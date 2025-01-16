Мои заказы

Магия новогодней Москвы

Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, гуляя по нарядным улицам Москвы. Узнайте о традициях Нового года и примите участие в праздничных гаданиях
Волшебство зимней Москвы манит своими огнями и историей.

Прогулка по Театральной площади, Красной площади и другим местам позволит окунуться в праздничную атмосферу. Узнайте, как Новый год праздновался в разные эпохи, какие традиции сохранились и как изменялись. Участие в новогодних гаданиях и ритуалах добавит особый шарм вашему путешествию. Это идеальная возможность провести время с пользой и радостью
4.6
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Праздничная атмосфера
  • ✨ Исторические факты
  • 🧙‍♀️ Традиционные гадания
  • 🏛️ Знаковые места Москвы
  • 🎶 Музыка курантов
  • 🎅 Легенды о Деде Морозе
Ближайшие даты:
7
дек13
дек14
дек19
дек20
дек21
дек26
дек
Время начала: 17:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Гостиница «Метрополь»
  • Площадь Революции
  • Башня Китайгородской стены
  • Никольская улица
  • ГУМ
  • Ветошный переулок
  • Васильевский спуск
  • Красная площадь
  • Манежная площадь

Описание экскурсии

Мы увидим самые нарядные места зимней Москвы:

  • Театральную площадь и гостиницу «Метрополь»
  • площадь Революции и башню Китайгородской стены
  • Никольскую улицу, ГУМ и Ветошный переулок
  • Васильевский спуск и Красную площадь
  • Манежную площадь, где проходит традиционная зимняя ярмарка

Вы узнаете:

  • Когда Новый год впервые праздновался в Москве
  • Какие мероприятия устраивались на Красной площади, а какие — на льду Москвы-реки
  • Что привнесли в историю новогодних праздников Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II
  • Каким гонениям подверглись новогодние герои и праздничная ёлка в начале 20 века
  • Какие мелодии играли московские куранты в новогоднюю ночь в разные века
  • Когда впервые появились Снегурочка и Дед Мороз и кем были их прототипы
  • Какие новогодние украшения были в моде в разные времена
  • Когда в России впервые праздновалось Рождество
  • Как Новый год стал Старым Новым

И многое другое!

А ещё примете участие в традиционных новогодних гаданиях и исполните правильный ритуал загадывания новогодних желаний.

Организационные детали

  • В случае перекрытия улиц (которых мы надеемся избежать) маршрут может быть незначительно изменён
  • Экскурсия подойдёт путешественникам от 12 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет808 ₽
Льготный билет (школьники, пенсионеры)713 ₽
Билет для компании или семьи - на 4 человек2803 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6656 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!
Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Магия новогодней Москвы (Natalya)Магия новогодней Москвы (Natalya)Магия новогодней Москвы (Natalya)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)Магия новогодней Москвы (Елена)
А
Антон
16 янв 2025
Экскурсия понравилась.

Походили, узнали многое про традиции прошлого и про истории о появление дедушки мороза.

Маршрут запомнился, в общем самые лучшие места можно осмотреть.

С организацией все норм, не представляю, как можно было не найти гида. . видать люди читать не умеют

Бонусом попили вкусного чаю и мне еще нагадали, что следующий год будет удачным

Ну, посмотрим сбудется или нет)
Г
Глеб
16 янв 2025
Экскурсия прошла хорошо, очень понравилось
Е
Елена
14 янв 2025
Здравствуйте! Во первых, мне не понравилась организация тура. Я приехала к назначенному времени и не увидела сначала экскурсовода, стала писать и звонить в компанию, сбрасывали трубки и не отвечали. Потом
читать дальше

приехал экскурсовод Никита, очень приятный человек, нас организовал и начал экскурсию. Тема Новый год, елки и подарки, как праздник пришел в нашу страну. Он сделал все, что мог, но сам материал не очень интересен, люди уходили, просто настрой был праздничный, поэтому остались, но я бы порекомендовала рассказывать не только о дедушке Морозе, но и рассказывать немного о Москве и местах, где мы путешествовали, все таки мы не из детского сада приехали. Но в целом, мы под красивыми видами прогулялись, Никита нас напоил чаем, как мог нас удерживал, ему спасибо, но экскурсию надо бы доработать достопримечательностями Москвы. Мне не хватило.

