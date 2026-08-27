Вечерний романтический лаунж-круиз по Москве-реке

Москва зажигает огни, а вы никуда не спешите
Вечером у Москвы совсем другое настроение — и лучше всего наблюдать за ним с воды.

Под спокойную лаунж-музыку вы пройдёте от Киевского вокзала до «Зарядья», полюбуетесь подсвеченным центром и Кремлём. На борту работают ресторан и бар — можно заказать ужин или напитки и просто наслаждаться видами.
Вечерний романтический лаунж-круиз по Москве-реке
Вечерний романтический лаунж-круиз по Москве-реке
Вечерний романтический лаунж-круиз по Москве-реке

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Киевский» — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Театр эстрады — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — парк «Зарядье» — причал «Китай-город / Устьинский».

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Удача»
  • Продолжительность — 1 ч 7 мин
  • На борту есть аудиосистема, кондиционер, ресторан-бар и WC. Предоставляются тёплые пледы
  • Нельзя с животными
  • Нельзя приносить с собой еду и алкогольные напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, с 18 лет790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
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Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 22161 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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