Маршрут прогулки:

Начнем наше приключение у монументальных ворот ВДНХ— символа советской мощи и мечты о будущем. Взмываем в седло и берем курс по Проспекту Мира, ощущая размах столичных магистралей и их исторический дух.

Погружаемся в пульс города, выезжая на Садовое кольцо — легендарную дорожную артерию Москвы. Свернем на Мясницкую улицу — деловой и культурный центр прошлого и настоящего, где старинные особняки соседствуют с современными офисами.

Подъезжаем к внушительному зданию ФСБ на Лубянке — месту, окутанному легендами. Продолжаем путь сквозь колоритный район Китай-город — древний торговый центр Москвы, где узкие улочки хранят дыхание веков.

Зарядье и Кремль. Проносимся мимо инновационного парка «Зарядье» и величественных стен Московского Кремля. Увидите знаменитые башни и с необычного ракурса — с мотоцикла!

Выезжаем к монументальному зданию Российской Государственной Библиотеки (Ленина) и мчимся по Новому Арбату — «московскому Бродвею» с его узнаваемыми высотками-«книжками».

Сталинская высотка — гостиница «Украина». Любуемся одной из красивейших сталинских высоток — символом послевоенного величия Москвы.

Финальный аккорд: Москва-Сити и смотровая у «Башни 2000». Кульминация путешествия — футуристический район Москва-Сити! Поднимемся к смотровой площадке у башни «2000», где вас ждет захватывающая дух панорама стеклянных гигантов — символов новой России. Сделаем эффектные фото на память! На обратном пути промчимся с ветерком по Третьему Транспортному кольцу, вернемся к месту старта на ВДНХ. Важная информация:.

