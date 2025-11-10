Мои заказы

Мотопрогулка к Москва Сити

Почувствуйте Москву на скорости! Уникальная мотоэкскурсия от монументального ВДНХ к футуристическим небоскребам Москва-Сити. Пронесемся сквозь века: от сталинских высоток и стен Кремля до стеклянных гигантов делового центра.

Вы увидите Лубянку, Китай-город, Зарядье, Арбат и гостиницу «Radisson» за одно захватывающее путешествие. Финал — смотровая у башни «2000»!
5
5 отзывов
Описание экскурсии

Маршрут прогулки:

  • Начнем наше приключение у монументальных ворот ВДНХ— символа советской мощи и мечты о будущем. Взмываем в седло и берем курс по Проспекту Мира, ощущая размах столичных магистралей и их исторический дух.
  • Погружаемся в пульс города, выезжая на Садовое кольцо — легендарную дорожную артерию Москвы. Свернем на Мясницкую улицу — деловой и культурный центр прошлого и настоящего, где старинные особняки соседствуют с современными офисами.
  • Подъезжаем к внушительному зданию ФСБ на Лубянке — месту, окутанному легендами. Продолжаем путь сквозь колоритный район Китай-город — древний торговый центр Москвы, где узкие улочки хранят дыхание веков.
  • Зарядье и Кремль. Проносимся мимо инновационного парка «Зарядье» и величественных стен Московского Кремля. Увидите знаменитые башни и с необычного ракурса — с мотоцикла!
  • Выезжаем к монументальному зданию Российской Государственной Библиотеки (Ленина) и мчимся по Новому Арбату — «московскому Бродвею» с его узнаваемыми высотками-«книжками».
  • Сталинская высотка — гостиница «Украина». Любуемся одной из красивейших сталинских высоток — символом послевоенного величия Москвы.
Финальный аккорд: Москва-Сити и смотровая у «Башни 2000». Кульминация путешествия — футуристический район Москва-Сити! Поднимемся к смотровой площадке у башни «2000», где вас ждет захватывающая дух панорама стеклянных гигантов — символов новой России. Сделаем эффектные фото на память! На обратном пути промчимся с ветерком по Третьему Транспортному кольцу, вернемся к месту старта на ВДНХ. Важная информация:.
  • Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. ⁠Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
  • Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
  • По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
  • Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
  • На всех локациях делаем остановки.
  • Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
  • С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главный вход ВДНХ
  • Проспект Мира
  • Садовое кольцо
  • Мясницкая улица
  • Здание ФСБ на Лубянке (пл. Лубянка)
  • Район Китай-город
  • Парк «Зарядье»
  • Стены Кремля
  • Российская Государственная Библиотека им. Ленина (Ленинка)
  • Новый Арбат (проспект Калинина)
  • Гостиница «Украина»
  • Москва-Сити
  • Небоскребы Москва-Сити: Меркурий Сити Тауэр, Башня Федерация, ОКО, Эволюция, IQ-квартал
Что включено
  • Мотоцикл
  • Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
  • Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
  • Гид-пилот в поездке
  • Экскурсионное сопровождение
  • Дождевики (в случае непогоды)
  • Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Заботливый и вежливый водитель. Хороший, комфортный мотоцикл и экипировка. Было не скучно, захватывало дух моментами, и бонус красивое фото на память.
А
Анастасия
27 окт 2025
Н
Наталья
18 сен 2025
А
Александр
17 сен 2025
Первый раз в Москве, решил взять экскурсию на мотоцикле по городу. Мы стартовали от ВДНХ и поехали к Москва-Сити, через старый город, кремль. возле Москва-Сити меня красиво пофоткали, и мы поехали обратно к ВДНХ. Поездка стоила своих денег и даже больше. Мне понравилась мотопрогулка, всем советую.
Я
Яна
29 авг 2025
День добрый! Мало слов-много эмоций!!! Ребята, Николай и Никита, Вы просто огромные молодцы! Заряжать своей энергией, показывать Москву своими глазами! Экскурсия была вчера, а мы до сих пор находимся под
читать дальше

впечатлением! Если честно сюрприз был для сына, сыну 13 лет, хотела порадовать ребенка, так как он увлечен мото… но получила «зависимость» (в хорошем смысле) сама))) На сколько же это увлекает, зовет за собой, и чем больше ты находишься в движении, тем больше хочется!!! Мы благодарим Вас Никита, Николай, за нереально душевное, захватывающе проведенное время!!! А самое главное с ребятами не страшно, с первой минуты знакомства доверяешься полностью!!! Для нас с сыном это было незабываемо, удовольствие от езды и профессионализма водителей!!! Ребят, будем рады новой встречи! Наслаждайтесь каждым километром, пусть ваша дорога будет полна добрых приключений! Спасибо что делитесь своей страстью и любовью к мотоциклам!!! Здорово!!!

Входит в следующие категории Москвы

