Почувствуйте Москву на скорости! Уникальная мотоэкскурсия от монументального ВДНХ к футуристическим небоскребам Москва-Сити. Пронесемся сквозь века: от сталинских высоток и стен Кремля до стеклянных гигантов делового центра.
Вы увидите Лубянку, Китай-город, Зарядье, Арбат и гостиницу «Radisson» за одно захватывающее путешествие. Финал — смотровая у башни «2000»!
Описание экскурсии
Маршрут прогулки:
- Начнем наше приключение у монументальных ворот ВДНХ— символа советской мощи и мечты о будущем. Взмываем в седло и берем курс по Проспекту Мира, ощущая размах столичных магистралей и их исторический дух.
- Погружаемся в пульс города, выезжая на Садовое кольцо — легендарную дорожную артерию Москвы. Свернем на Мясницкую улицу — деловой и культурный центр прошлого и настоящего, где старинные особняки соседствуют с современными офисами.
- Подъезжаем к внушительному зданию ФСБ на Лубянке — месту, окутанному легендами. Продолжаем путь сквозь колоритный район Китай-город — древний торговый центр Москвы, где узкие улочки хранят дыхание веков.
- Зарядье и Кремль. Проносимся мимо инновационного парка «Зарядье» и величественных стен Московского Кремля. Увидите знаменитые башни и с необычного ракурса — с мотоцикла!
- Выезжаем к монументальному зданию Российской Государственной Библиотеки (Ленина) и мчимся по Новому Арбату — «московскому Бродвею» с его узнаваемыми высотками-«книжками».
- Сталинская высотка — гостиница «Украина». Любуемся одной из красивейших сталинских высоток — символом послевоенного величия Москвы.
Финальный аккорд: Москва-Сити и смотровая у «Башни 2000». Кульминация путешествия — футуристический район Москва-Сити! Поднимемся к смотровой площадке у башни «2000», где вас ждет захватывающая дух панорама стеклянных гигантов — символов новой России. Сделаем эффектные фото на память! На обратном пути промчимся с ветерком по Третьему Транспортному кольцу, вернемся к месту старта на ВДНХ. Важная информация:.
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
- На всех локациях делаем остановки.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный вход ВДНХ
- Проспект Мира
- Садовое кольцо
- Мясницкая улица
- Здание ФСБ на Лубянке (пл. Лубянка)
- Район Китай-город
- Парк «Зарядье»
- Стены Кремля
- Российская Государственная Библиотека им. Ленина (Ленинка)
- Новый Арбат (проспект Калинина)
- Гостиница «Украина»
- Москва-Сити
- Небоскребы Москва-Сити: Меркурий Сити Тауэр, Башня Федерация, ОКО, Эволюция, IQ-квартал
Что включено
- Мотоцикл
- Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
- Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
- Гид-пилот в поездке
- Экскурсионное сопровождение
- Дождевики (в случае непогоды)
- Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Заботливый и вежливый водитель. Хороший, комфортный мотоцикл и экипировка. Было не скучно, захватывало дух моментами, и бонус красивое фото на память.
А
Анастасия
27 окт 2025
Н
Наталья
18 сен 2025
А
Александр
17 сен 2025
Первый раз в Москве, решил взять экскурсию на мотоцикле по городу. Мы стартовали от ВДНХ и поехали к Москва-Сити, через старый город, кремль. возле Москва-Сити меня красиво пофоткали, и мы поехали обратно к ВДНХ. Поездка стоила своих денег и даже больше. Мне понравилась мотопрогулка, всем советую.
Я
Яна
29 авг 2025
День добрый! Мало слов-много эмоций!!! Ребята, Николай и Никита, Вы просто огромные молодцы! Заряжать своей энергией, показывать Москву своими глазами! Экскурсия была вчера, а мы до сих пор находимся под
