Волшебство зимней Москвы манит своими огнями и историей.
Прогулка по Театральной площади, Красной площади и другим местам позволит окунуться в праздничную атмосферу. Узнайте, как Новый год праздновался в разные эпохи, какие традиции сохранились и как изменялись. Участие в новогодних гаданиях и ритуалах добавит особый шарм вашему путешествию. Это идеальная возможность провести время с пользой и радостью
Прогулка по Театральной площади, Красной площади и другим местам позволит окунуться в праздничную атмосферу. Узнайте, как Новый год праздновался в разные эпохи, какие традиции сохранились и как изменялись. Участие в новогодних гаданиях и ритуалах добавит особый шарм вашему путешествию. Это идеальная возможность провести время с пользой и радостью
6 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Праздничная атмосфера
- ✨ Исторические факты
- 🧙♀️ Традиционные гадания
- 🏛️ Знаковые места Москвы
- 🎶 Музыка курантов
- 🎅 Легенды о Деде Морозе
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Гостиница «Метрополь»
- Площадь Революции
- Башня Китайгородской стены
- Никольская улица
- ГУМ
- Ветошный переулок
- Васильевский спуск
- Красная площадь
- Манежная площадь
Описание экскурсии
Мы увидим самые нарядные места зимней Москвы:
- Театральную площадь и гостиницу «Метрополь»
- площадь Революции и башню Китайгородской стены
- Никольскую улицу, ГУМ и Ветошный переулок
- Васильевский спуск и Красную площадь
- Манежную площадь, где проходит традиционная зимняя ярмарка
Вы узнаете:
- Когда Новый год впервые праздновался в Москве
- Какие мероприятия устраивались на Красной площади, а какие — на льду Москвы-реки
- Что привнесли в историю новогодних праздников Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II
- Каким гонениям подверглись новогодние герои и праздничная ёлка в начале 20 века
- Какие мелодии играли московские куранты в новогоднюю ночь в разные века
- Когда впервые появились Снегурочка и Дед Мороз и кем были их прототипы
- Какие новогодние украшения были в моде в разные времена
- Когда в России впервые праздновалось Рождество
- Как Новый год стал Старым Новым
И многое другое!
А ещё примете участие в традиционных новогодних гаданиях и исполните правильный ритуал загадывания новогодних желаний.
Организационные детали
- В случае перекрытия улиц (которых мы надеемся избежать) маршрут может быть незначительно изменён
- Экскурсия подойдёт путешественникам от 12 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|808 ₽
|Льготный билет (школьники, пенсионеры)
|713 ₽
|Билет для компании или семьи - на 4 человек
|2803 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6656 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Антон
16 янв 2025
Экскурсия понравилась.
Походили, узнали многое про традиции прошлого и про истории о появление дедушки мороза.
Маршрут запомнился, в общем самые лучшие места можно осмотреть.
С организацией все норм, не представляю, как можно было не найти гида. . видать люди читать не умеют
Бонусом попили вкусного чаю и мне еще нагадали, что следующий год будет удачным
Ну, посмотрим сбудется или нет)
Походили, узнали многое про традиции прошлого и про истории о появление дедушки мороза.
Маршрут запомнился, в общем самые лучшие места можно осмотреть.
С организацией все норм, не представляю, как можно было не найти гида. . видать люди читать не умеют
Бонусом попили вкусного чаю и мне еще нагадали, что следующий год будет удачным
Ну, посмотрим сбудется или нет)
Г
Глеб
16 янв 2025
Экскурсия прошла хорошо, очень понравилось
Е
Елена
14 янв 2025
Здравствуйте! Во первых, мне не понравилась организация тура. Я приехала к назначенному времени и не увидела сначала экскурсовода, стала писать и звонить в компанию, сбрасывали трубки и не отвечали. Потом
Екатерина
13 янв 2025
Очень понравилось, спасибо.
Особенно вовремя был чай и пройтись по ГУМу чуть-чуть.