Екатерина
Екатерина
13 янв 2025
Очень понравилось, спасибо.
Особенно вовремя был чай и пройтись по ГУМу чуть-чуть.
Е
Егор
12 янв 2025
Хорошая экскурсия, факты про новогодние и рождественские традиции и как они сменяли друг друга в истории, прогулка по центру Москвы, было достаточно интересно
Василий
Василий
10 янв 2025
Спасибо гиду Лидии за увлекательный рассказ и минипутешествие по новогодней истории Москве.
Очень позитивно и интересно!
Ю
Юлия
10 янв 2025
Экскурсия понравилась, с помощью экскурсовода Лидии смогли пройти по улочкам минуя толпу людей на центральных улицах, посмотреть красоту города, получить положительные эмоции и сделать красивые фото)
А
Алина
6 янв 2025
Экскурсия прошла очень интересно и время пролетело на одном дыхание!

Гид Александра очень увлеченный и захватывающий рассказчик, большое ей спасибо!

В конце был очень вкусный, горячий чай.

Один позитив остался от прогулки!!!
Александра
Александра
6 янв 2025
Экскурсия понравилась по содержанию, но голос у ведущей Александры был очень громкий, иногда было некомфортно слушать. Было бы намного лучше, если бы у каждого участника экскурсии был свой плеер с наушниками.
Артем
Артем
5 янв 2025
Экскурсия очень понравилось!

Было увлекательно и очень интересно, гид Лидия просто потрясающий!
Рассказывает очень увлекательно, с чувством и явно видно, что хорошо знает материал и подготовка к экскурсии хорошая!

В конце приятным бонусом стал горячий чай, а разошлись все на позитивной ноте!
Всем советую, прогулка супер!
Н
Наталья
5 янв 2025
Нам с сыном очень понравилось!
Татьяна
Татьяна
4 янв 2025
Очень посредственная экскурсия.
Гид Лидия чудесный доброжелательный человек, но ужасно, что не работал микрофон. Половина материала прошла мимо нас,(
Из плюсов - приятный бонус- горячий чай.
Саша
Саша
Ответ организатора:
Татьяна, мы приносим извинения за заминку с микрофоном в тот день, которая в конечном итоге была решена и поговорим с
читать дальше

гидом, чтобы она внимательнее относилась к тому, слышно ли людям стоящим поодаль от нее.
Однако пожалуйста не стесняйтесь подходить чуть ближе и обращаться к ведущей во время прогулки, в случае возникновения каких-либо проблем. Мы всегда будем на вашей стороне.

Е
Елена
4 янв 2025
Планировать экскурсию с детьми до 8 лет не стоит, не интересно, разве что гадания в конце экскурсии
Экскурсовода очень плохо слышно, возможно из за большого количества людей
В целом познавательно, но из за того что были проблемы с микрофоном, услышали 30% из сказанного
Желаю процветания 🥳
Саша
Саша
Ответ организатора:
Елена, мы сожалеем, что вы не смогли в полной мере насладиться прогулкой. Программа действительно не предназначена для детей до 8-10
читать дальше

лет, но детям постарше уже может быть интересно. В этот день произошла небольшая проблема с микрофоном, которая была оперативно решена за несколько минут, после чего вам сразу же предложили подойти поближе к ведущему, однако вы все равно предпочли держаться на расстоянии. К сожалению так как часть прогулки проходит в ГУМе, то есть некоторое ограничение максимальной громкости, которую мы можем использовать. Надеемся, что в следующий раз вы будете держаться ближе к гиду и в полной мере получите удовольствие от программы, а новогодние праздники станут для вас незабываемыми. До новых встреч!

А
Анна
3 янв 2025
Мне очень понравилось. У нас была экскурсовод Лидия. Если бы мы вот сами просто гуляли по тем же местам, хоть с книжкой, хоть с аудиогидом, мы не получили бы таких
читать дальше

впечатлений. Интересная история, сложенная из множества разных, горячий чай, гадания, желания - даже мои дети школьники прониклись. А этих людей заинтересовать чем то сейчас очень сложно.
От многих приходится слышать "нет новогоднего настроения…" Так вот, сходите на эту экскурсию, появится гарантированно. Я даже пожалела что новый год уже прошел, захотелось его встретить заново)
Спасибо большое за новые впечатления.

Екатерина
Екатерина
3 янв 2025
Очень увлекательная и душевная экскурсия. Большое спасибо!

