|490 ₽
|Взрослый, невозвратный тариф
|365 ₽
|Взрослый, с горячим ЛАНЧЕМ, высокий спрос, Питание включено
|765 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Питание включено
|2690 ₽
|Детский , с 6 до 12 лет
|420 ₽
|Детский, невозвратный тариф, с 6 до 12 лет
|365 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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