Особенно вовремя был чай и пройтись по ГУМу чуть-чуть.
Е
Егор
12 янв 2025
Хорошая экскурсия, факты про новогодние и рождественские традиции и как они сменяли друг друга в истории, прогулка по центру Москвы, было достаточно интересно
Василий
10 янв 2025
Спасибо гиду Лидии за увлекательный рассказ и минипутешествие по новогодней истории Москве.
Очень позитивно и интересно!
Очень позитивно и интересно!
Ю
Юлия
10 янв 2025
Экскурсия понравилась, с помощью экскурсовода Лидии смогли пройти по улочкам минуя толпу людей на центральных улицах, посмотреть красоту города, получить положительные эмоции и сделать красивые фото)
А
Алина
6 янв 2025
Экскурсия прошла очень интересно и время пролетело на одном дыхание!
Гид Александра очень увлеченный и захватывающий рассказчик, большое ей спасибо!
В конце был очень вкусный, горячий чай.
Один позитив остался от прогулки!!!
Гид Александра очень увлеченный и захватывающий рассказчик, большое ей спасибо!
В конце был очень вкусный, горячий чай.
Один позитив остался от прогулки!!!
Александра
6 янв 2025
Экскурсия понравилась по содержанию, но голос у ведущей Александры был очень громкий, иногда было некомфортно слушать. Было бы намного лучше, если бы у каждого участника экскурсии был свой плеер с наушниками.
Артем
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилось!
Было увлекательно и очень интересно, гид Лидия просто потрясающий!
Рассказывает очень увлекательно, с чувством и явно видно, что хорошо знает материал и подготовка к экскурсии хорошая!
В конце приятным бонусом стал горячий чай, а разошлись все на позитивной ноте!
Всем советую, прогулка супер!
Было увлекательно и очень интересно, гид Лидия просто потрясающий!
Рассказывает очень увлекательно, с чувством и явно видно, что хорошо знает материал и подготовка к экскурсии хорошая!
В конце приятным бонусом стал горячий чай, а разошлись все на позитивной ноте!
Всем советую, прогулка супер!
Н
Наталья
5 янв 2025
Нам с сыном очень понравилось!
Татьяна
4 янв 2025
Очень посредственная экскурсия.
Гид Лидия чудесный доброжелательный человек, но ужасно, что не работал микрофон. Половина материала прошла мимо нас,(
Из плюсов - приятный бонус- горячий чай.
Гид Лидия чудесный доброжелательный человек, но ужасно, что не работал микрофон. Половина материала прошла мимо нас,(
Из плюсов - приятный бонус- горячий чай.
Саша
Ответ организатора:
Татьяна, мы приносим извинения за заминку с микрофоном в тот день, которая в конечном итоге была решена и поговорим с
Е
Елена
4 янв 2025
Планировать экскурсию с детьми до 8 лет не стоит, не интересно, разве что гадания в конце экскурсии
Экскурсовода очень плохо слышно, возможно из за большого количества людей
В целом познавательно, но из за того что были проблемы с микрофоном, услышали 30% из сказанного
Желаю процветания 🥳
Экскурсовода очень плохо слышно, возможно из за большого количества людей
В целом познавательно, но из за того что были проблемы с микрофоном, услышали 30% из сказанного
Желаю процветания 🥳
Саша
Ответ организатора:
Елена, мы сожалеем, что вы не смогли в полной мере насладиться прогулкой. Программа действительно не предназначена для детей до 8-10
А
Анна
3 янв 2025
Мне очень понравилось. У нас была экскурсовод Лидия. Если бы мы вот сами просто гуляли по тем же местам, хоть с книжкой, хоть с аудиогидом, мы не получили бы таких
Екатерина
3 янв 2025
Очень увлекательная и душевная экскурсия. Большое спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00
8 сен в 18:00
9 сен в 16:00
1500 ₽ за человека
Водная прогулка
Речная прогулка «Любимая столица» от Москва-Сити или Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
800 ₽ за человека