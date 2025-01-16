А Антон Экскурсия понравилась.



Походили, узнали многое про традиции прошлого и про истории о появление дедушки мороза.



Маршрут запомнился, в общем самые лучшие места можно осмотреть.



С организацией все норм, не представляю, как можно было не найти гида. . видать люди читать не умеют



Бонусом попили вкусного чаю и мне еще нагадали, что следующий год будет удачным



Ну, посмотрим сбудется или нет)

Г Глеб Экскурсия прошла хорошо, очень понравилось

Здравствуйте! Во первых, мне не понравилась организация тура. Я приехала к назначенному времени и не увидела сначала экскурсовода, стала писать и звонить в компанию, сбрасывали трубки и не отвечали. Потом приехал экскурсовод Никита, очень приятный человек, нас организовал и начал экскурсию. Тема Новый год, елки и подарки, как праздник пришел в нашу страну. Он сделал все, что мог, но сам материал не очень интересен, люди уходили, просто настрой был праздничный, поэтому остались, но я бы порекомендовала рассказывать не только о дедушке Морозе, но и рассказывать немного о Москве и местах, где мы путешествовали, все таки мы не из детского сада приехали. Но в целом, мы под красивыми видами прогулялись, Никита нас напоил чаем, как мог нас удерживал, ему спасибо, но экскурсию надо бы доработать достопримечательностями Москвы. Мне не хватило.

Екатерина Очень понравилось, спасибо.

Особенно вовремя был чай и пройтись по ГУМу чуть-чуть.

Е Егор Хорошая экскурсия, факты про новогодние и рождественские традиции и как они сменяли друг друга в истории, прогулка по центру Москвы, было достаточно интересно

Василий Спасибо гиду Лидии за увлекательный рассказ и минипутешествие по новогодней истории Москве.

Очень позитивно и интересно!

Ю Юлия Экскурсия понравилась, с помощью экскурсовода Лидии смогли пройти по улочкам минуя толпу людей на центральных улицах, посмотреть красоту города, получить положительные эмоции и сделать красивые фото)

А Алина Экскурсия прошла очень интересно и время пролетело на одном дыхание!



Гид Александра очень увлеченный и захватывающий рассказчик, большое ей спасибо!



В конце был очень вкусный, горячий чай.



Один позитив остался от прогулки!!!

Александра Экскурсия понравилась по содержанию, но голос у ведущей Александры был очень громкий, иногда было некомфортно слушать. Было бы намного лучше, если бы у каждого участника экскурсии был свой плеер с наушниками.

Артем Экскурсия очень понравилось!



Было увлекательно и очень интересно, гид Лидия просто потрясающий!

Рассказывает очень увлекательно, с чувством и явно видно, что хорошо знает материал и подготовка к экскурсии хорошая!



В конце приятным бонусом стал горячий чай, а разошлись все на позитивной ноте!

Всем советую, прогулка супер!

Н Наталья Нам с сыном очень понравилось!

Татьяна Очень посредственная экскурсия.

Гид Лидия чудесный доброжелательный человек, но ужасно, что не работал микрофон. Половина материала прошла мимо нас,(

Из плюсов - приятный бонус- горячий чай.

Татьяна, мы приносим извинения за заминку с микрофоном в тот день, которая в конечном итоге была решена и поговорим с гидом, чтобы она внимательнее относилась к тому, слышно ли людям стоящим поодаль от нее. Однако пожалуйста не стесняйтесь подходить чуть ближе и обращаться к ведущей во время прогулки, в случае возникновения каких-либо проблем. Мы всегда будем на вашей стороне.

Е Елена Планировать экскурсию с детьми до 8 лет не стоит, не интересно, разве что гадания в конце экскурсии

Экскурсовода очень плохо слышно, возможно из за большого количества людей

В целом познавательно, но из за того что были проблемы с микрофоном, услышали 30% из сказанного

Елена, мы сожалеем, что вы не смогли в полной мере насладиться прогулкой. Программа действительно не предназначена для детей до 8-10 лет, но детям постарше уже может быть интересно. В этот день произошла небольшая проблема с микрофоном, которая была оперативно решена за несколько минут, после чего вам сразу же предложили подойти поближе к ведущему, однако вы все равно предпочли держаться на расстоянии. К сожалению так как часть прогулки проходит в ГУМе, то есть некоторое ограничение максимальной громкости, которую мы можем использовать. Надеемся, что в следующий раз вы будете держаться ближе к гиду и в полной мере получите удовольствие от программы, а новогодние праздники станут для вас незабываемыми. До новых встреч!

А Анна читать дальше впечатлений. Интересная история, сложенная из множества разных, горячий чай, гадания, желания - даже мои дети школьники прониклись. А этих людей заинтересовать чем то сейчас очень сложно.

От многих приходится слышать "нет новогоднего настроения…" Так вот, сходите на эту экскурсию, появится гарантированно. Я даже пожалела что новый год уже прошел, захотелось его встретить заново) Спасибо большое за новые впечатления.

Спасибо большое за новые впечатления. Мне очень понравилось. У нас была экскурсовод Лидия. Если бы мы вот сами просто гуляли по тем же местам, хоть с книжкой, хоть с аудиогидом, мы не получили бы таких