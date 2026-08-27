Вечером у Москвы совсем другое настроение — и лучше всего наблюдать за ним с воды.
Под спокойную лаунж-музыку вы пройдёте от Киевского вокзала до «Зарядья», полюбуетесь подсвеченным центром и Кремлём. На борту работают ресторан и бар — можно заказать ужин или напитки и просто наслаждаться видами.
Под спокойную лаунж-музыку вы пройдёте от Киевского вокзала до «Зарядья», полюбуетесь подсвеченным центром и Кремлём. На борту работают ресторан и бар — можно заказать ужин или напитки и просто наслаждаться видами.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Театр эстрады — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — парк «Зарядье» — причал «Китай-город / Устьинский».
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Удача»
- Продолжительность — 1 ч 7 мин
- На борту есть аудиосистема, кондиционер, ресторан-бар и WC. Предоставляются тёплые пледы
- Нельзя с животными
- Нельзя приносить с собой еду и алкогольные напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, с 18 лет
|790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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